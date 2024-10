دومین تریلر فیلم Conclave منتشر شد

تریلر جدیدی برای فیلم سینمایی Conclave با هنرنمایی رالف فاینز و به کارگردانی ادوارد برگر منتشر شده است.

استودیو فوکوس فیچرز به تازگی تریلر جدیدی را برای فیلم سینمایی «ملاقات محرمانه» منتشر کرده است، فیلمی که سکان کارگردانی آن را ادوارد برگر در دست دارد، کسی که به خاطر ساخت فیلم سینمایی All Quiet on the Western Front شناخته می‌شود. این تریلر را در ادامه می‌توانید مشاهده یا دانلود کنید.

این اثر سینمایی در جشنواره‌های فیلم مختلف اکران شده و توانسته تحسین منتقدان را به دست بیاورد و امتیاز ۹۱ درصد را از منتقدان در وب سایت راتن تومیتوز به دست بیاورد. این فیلم بر اساس کتابی نوشته رابرت هریس است و پیتر استراگان نیز مسئولیت ساخت فیلم‌نامه اقتباسی آن را برعهده داشته است.

دانلود ۷۲۰ دانلود ۱۰۸۰

فیلم «ملاقات محرمانه» داستان کاردینال لارنس با بازی رالف فاینز را دنبال می‌کند که پس از مرگ غیرمنتظره پاپ محبوب، وظیفه دارد تا این فرایند مخفیانه را اجرا کند. هنگامی که قدرتمندترین رهبران کلیسای کاتولیک از سراسر جهان گرد هم آمدند و در سالن‌های واتیکان جمع شدند، لارنس خودش را در مرکز توطئه‌ای می‌بیند و رازی را کشف می‌کند که می‌تواند اساس کلیسا را متزلزل کند.

فیلم «ملاقات محرمانه» قرار است در تاریخ ۲۵ اکتبر سال ۲۰۲۴ میلادی (جمعه ۴ آبان ۱۴۰۳) روی پرده سینماها اکران شود.

منبع: darkhorizons