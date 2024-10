اولین تریلر فیلم The Order منتشر شد

اولین تریلر از فیلم The Order، مبارزه FBI با فرقه نئونازی Silent Brotherhood را نشان می‌‌دهد.

در دهه ۸۰ میلادی، یک مامور FBI متوجه الگویی در چند دزدی بانک اخیر می‌‌شود و به این نتیجه می‌‌رسد که این دزدی‌ها کار یک گروه جرائم سازمان یافته نیست و مسئول این اتفاقات یک فرقه نئونازی به نام The Order و یا Silent Brotherhood، به رهبری فردی کاریزماتیک با نام باب متیوز می‌باشد. این فرقه در ایالات متحده فعالیت می‌‌کرد و هدف آنها شروع یک انقلاب در این کشور بود. در ادامه می‌‌توانید اولین تریلر از فیلم The Order را تماشا کنید.

The Order برای اولین بار در جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد و به خاطر داستان جذاب و نوع روایت آن، با تحسین منتقدان و تماشاگران همراه بود. کارگردانی The Order برعهده جاستین کرزل بوده که کارگردانی آثاری مانند Macbeth و True History of the Kelly Gang را در کارنامه خود دارد. از بازیگران این فیلم نیز می‌‌توان به جود لا، نیکولاس هولت، تای شریدان و جرنی اسمالت اشاره کرد.

The Order برای اکران در تاریخ ۶ دسامبر ۲۰۲۴ (۱۶ آذر ۱۴۰۳) برنامه‌‌ریزی شده است.

