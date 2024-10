فهرست تروفی‌های Metaphor ReFantazio

فهرست تروفی‌‌های بازی Metaphor ReFantazio منتشر شد. این عنوان شامل ۳۲ تروفی برونز، ۸ تروفی نقره‌ای و ۳ تروفی طلایی می‌شود. در ادامه فهرست تروفی‌ها را مطالعه می‌کنید: The TravellerAcquired all trophies. Coronation of the KingBrought about true peace. Allies UnitedMet your contact in the Northern Border Fort. Out of the FireCompleted the Nord Mines. […]