بهترین بازی‌هایی که می‌توانید روی مرورگر وب خود بازی کنید

بازی‌های مرورگر تقریباً نیاز به هیچ‌چیز خاصی ندارند اما بی شک بازی‌ای برای هر نوع سلیقه‌ای در میانشان پیدا می‌شود. نه‌تنها بازی‌های مرورگری چندنفره زیادی ساخته شده‌اند بلکه بسیاری از بازی‌های تک‌نفرهٔ این ژانر به‌قدری به محبوبیت رسیدند که به‌صورت بازی کامل ساخته و منتشر شدند.

بازی‌های تک‌نفره

Cookie Clicker

سازنده: Orteil

لینک بازی Cookie Clicker

این بازی را اکنون می‌شود بر روی استیم تجربه کرد اما نسخهٔ مرورگر آن به‌اندازه‌ای خوب بود که برای سالیان سال رویدادی مهم تلقی می‌شد. اگر در طول دهه گذشته بازی کلیکی را انجام داده باشید می‌دانید که چطور باید این دست بازی‌ها را تجربه کنید: بر روی کلوچه کلیک کنید سپس از این کلوچه‌ها برای خرید آیتم‌های دیگر مثل مادربزرگ‌ها و کارخانه‌ها برای پخت کلوچه‌ها استفاده کنید.

Dungeon Crawl: Stone Soup

سازنده: DCSS Devteam

لینک بازی Dungeon Crawl Stone Soup

بازی‌ای که ابتدا برای شروع مجدد پروسهٔ ساخت Dungeon Crawl خلق شده بود، Stone Soup اکنون یک دنبالهٔ متن‌باز است. با ترکیب صفحهٔ مشبک و قابلیت انجام بازی از طریق مرورگر در هر کجای دنیا، یکی از بزرگ‌ترین و عمیق‌ترین بازی‌های سنتی روگ لایک در هر ساعت از روز در دسترس قرار دارد. هر بار که شما در مسیر به‌دست‌آوردن Orb of Zot قدم می‌گذارید شاهد تجربه‌ای جدید و تازه از ترکیب سی گونه، بیست و پنج کلاس و چشم‌انداز همواره در حال تغییر این سیاه‌چال خواهید بود.

Fallen London

سازنده: Failbetter Games

لینک بازی Fallen London

Fallen London یک بازی با قدمت داستان‌محور مرورگر است که پیش از بازی‌های Sunless Seas و Sunless Skies در جهان این دو بازی عرضه شد. علی‌رغم انتشار دو بازی پولی، سازندگان هنوز برای Fallen London محتویات جدید ارائه می‌کنند و اخیراً نقشه بازی را نیز را آپدیت کرده‌اند. شما در نقش تازه‌واردی به جهان خلاف‌کاری لندن قرار می‌گیرد که مأموریت‌هایی را قبول می‌کند تا بتواند از اسرار شهر پرده بردارد.

A Dark Room

سازنده: Doublespeak Games

لینک بازی A Dark Room

A Dark Room به‌صورت یک بازی کلیکی شروع می‌شود اما به‌سرعت تبدیل به یک ماجراجویی استراتژیک می‌شود که شما به طور هم‌زمان با دشمنان مبارزه کرده تا بتوانید شهر پسا آخرالزمانی که در آن ساکن هستید را سروسامان ببخشید. شما باید منابع شهر خود را مدیریت کنید تا بتوانید بهتر شخصیتتان را برای مأموریت‌های آینده آماده کنید. بازی همچنین دارای داستان و پایان است که با یادگیری هرچه بیشتر دربارهٔ جهان سرد آخرالزمانی که در آن زندگی می‌کنید به این پایان نزدیک می‌شوید.

Wordle

سازنده: Josh Wardle

لینک بازی Wordle

Wordle یک پدیدهٔ جهانی بود و حتی در New York Times به آن پرداخته شد. Wordle یک بازی ساده کلمه‌ای است. شما شش فرصت دارید تا یک کلمهٔ پنج‌حرفی را درست حدس بزنید. پس از هر حدس یک فیدبک به‌صورت بلوک‌های زرد و سبز می‌بینید. زرد برای حروفی است که در کلمه حضور دارند اما در جای درستی قرار ندارند و سبز برای حروفی است که در جای درست قرار گرفته‌اند.

Sqword

سازنده: Josh C. Simmons

لینک بازی Sqword

به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر بازی‌های کلمه‌ای مرورگری به محبوبیت چشمگیری دست یافته‌اند و Sqword بازی‌ای است که در این میان مهارت‌هایتان را محک می‌زند. در این بازی هدف این است که حروفی که به شما داده می‌شود را در یک جدول ۵*۵ قرار دهید تا بیشترین کلمات ممکن را بسازید. این بازی به‌قدری معروف بود که بعضی سایت‌ها به طور غیرقانونی از آن کپی کردند.

The Republia Times

سازنده: Lucas Pope

لینک بازی The Republia Times

اگر با بازی شبیه‌ساز Papers, Please آشنایی دارید احتمالاً برایتان جای تعجب ندارد که سازندهٔ آن، این بازی مرورگر که شامل روزنامه‌ای تحت کنترل و نظارت دولت می‌شود را ساخته است. در The Republia Times شما باید به اخبار روز بپردازید و از زمان محدودی که در اختیار دارید صفحهٔ اولی را طراحی کنید که توجه عموم را به خود جلب کرده و درعین‌حال وفاداری آنها به دولت را تضمین می‌کند. هر روز خبر جدیدی از وضعیت خانواده‌تان به شما داده می‌شود و اینکه آیا آنها بر اساس عملکرد شما پاداش‌گرفته یا تنبیه شده‌اند.

Joe Danger

سازنده: Hello Games

لینک بازی Joe Danger

پیش از آنکه استودیوی Hello Games بازی No Mans Sky بسازد بازی بدل‌کاری سکو بازی Joe Danger را ساخته بود. این استودیو بازی‌های این سری را بر روی موبایل بازطراحی کرد اما در همین حین تصمیم گرفت این بازی‌ها را به‌صورت رایگان بر روی مرورگر نیز ارائه کند. بارگذاری بازی کمی طول می‌کشد اما در مجموع تجربه‌ای خوشایند و سرگرم‌کننده است.

Townscaper

سازنده: Oskar Stålberg

لینک بازی Townscaper

نسخهٔ ساده‌تری از بازی مستقل و محبوب Townscaper که بهترین ابزار سرگرمی بر روی دسکتاپ است. اگر شما به دنبال بازی آرامش‌بخش هستید این بازی برای شماست. در Townscaper قوانین پیچیده وجود ندارند و حتی رابط کاربری را نمی‌شود رابط کاربری خطاب کرد زیرا فقط یک پالت رنگ و دکمه‌های ماوس وجود دارند که به شما اجازه می‌دهند بر روی صفحه نقاشی کنید.

بازی‌های چندنفره

Catan Universe

سازنده: Catan GmbH

لینک بازی Catan Universe

یک بازی کلاسیک رومیزی که به مرورگر آورده شده است. Settlers of Catan که اکنون با نام Catan شناخته می‌شود پیش‌گام دوران طلایی بازی‌های رومیزی و محبوبیت آنها در خارج از قارهٔ اروپا بود. اگر تابه‌حال Catan را بازی نکرده‌اید اکنون می‌توانید به‌رایگان این بازی را تجربه کنید و از دست دوستانتان عاصی شوید زیرا از فروش گندم به شما سر باز می‌زنند.

Agar.io

سازنده: Matheus Valadares

لینک بازی Agar.io

با اینکه Agar.i شکل و شمایلی ساده دارید بازی‌ای به نسبت چالش‌برانگیز است. دایره‌های شما با ابعاد بسیار کوچک شروع می‌شوند اما وقتی تمامی نقطه‌های رنگی اطرافتان را می‌خورید اندازه‌تان بزرگ‌تر می‌شود. در قالب دایره کوچک سریع حرکت می‌کنید و قادرید دایره‌های بزرگ‌تری که سعی در خوردنتان دارند را جاخالی دهید اما وقتی بزرگ‌تر می‌شوید به مقدار بیشتری غذا احتیاج دارید. برای بیشتر بزرگ‌شدن باید دیگر بازیکنان بخورید. ازآنجایی‌که بازیکنان کوچک‌تر سریع‌تر حرکت می‌کنند شما می‌توانید دایره‌تان را به دو دایره با ابعاد یکسان تقسیم کنید. هنگام تقسیم دایره، دایره جدید به بیرون پرتاب می‌شود که برای بلعیدن بازیکنان در حال فرار بهتر است. وقتی که یک بازیکن بزرگ‌تر شما را می‌بلعد باید دوباره از کوچک‌ترین دایره ممکن بازی را شروع کنید.

Isleward

سازنده: Big Bad Waffle

لینک بازی Isleward

Isleward در نگاه اول شبیه بازی چندنفره نیست و یک روگ لایک با رزولوشن پایین است که از شما می‌خواهد شخصیت خود را انتخاب کنید و سپس شما را به‌تنهایی در شهر Strathford رها می‌کند. در استراتفورد شما به خود آمده و یاد می‌گیرد چطور اعمال مختلف را صف‌بندی کنید و در شهر گشت‌وگذار کنید. علاوه بر این چند هیولا نیز وجود دارند که می‌توانید آنها را پیدا کرده و بکشید تا به لول بالاتر دست پیدا کنید. بعد از مدتی با دیگر افراد مواجه می‌شوید و می‌توانید آنها را قانع کنید با شما به ماجراجویی بپردازند. گروهی از شخصیت‌های مختلف بسیار قدرتمندتر و سرگرم‌کننده‌تر از یک شخصیت به‌تنهایی است. جهان بازی بزرگ است و در آن جزایر و غنائم فراوانی وجود دارند.

Slither.io

سازنده: Steve Howse

لینک بازی Slither.io

مثل Agar.io، بازی Slither.io بر روی خوردن نقطه‌های کوچک درخشان برای بزرگ‌تر شدن تمرکز دارد. تفاوت آن با Agar.io این است که شما یک مار هستید. بدنتان با خوردن نقطه‌های پراکنده بلندتر و پهن‌تر می‌شود. شما نمی‌توانید دشمنانتان را ببلعید اما اگر زمان‌بندی خوبی داشته باشید می‌توانید مارهای دیگر را مجبور به اصابت به بدنتان کنید. این باعث ناپدیدشدن آنها می‌شود و نقطه‌هایی را به جا می‌گذارد که می‌توانید گردآوری‌شان کنید.

Kingdom of Loathing

سازنده: Asymmetric Publications

لینک بازی Kingdom of Loathing

Kingdom of Loathing یک بازی شبه mmo است که به شکلی منسجم در رابط کاربری وب‌سایتی جاسازی شده است. منوهای کشویی به شما اجازه انتخاب حملاتتان را می‌دهند و صفحه برای هر منطقه جدید رفرش می‌شود. بازی ظاهر چندان جذابی ندارد اما هدف آن زیبایی نیست بلکه بامزه بودن است. کاری که در طول سال‌ها به‌خوبی از پس آن برآمده است. به‌عنوان‌مثال کلاس‌های بازی با استفاده از جناس لفظی نام‌گذاری شده‌اند، سیاه‌چالی به نام Haiku Dungeon وجود دارد که نه‌تنها تمامی توضیحات دشمنانتان به‌صورت هایکو ظاهر می‌شوند بلکه حملاتتان نیز به همین شکل ارائه می‌شوند.

Skribbl.io

لینک بازی Skribbl.io

بازی‌های مرورگری چندنفره فراوانی در سبک دیکشنری مصور وجود دارند که هدف اصلی کشیدن تصاویر و حدس‌زدن نام آنها را محقق می‌کنند. Skribbl.io در این میان یک‌سروگردن از باقی بالاتر است زیرا به شما اجازه می‌دهد جلسه‌ای خصوصی بدون نیاز به ساخت اکانت ایجاد کنید و دارای گزینه‌هایی مثل سرنخ، مدت‌زمان نقاشی، تعداد راندها و تعداد کلمات است. Skribbl همچنین دعوت دوستانتان به بازی را با فرستادن یک لینک به آنها تسهیل می‌کند.

Pokémon Showdown

سازنده: Zarel

لینک بازی Pokemon Showdown

اگر مبارزه با پرورش‌دهندگان پوکمون یکی از جوانب بازی‌های پوکمون است که از آن لذت می‌برید بازی Pokémon Showdown برای شما ساخته شده است. این بازی شبیه‌ساز نبرد کاملاً غیررسمی به شما اجازه می‌دهد بدون نیاز به بالابردن لول یا پوکمون‌هایی که در اختیار دارید به مصاف بازیکنان بروید. اگر در مبارزه شکست بخورید لازم نیست به Pokémon Center برگردید و استراحت کنید و می‌توانید سریعاً نبرد جدیدی را شروع کنید. Pokémon Showdown به شما اجازه می‌دهد با یک تیم شخصی‌سازی‌شده یا تصادفی مبارزه کنید. مبارزات مدت زیادی طول نمی‌کشند و لازم نیست نگران پرورش پوکمون‌های خود باشید.

Town of Salem

سازنده: BlankMediaGames

لینک بازی Town of Salem

اگر با بازی‌های مافیا یا Among Us آشنایی داشته باشید بازی Town of Salem برایتان تجربه‌ای مشابه به ارمغان خواهد آورد. شما می‌توانید به طور تصادفی در سه نقش شهروند، خنثی یا یکی از اعضای مافیا انتخاب شوید. اگر شهروند هستید باید اعضای مافیا را پیدا کنید و جلوی آنها را از کشتن سایر شهروندان بگیرید. نقش‌های متفاوت فراوانی برای هر گروه از بازیکنان به همراه قابلیت‌های منحصربه‌فرد برای استفاده در فاز شب بازی وجود دارد. در شب بازیکنان می‌توانند برنامه‌های خود را عملی کنند و در وصیت‌نامه‌هایشان به نکات مهم اشاره کنند. اگر آنها در طول شب بمیرند، بازیکنان باقی‌مانده می‌توانند از وصیت‌نامه کشته‌شدگان استفاده کنند و به اهدافشان دست یابند.

Wilds.io

سازنده: Rezoner

لینک بازی Wilds.io

این بازی هک‌اند اسلش از قواعد اصلی ژانر پیروی می‌کند: کشتن افرادی که از ظاهرشان خوشتان نمی‌آید و پیداکردن غنائم. حالت‌های مختلفی در بازی وجود دارند اما محبوب‌ترین حالت در میان بازیکنان حالت Ruins است. Ruins به شما اجازه می‌دهد به‌عنوان یکی از اعضای سه گروه گشت‌وگذار کنید. شما می‌توانید بازیکنان تیم‌های دیگر را بکشید، جعبه‌ها را بشکنید و آیتم‌ها را پیدا کنید. زره، معجون و سلاح‌های جدید به زنده‌ماندن شما در این بیابان برهوت کمک می‌کنند. هدف اصلی شما به‌دست‌آوردن استخوان است که با مردن بازیکنان پدیدار می‌شود. اگر به‌اندازه کافی استخوان جمع کنید به مقام پادشاهی ویرانه‌ها می‌رسید.

Neptune’s Pride

سازنده: Helmet Games

لینک بازی Neptune’s Pride

Neptune’s Pride تجسم زیرآب‌زنی، تزویر و خصوصیات بد انسانی است. هشت بازیکن با چند سامانه ستاره‌ای محدود بازی را شروع می‌کنند و سپس راه خود را به سامانه‌های جدید باز می‌کنند تا اینکه با افراد دیگر ملاقات کرده و تصمیم می‌گیرند یا هم دیگر را همان جا بکشند یا کاری به کار هم نداشته باشند. بازی یک استراتژی هم‌زمان است و با سرعت پایینی پیشروی می‌کند زیرا سفر ناوگان‌ها از یک ستاره به ستاره دیگر ساعت‌ها و گاهی اوقات روزها طول می‌کشد شما فرصت زیادی برای دیپلماسی دارید. تا تلاش کنید روابط خود را با متحدان مستحکم کرده و روابط دشمنانتان را به هم بزنید.

