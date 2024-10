طبق آخرین داده‌های GSD و بر اساس گزارش رسانه Gamesindustry.biz، در ماه گذشته میلادی ۱۷.۶ میلیون بازی ویدیویی برای PC و کنسول‌ها در سراسر اروپا فروخته شده است.

این آمار بیان می‌کند که فروش بازی‌های ویدیویی در اروپا طی ماه سپتامبر ۲۰ درصد نسبت به سپتامبر ۲۰۲۳ افزایش یافته است. از سوی دیگر، EA Sports FC 25 پرفروش‌ترین بازی ویدیویی اروپا در ماه گذشته بود. با این حال، فروش این بازی در دو هفته اول انتشار ۲ درصد کمتر از نسخه سال گذشته است. اگر تنها به نسخه پریمیوم با قیمت بالاتر نگاه کنیم، فروش آن نسخه تقریباً ۱۰ درصد بیشتر از نسخه قبلی بود.

بازی The Crew 2 در رتبه دوم این فهرست قرار دارد. این اثر ریسینگ شرکت یوبیسافت (Ubisoft) که در سال ۲۰۱۸ منتشر شد، با تخفیفی ویژه مواجه گردید و با قیمت کمتر از یک یورو در دسترس قرار گرفت. بازی شوتر سوم شخص Warhammer 40,000: Space Marine 2 نیز رتبه سوم را از آن خود کرد و درست به مانند بازار بریتانیا، در حال حاضر سومین بازی جدید پرفروش سال ۲۰۲۴ محسوب می‌شود و بالاتر از عناوینی مانند Dragon’s Dogma 2، The Last of Us Part 2: Remastered و Final Fantasy VII Rebirth قرار می‌گیرد.

Space Marine 2 همچنین سریع‌ترین فروش یک بازی از دنیای Warhammer را رقم زد. در واقع این اثر پس از چهار هفته در آستانه تبدیل شدن به پرفروش‌ترین بازی Warhammer در اروپا است و فروش بازی‌های سری Total War: Warhammer را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

Astro Bot توانست جایگاه چهارم پرفروش‌ترین بازی اروپا در ماه سپتامبر را از آن خود کند. فروش ۴ هفته ابتدایی این اثر پلتفرم سه‌بعدی ۳۴ درصد بیشتر از Sonic Frontiers، حدود ۵۲ درصد بیشتر از Crash Bandicoot 4: It’s About Time و ۷.۱ درصد بیشتر از Ratchet & Clank: Rift Apart بوده است.

بازی NBA 2K25 نیز در رتبه ششم جای گرفت و فروش آن در زمان عرضه ۱ درصد بیشتر از نسخه سال قبل بوده است. یکی دیگر از بازی‌های جدید ماه سپتامبر The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom که رتبه هشتم را کسب کرد. البته این معیار بر اساس فروش فیزیکی است، زیرا نینتندو ارقام دیجیتالی خود را با شرکت به اشتراک نمی‌گذارد. فروش فیزیکی این بازی ۱۵ درصد کمتر از ریمیک Link’s Awakening بوده است.

جدیدترین بازی سری Test Drive با عنوان Test Drive Unlimited Solar Crown نیز در رتبه دهم قرار گرفت. همچنین بازی Age of Mythology Retold در رتبه ۱۲ و عناوین God of War Regnarok و Final Fantasy 16 پس از انتشار روی PC به ترتیب رتبه‌های ۱۵ و ۲۷ را از آن خود کردند.

طبق داده‌های منتشر شده، در ماه گذشته ۳۳۵,۰۰۰ کنسول بازی فروخته شد که نسبت به سپتامبر سال گذشته ۱۸ درصد کاهش داشته است. از سوی دیگر، PS5 پرفروش‌ترین کنسول ماه گذشته بود، اگرچه فروش آن نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد کاهش یافت. نینتندو سوییچ در رتبه دوم قرار گرفت و شاهد افزایش فروش ۱.۵ درصدی نسبت به سال قبل بود. ایکس باکس سری ایکس/اس نیز با کاهش فروش ۵۸ درصدی نسبت به زمان مشابه در سال گذشته در جایگاه سوم قرار گرفت.

جدول پرفروش‌ترین بازی‌های ماه سپتامبر در اروپا به شرح زیر است:

نام بازی رتبه EA Sports FC 25 ۱ The Crew 2 ۲ Warhammer 40,000: Space Marine 2 ۳ Astro Bot ۴ Hogwarts Legacy ۵ NBA 2K25 ۶ GTA 5 ۷ The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ۸ The Crew Motorfest ۹ Test Drive Unlimited Solar Crown ۱۰