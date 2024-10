لیست کامل بهترین بازی‌های ماشینی؛ از آرکید تا واقع‌گرایانه روی کنسول و موبایل

البته همه چیز به اینجا ختم نمی‌شود و دو دسته‌ی دیگر یعنی بازی‌های ماشینی موبایلی و آثار کارتینگ را در مقاله گنجانده‌ایم. بازی‌های ذکر شده در دسته‌ی اول بهترین تجربه‌ی ماشینی را روی دستگاه‌ی همراه ارائه می‌دهند و آثار کارتینگ به سادگی همان کلون‌های ماریو کارت هستند. گفتنی است که این فهرست‌ها همچنین تنها به یک نسخه در هر مجموعه اشاره خواهند داشت.

بهترین بازی‌های ماشینی آرکید

۲۰. Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged

تهیه‌کننده: Milestone / سازنده: Milestone

سال انتشار: ۲۰۲۳

پلتفرم: Nintendo Switch, PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S

انتشار اولین نسخه از این سری در سال ۲۰۲۱ غافلگیر‌کننده بود و بسیاری از طرفداران آنچه را که این اثر ارائه کرده بود را، دوست داشتند. گفتنی است که علی رغم اینکه سیستم‌های پیشرفت بازی در زمان عرضه به طور زیادی مورد انتقاد قرار گرفتند اما گیم‌پلی بازی عالی بود و این اثر در شبیه‌سازی ماشین‌هایی مانند اسباب بازی که با سرعت‌های سرسام‌آوری مسابقه می‌دهند، عملکرد فوق‌العاده‌ای از خود نشان داد. بنابراین همه مطمئن بودند که این اثر دنباله‌ای دریافت می‌کند. نسخه‌ی دوم بازی یکی از دنباله‌هایی در این لیست است که از خود بازی نیز بهتر است. یکی از هیجان انگیزترین ویژگی‌های Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged، معرفی توربوشارژ است. این مکانیک به بازیکنان اجازه می‌دهد تا به طور موقت سرعت خود را افزایش دهند و به آن‌ها یک مزیت استراتژیک در مسابقات می‌دهد. با مدیریت دقیق توربو متر خود، بازیکنان می‌توانند سبقت‌های جسورانه‌ای را انجام دهند و بخش‌های چالش برانگیز مسیر را به راحتی طی کنند. علاوه بر مکانیک توربو شارژ، بازی گزینه‌های شخصی‌سازی فراوانی را نیز ارائه می‌کند. مسیرهای Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged متنوع‌تر و تخیلی‌تر از همیشه هستند. این بازی همچنین دارای انواع حالت‌های چند نفره است که به بازیکنان این امکان را می‌دهد تا با دوستان و رقبای خود از سراسر جهان به رقابت بپردازند.

۱۹. CarX Drift Racing Online

تهیه‌کننده: CarX Technologies LLC / سازنده: CarX Technologies LLC

سال انتشار: ۲۰۱۷

پلتفرم: PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

این اثر طرفداران بازی‌های مسابقه‌ای را به دنیایی هیجان‌انگیز منتقل می‌کند که در آن می‌توانند یاد بگیرند که چگونه مانند یک راننده‌ی حرفه‌ای با سرعت زیادی رانندگی کنند. این اثر ماشینی با اینکه به طور کلی یک اثر آرکید محسوب می‌شود اما یک تجربه‌ی دریفت جذاب و کمی واقع‌گرایانه را ارائه می‌کند که در آن بازیکنان می‌توانند ماشین‌های خود را هر طور که می‌خواهند شخصی‌سازی کنند. در طول مسابقات، بازیکنان می‌توانند در شهر‌های مختلف و پیست‌های خاص رانندگی کنند. بازیکنانی که هوس رقابت دارند نیز می‌توانند با بازیکنان دیگر مسابقه دهند. همچنین علاوه بر فیزیک واقع گرایانه، CarX Drift Racing Online دارای گرافیک چشمگیری نیز است. این بازی دارای مدل‌های سه‌بعدی پرجزئیات، محیط‌های پر جنب و جوش و نورپردازی پویا است که یک تجربه بصری شایسته را ایجاد می‌کند.

۱۸. Tower Unite

تهیه‌کننده: PixelTail Games / سازنده: PixelTail Games

سال انتشار: ۲۰۱۶

پلتفرم: PC

بازیکنانی که عاشق بازی‌های اجتماعی و آثار ماشینی آرکید با پیچشی نوستالژیک و منحصربه‌فرد هستند، بهتر است که این بازی را از دست ندهند. این بازی بازیکنان را به یک قلمروی مجازی سرگرم‌کننده منتقل می‌کند، جایی که می‌توانند طیف گسترده‌ای از بازی‌های آرکید، از جمله بازی‌های مسابقه‌ای را امتحان کنند. بازیکنان می‌توانند مینی‌گیم‌هایی دیگری مانند گلف را نیز تجربه کنند اما بازی مسابقه‌ای آن سرگرم‌کننده‌ترین چیزی است که می‌توانید آن را تجربه کنید. بازیکنان حتی می‌توانند خلاق باشند و آواتار‌های خود را شخصی‌سازی کنند. خوشبختانه این بازی هیچ پرداخت درون برنامه‌ای ندارد و نگرانی‌ای از بابت پرداخت هزینه‌های اضافی برای تجربه‌ی کامل محتوای آن نخواهید داشت.

۱۷. The Crew 2

تهیه‌کننده: Ubisoft / سازنده: Ubisoft Ivory Tower

سال انتشار: ۲۰۱۶

پلتفرم: Xbox One, PS4, PC

بازیکنان در این اثر نه تنها می‌توانند از میان فهرست گسترده‌ای از ماشین‌ها، بلکه قایق‌ها و حتی هواپیما‌ها برای کشف دنیایی گسترده انتخاب کنند، بلکه می‌توانند از طریق زمین، دریا یا هوا در این دنیای پر جنب و جوش و زیبا سفر کنند. بازیکنان این فرصت را خواهند داشت تا در زمین‌های مختلف مسابقه دهند و از مناظر شهری شلوغ و یا آب‌های آرام لذت ببرند و این‌ها همه در حالی است که مهارت‌های مسابقه‌ای خود را آزمایش می‌کنند و بهبود می‌بخشند. به لطف این بازی ماشینی آرکید محبوب، بازیکنان همچنین می‌توانند به یک جامعه‌ی بزرگ سی میلیون نفری بپیوندند و در حالت‌های بی‌شماری شرکت کنند. همچنین بازیکنان می‌توانند به صورت تکی به ماجراجویی‌های خود بپردازند یا با حداکثر هفت دوست به صورت آنلاین به جاده‌ها وارد شوند. بازی از طیف متنوعی از ماشین‌ها پشتیبانی می‌کند و طراحی آن‌ها با جزئیات خوبی کار شده است. از نظر بصری نیز، The Crew 2 با توجه به سالی که عرضه شده همچنان چشم‌نواز است و کم و کسر خاصی ندارد.

۱۶. Horizon Chase Turbo

تهیه‌کننده: AQUIRIS / سازنده: AQUIRIS

سال انتشار: ۲۰۱۸

پلتفرم: PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One

بازی Horizon Chase Turbo یک بازی مسابقه‌ای مدرن است که ادای احترامی به آثار مسابقه‌ای آرکید کلاسیک دهه‌های ۸۰ و ۹۰ است. یکی از ویژگی‌های برجسته‌ی Horizon Chase Turbo گرافیک جذاب پیکسلی مانند آن است. جلوه‌های بصری بازی یادآور آثار آرکید نمادین قدیمی است، اما با پیچ و تاب معاصر خاص خود، دنیای بصری جذابی را ایجاد کرده که هم نوستالژیک و هم مدرن است. البته همه چیز گرافیک نیست و بازی از نظر گیم‌پلی نیز کیفیت بالایی دارد. Horizon Chase Turbo دارای مسابقاتی سریع، کنترل‌های روان و انواع مسیرهای چالش برانگیز است. فیزیک بازی به سبک آرکید، بازی را آسان می‌کند، اما همچنین عمق زیادی را برای کاوش در اختیار بازیکنان باتجربه قرار می‌دهد. علاوه بر این بازی انواع حالت‌ها و ویژگی‌های بازی را ارائه می‌دهد. بازیکنان می‌توانند در مسابقات چند نفره با دوستان خود به رقابت بپردازند و حتی در حین پیشرفت در بازی، قفل ماشین‌ها و مسیرهای جدید را باز کنند.

۱۵. Ridge Racer 3D

تهیه‌کننده: Namco Bandai Games / سازنده: Namco Bandai Games

سال انتشار: ۲۰۱۱

پلتفرم: Nintendo 3DS

این بازی نیز همانند CarX Drift Racing Online یک انتخاب عالی برای بازیکنانی که به دنبال آثار مسابقه‌ای سرگرم‌کننده با مکانیک دریفت هستند. این بازی ماشینی به سبک آرکید به لطف گیم‌پلی ساده به راحتی برای بازیکنان در هر سطحی از مهارت قابل بازی است. بازیکنان می‌توانند پیست‌هایی متنوع را با سرعت بالا امتحان کنند و از بین بیش از ده ماشین یکی را انتخاب کنند. اگرچه این یک بازی تک‌نفره است، اما به لطف انواع مختلفی از دریفت‌ها، کورس‌ها و مسیر‌هایی که بازیکنان می‌توانند در آن‌ها کاوش کنند، همچنان پس از سال‌ها بسیار لذت‌بخش است. همچنین باید این موضوع را در نظر گرفت که این بازی روی یک کنسول دستی منتشر شد، بنابراین نباید توقع گرافیک بالایی از آن داشت.

۱۴. MotorStorm: Apocalypse

تهیه‌کننده: Sony Computer Entertainment / سازنده: Evolution Studios

سال انتشار: ۲۰۱۱

پلتفرم: PS3

کسانی که به دنبال سری بازی‌های فراموش‌شده‌ی هیجان‌انگیز پلی‌استیشن هستند، باید بازی‌های MotorStorm، به خصوص نسخه‌ی جذاب و بسیار سرگرم‌کننده‌ی Apocalypse را بهتر است که امتحان کنند. MotorStorm: Apocalypse، به عنوان آخرین قسمت از این سری، یک انحراف چشمگیر از پیشینیان خود داشت. این بازی که در شهر پسا آخرالزمانی Monument می‌گذرد، ترکیبی بی‌نظیر از مسابقه‌های تنش‌زا و محیط‌های تخریب شده را ارائه می‌دهد. گیم‌پلی این بازی تا حدی به ریشه‌های سری وفادار مانده و در آن بازیکنان با انواع وسایل نقلیه قدرتمند، از موتورسیکلت‌های چابک گرفته تا چهارچرخ‌های بزرگ، در مسیرهای نابود شده به رقابت می‌پردازند. با این حال، اضافه شدن خطرات محیطی پویا، مانند فروریختن ساختمان‌ها و آتش‌سوزی شدید، سطح جدیدی از هرج و مرج و غیرقابل پیش‌بینی بودن را به مسابقات اضافه کرد. یکی از بارزترین ویژگی‌های MotorStorm: Apocalypse، جلوه‌های بصری عالی آن بود. فضای پساآخرالزمانی بازی با جزئیات باورنکردنی ایجاد شده بود و از آسمان خراش‌های در حال فرو ریختن و خیابان‌های متروک گرفته تا انفجارهای آتشین و آسمان‌های پر از دود، عالی کار شده‌اند. فیزیک تخریب نیز در سطح خوبی قرار دارد و وسایل نقلیه و ساختمان‌ها به طور واقع بینانه به برخورد و انفجار واکنش نشان می‌دهند. در حالی که MotorStorm: Apocalypse مورد تحسین منتقدان قرار گرفت، در نهایت نتوانست به موفقیت تجاری پیشینیان خود دست یابد. این موضوع منجر به لغو مجموعه شد و بسیاری از طرفداران را ناامید کرد. این بازی را می‌توانید روی شبیه‌ساز پلی‌استیشن ۳ نیز تجربه کنید.

۱۳. Distance

تهیه‌کننده: Refract Studios / سازنده: Refract Studios

سال انتشار: ۲۰۱۸

پلتفرم: PS4, PS5, PC

دیستنس یکی از مبتکرانه‌ترین بازی‌های ماشینی تمام تاریخ است زیرا عناصر ماشینی آرکید را با پارکور ترکیب می‌کند تا تجربه‌ای واقعا منحصربه‌فرد را برای بازیکنان خود فراهم کند. این اثر ماشینی آینده‌نگرانه با طراحی زیبایش یک انتخاب عالی برای بازیکنان مبتدی و حرفه‌ای است. کنترل‌های مینیمالیستی بازی، دسترس‌پذیری آن را بالا برده، اما تسلط بر هنر دریفت کردن، تقویت و اجتناب از موانع نیاز به تمرین دارد. با پیشرفت، بازیکنان می‌توانند قفل وسایل نقلیه جدید با توانایی‌های منحصربه‌فرد را باز کنند که هر کدام سبک متفاوتی از گیم‌پلی را ارائه می‌دهند. از طرفی منظره شهری با نورهای نئونی بازی، با رنگ‌های زنده و جزئیات پیچیده، به شدت چشم‌نواز است. بازیکنان می‌توانند به تنهایی یا در حالت چندنفره با دوستان خود به ماجراجویی بپردازند و شهر مرموز و نورانی بازی را کشف کنند. نکته‌ی ویژه در مورد این اثر این است که بازیکنان نه تنها می‌توانند در طول مسابقات در جاده‌ها رانندگی کنند، بلکه می‌توانند بر روی ساختمان‌ها نیز حرکت کرده و حتی پرواز کنند و مسیر‌ها و میانبر‌های جدید و هیجان‌انگیزی را کشف کنند.

۱۲. Star Wars Episode 1: Racer

تهیه‌کننده: LucasArts / سازنده: LucasArts

سال انتشار: ۱۹۹۹

پلتفرم: PC, Nintendo 64, Game Boy Color, Dreamcast, Nintendo Switch, PS4, Xbox One

این بازی یک روز قبل از اینکه فیلم Star Wars: The Phantom Menace در سینما‌ها اکران شود، منتشر شد. واضح است که در شرکت لوکاس آرتز (LucasArts) این باور وجود داشت که مردم پس از تماشای مسابقه‌های موجود در فیلم، برای یک بازی ماشینی در آن جهان تقاضای زیادی خواهند کرد، بنابراین وقت خود را به انتشار یک بازی مصادف با انتشار فیلم صرف کردند. تاریخ انتشار بازی باعث شد بسیاری از مردم فکر کنند که این بازی فقط برای کسب درآمد منتشر شده است اما خوشبختانه این موضوع واقعیت نداشت و با اثری روبرو بودیم که کیفیت بالایی داشت. در این بازی، بازیکنان کنترل یک پادریسر، یک وسیله‌ی نقلیه پرسرعت، را در دست می‌گیرند و در مسیرهای خطرناک فضایی با تعدادی از رقبا مسابقه می‌دهند. این بازی دارای مسیرهای مختلفی بود که هر کدام چالش‌ها و موانع منحصر به فرد خود را داشتند. بازیکنان در دره‌های خشن، زمین‌های خطرناک سیارک‌ها و حتی تونل‌های زیر آب حرکت می‌کردند. مسیرها مملو از خطرات مرگبار مانند مین، برجک‌های لیزری و حتی دیگر رانندگانی بود که سعی می‌کردند حریفان خود را خراب کنند. خود پادریسرها بسیار قابل شخصی‌سازی بودند و به بازیکنان اجازه می‌دادند تا موتورها و سایر اجزای خود را ارتقا دهند. این بازی همچنین دارای یک حالت چند نفره بود که در آن بازیکنان می‌توانستند در مسابقات جذابی با یکدیگر رقابت کنند. به طور کلی، Star Wars Episode 1: Racer یک بازی دوست داشتنی در بین طرفداران سری جنگ ستارگان و بازی‌های مسابقه‌ای بود. مساباقت سریع، جلوه‌های بصری باکیفیت در آن زمان و گیم‌پلی همه‌جانبه آن را به تجربه‌ای به یاد ماندنی برای بسیاری از بازیکنان تبدیل کرده است.

۱۱. Crazy Taxi

تهیه‌کننده: Sega / سازنده: Hitmaker

سال انتشار: ۱۹۹۹

پلتفرم: Arcade, Dreamcast, PS2, GameCube, PC, PS3, Xbox 360, iOS, Android, PS Portable, Xbox, Game Boy Advance

تاکسی دیوانه یکی از عجیب‌ترین بازی‌های ماشینی است که تاکنون منتشر شده است. همانطور که از نام آن پیداست، بازیکنان یک راننده‌ی تاکسی را کنترل می‌کنند که باید تا آنجا که ممکن است رانندگی کند. با این حال، این اثر یک شبیه‌ساز رانندگی تاکسی نیست، زیرا به نظر نمی‌رسد که قوانین جاده‌ای و کیفری در بازی اجرا شوند. بازیکنان می‌توانند از طریق زمین‌ها، رمپ‌ها و در پیاده‌رو‌ها نیز رانندگی کنند تا به مقصد برسند و این فقط برای این است که مسافر به خاطر چند ثانیه دیر رسیدن از آن‌ها انتقاد نکند که چرا اینقدر کند هستند. در واقع نقطه عطف بازی تاکید آن بر رانندگی با بی‌احتیاطی و انجام حرکات خطرناک است. بازیکنان می‌توانند ترفندهایی مانند پرش، چرخش و غیره را برای کسب امتیاز و افزایش سرعت سواری خود انجام دهند. در نهایت یکی از دلایل محبوبیت همیشگی Crazy Taxi ارزش تکرار بالای آن است. با چندین شخصیت قابل بازی که هر کدام سبک رانندگی منحصر به فرد و توانایی‌های خاص خود را دارند، همیشه چیز جدیدی برای کشف وجود دارد. علاوه‌بر این، حالت‌های مختلف بازی، از جمله Arcade ،Time Trial و Original Course، طیف گسترده‌ای از چالش‌ها را برای بازیکنان در تمام سطوح مهارت ارائه می‌دهند.

۱۰. TrackMania Turbo

تهیه‌کننده: Ubisoft / سازنده: Ubisoft Nadeo

سال انتشار: ۲۰۱۶

پلتفرم: PC, PS4, Xbox One

اگرچه مطمئنا می‌توان یک جایگاه جداگانه برای بازی TrackMania ۲۰۲۰ در نظر گرفت، اما نسخه‌ی قبلی آن یعنی بازی TrackMania Turbo در سال ۲۰۱۵، کمی دسترس‌پذیرتر است و تجربه‌ی جذاب‌تری را ارائه می‌دهد. در این مجموعه همه چیز در مورد سرعت، حرکات نمایشی و پیست‌های خشن و البته کوتاه است. در واقع به طور معمول، یک مسابقه بیش از یک دقیقه طول نمی‌کشد تا به اتمام برسد و راننده باید دائما به دنبال کم کردن زمان خود باشد. این بازی با ۲۰۰ مسیر مسابقه، چهار نوع وسیله‌ی نقلیه و عمقی شگفت‌انگیز در گیم‌پلی، یک بازی ماشینی است که می‌تواند تا مدت‌ها شما را سرگرم کند. یکی از ویژگی‌های برجسته‌ی TrackMania Turbo سیستم خلاقانه ایجاد مسیرهای مسابقه برای آن است که بازیکنان را قادر می‌سازد مسیرهایی با چالش‌ها، موانع و عناصر زیبایی شناختی منحصر به فرد خود ایجاد کنند. در نهایت بازی علاوه‌بر کمپین تک‌نفره‌ی خود، یک حالت چند‌نفره‌ی قوی نیز ارائه می‌دهد. بازیکنان می‌توانند به صورت آنلاین با دوستان یا سایر بازیکنان رقابت کنند و در مسابقات و چالش‌ها شرکت کنند.

۹. Dirt 5

تهیه‌کننده: Codemasters / سازنده: Codemasters Cheshire

سال انتشار: ۲۰۲۰

پلتفرم: PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X/S

وقتی صحبت از آثار ماشینی شبیه‌ساز به میان می‌آید، مجموعه بازی Dirt و Dirt Rally یکی از مهم‌ترین‌ها هستند. با این حال آخرین نسخه‌ی این سری یعنی Dirt ۵، دسترس‌پذیرترین نسخه‌ی این مجموعه تا به امروز است و برخلاف نسخه‌ی قبل به سمت آثار آرکید متمایل شده است. این بازی با تمرکز بر رقابت شدید و جلوه‌های بصری خیره‌کننده، تجربه‌ای هیجان‌انگیز را برای طرفداران مسابقات آفرود ارائه می‌دهد. این بازی مسیرهای به شدت متنوعی دارد. از صحراهای غبارآلود آفریقای جنوبی گرفته تا مناظر یخی نروژ، بازیکنان می‌توانند در محیط‌های مختلف و چالش برانگیز به رقابت بپردازند و غرق در گل و لای شوند. هر مسیر به دقت طراحی شده است تا ویژگی‌های منحصر به فرد رشته‌های مختلف مسابقات رالی مانند کراس کانتری، رالی کراس و صعود به تپه را به نمایش بگذارد. این بازی همچنین دارای یک حالت Career عالی است که به بازیکنان اجازه می‌دهد تا پیشرفت کنند و به یک راننده رالی افسانه‌ای تبدیل شوند. همچنین با پیشروی، قفل وسایل نقلیه، ارتقاء و رویدادهای جدید را باز خواهید کرد. در نهایت علاوه‌بر محتوای تک‌نفره، Dirt 5 دارای حالت‌های مختلف چندنفره نیز است و تضمین می‌کند که همیشه چیز جدیدی برای امتحان کردن وجود دارد.

۸. Wreckfest

تهیه‌کننده: THQ Nordic / سازنده: Bugbear Entertainment

سال انتشار: ۲۰۱۸

پلتفرم: PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Android, iOS

دربی‌های تخریب از هیجان‌انگیزترین مسابقاتی بودند که با کاهش محبوبیت آن‌ها، بازی‌های الهام گرفته از این مسابقات نیز کمیاب شدند و Wreckfest نیز دقیقا در زمانی عرضه شد که چنین بازی‌هایی دیگر ساخته نمی‌شدند. این اثر برای هر کسی که به دنبال یک بازی عجیب‌ است، ضروری است و همانطور که از نامش پیداست، عناصر تخریب را در پیست‌های مسابقه‌ای خود قرار داده و این عاملی است که توسط یک سیستم آسیب باورنکردنی همراهی شده است. در واقع برخلاف بازی‌های مسابقه‌ای سنتی که بر سرعت و دقت تاکید دارند، Wreckfest از هرج و مرج و کشتار دربی‌های تخریب استقبال می‌کند. این بازی دارای طیف گسترده‌ای از وسایل نقلیه است، از ماشین‌های عضلانی کلاسیک گرفته تا کامیون‌های هیولا که هر کدام نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند. بازیکنان می‌توانند وسایل نقلیه خود را با ارتقاهای مختلف از جمله زره، سلاح و غیره شخصی‌سازی کنند.

۷. Need For Speed: Most Wanted

تهیه‌کننده: Electronic Arts / سازنده: EA Canada

سال انتشار: ۲۰۰۵

پلتفرم: Game Boy Advance, GameCube, Nintendo DS, PS2, PS Portable, PC, Xbox, Xbox 360

زمانی که این بازی منتشر شد، به مورد بحث‌ترین بازی ماشینی آن زمان تبدیل شد. سطح شخصی‌سازی این بازی شبیه به بازی Need For Speed: Underground بود، اما گیم‌پلی آن پیشرفتی قابل‌توجه کرده بود و با مسابقات خیابانی جذاب و گروهی از رقبای خاطره‌انگیز، استانداردهای جدیدی برای این ژانر تعریف کرد. روایت جذاب بازی حول محور تعقیب شدن بازیکن برای تبدیل شدن به تحت تعقیب‌ترین مسابقه‌دهنده‌ی شهر می‌چرخد. همانطور که پیشرفت می‌کنید، با یک سری رقبای قدرتمند روبرو می‌شوید که هر کدام سبک رانندگی و شخصیت منحصر به فرد خود را دارند. این رقبا، مانند ریزور، کراس و مینگ، چیزی فراتر از یک رقیب ساده هستند و به گیم‌پلی بازی عمق و هیجان می‌بخشند. محیط بازی Most Wanted با دقت طراحی شده است و مسیرهای های مختلفی را برای کاوش ارائه می‌دهد. گزینه‌های شخصی‌سازی خودرو در Most Wanted گسترده است و به بازیکنان اجازه می‌دهد وسایل نقلیه خود را به دلخواه تغییر دهند. در نهایت با اینکه یادگیری مکانیک‌های مسابقه‌ای بازی آسان است، اما تسلط بر آن دشوار است و این تضمین می‌کند که بازیکنان در تمام سطوح مهارت بتوانند از بازی لذت ببرند.

۶. Split/Second: Velocity

تهیه‌کننده: Disney / سازنده: Black Rock Studio

سال انتشار: ۲۰۱۰

پلتفرم: PS3, Xbox 360, PC

بازی‌های مسابقه‌ای آرکید معمولا به گونه‌ای طراحی می‌شوند که حداقل نسبت به شبیه‌سازها، تجربه‌‎ی تخیلی‌تری ارائه دهند و هیچ بازی دیگری بهتر از بازی Split/Second این موضوع را سرلوحه‌ی خود قرار نداده است. این اثر در سال ۲۰۱۰ منتشر شد و نزدیکترین چیز به یک بازی ماشینی بلاک‌باستر است، آنقدر جهان‌سازی عجیب و غریب و انفجار‌های در خورد کافی دارد که می‌تواند فیلم تبدیل شوندگان (Transformers) ساخته‌ی مایکل بی‌ (Michael Bay) را در جیب خود کند. در واقع همانطور که بازیکنان در طول مسیرها حرکت می‌کنند، می‌توانند خطرات محیطی ویرانگری را ایجاد کنند که می‌تواند طرح مسیر را تغییر دهد و حریفان را از بین ببرد. این خطرات که به عنوان PowerPlay شناخته می‌شوند، از فروریختن پل‌ها و انفجار ساختمان‌ها تا بهمن و امواج را شامل می‌شود. توانایی استفاده استراتژیک از PowerPlay به بازیکنان برتری قابل توجهی نسبت به رقبای خود می‌دهد و هر مسابقه را به یک امر خطیر تبدیل می‌کند. Split/Second حالت‌های مختلف بازی از جمله Career Mode ،Time Trial و چندنفره را ارائه می‌دهد. Career Mode به بازیکنان اجازه می‌دهد تا در یک سری مسابقات پیشرفت کنند، ماشین‌های جدید و پاورپلی‌ها را با پیشروی باز کنند، حالت Time Trial بازیکنان را به چالش می‌کشد تا مسیرها را در سریع‌ترین زمان ممکن تکمیل کنند، در حالی که حالت چندنفره بازیکنان را در رقابت‌های آنلاین در مقابل یکدیگر قرار می‌دهد. به طور کلی این یک بازی ضروری برای طرفداران بازی‌های مسابقه‌ای است که به دنبال افزایش آدرنالین خود هستند.

۵. Project Gotham Racing 4

تهیه‌کننده: Microsoft Game Studios / سازنده: Bizarre Creations

سال انتشار: ۲۰۰۷

پلتفرم: Xbox 360

قبل از پایان این مجموعه، سری Project Gotham Racing یک سری بازی ماشینی عالی برای ایکس‌باکس بود و همچنین این سری تا زمانی که مجموعه بازی فورتزا هورایزن شروع به کار نکرده بود، به عنوان پیشروترین مجموعه بازی ماشینی آرکید در نظر گرفته می‌شد. نسخه‌ی چهارم آخرین نسخه از مجموعه بود که روی کنسول ایکس‌باکس ۳۶۰ عرضه شد و حتی با استاندارد‌های امروزی هنوز هم این اثر یک بازی دیدنی است. این بازی روی سایر کنسول‌های بعدی ایکس‌باکس اجرا نمی‌شود، بنابراین بازیکنان برای تجربه‌ی آن به کنسول نسل هفتمی مایکروسافت نیاز دارند. یکی از حنبه‌های فوق‌العاده‌ی Project Gotham Racing 4 گرافیک خیره‌کننده آن در زمان خود است. این بازی دارای مدل‌های ماشین با جزئیات بالا، مناظر شهری متنوع و جلوه‌های آب و هوای پویا بود. سیستم نورپردازی پیشرفته نیز جزئیات بصری را بیشتر افزایش داده بود. از نظر گیم‌پلی، Project Gotham Racing 4 یک تجربه‌ی مسابقه‌ای متنوع و چالش برانگیز را ارائه کرد. بازیکنان می‌توانند از میان طیف وسیعی از وسایل نقلیه، از جمله ماشین‌های اسپورت و ابرخودروهای عجیب و غریب، مورد مد نظر خود را انتخاب کنند. هر خودرو به طور متفاوتی عمل می‌کند و بازیکنان باید سبک رانندگی خود را متناسب با ویژگی‌های خاص خودرو تطبیق دهند. این بازی دارای انواع مختلفی از مسابقات نیز بود و حریفان هوش مصنوعی نیز بسیار رقابتی بودند و حتی برای ماهرترین بازیکنان چالش ایجاد می‌کردند.

۴. FlatOut: Ultimate Carnage

تهیه‌کننده: Empire Interactive / سازنده: Bugbear Entertainment

سال انتشار: ۲۰۰۶

پلتفرم: PC, PS2, Xbox, Xbox 360, PS Portable

در حالی که این مجموعه با انتشار سومین نسخه‌ی خود به طرز مفتضحانه‌ای از بین رفت، اما دو بازی اول آن از سرگرم‌کننده‌ترین بازی‌های ماشینی آرکید در اواسط دهه‌ی ۲۰۰۰ هستند. بازی Ultimate Carnage بازی فوق‌العاده‌ی را FlatOut 2 را می‌گیرد و به آن جلوه‌ای اچ‌دی همراه با چند ویژگی اضافی می‌دهد. مانند بازی Wreckfest، در این بازی نیز عنصر تخریب نیز وجود و بازیکنان را تشویق می‌کند تا در صورت امکان به حریفان خود حمله کنند. در واقع هر عنصر یک خودرو، از بدنه تا موتور آن، ممکن است آسیب ببیند و این بر عملکرد و هندلینگ آن تأثیر می‌گذارد. این سطح از جزئیات لایه‌ای از واقع‌گرایی و استراتژی را به گیم‎‌پلی اضافه کرد، زیرا بازیکنان باید رویکرد خود را در هر مسابقه به دقت در نظر می‌گرفتند تا از آسیب‌های غیر ضروری جلوگیری کنند. علاوه‌بر حالت‌های مسابقه سنتی، FlatOut: Ultimate Carnage انواع مختلفی از حالت‌های جدید را معرفی کرد که بر تخریب و آشوب تمرکز داشتند. حالت‌های چند‌نفره‌ی بازی نیز چالش‌ها و انواع بازی‌های متنوعی را ارائه می‌کردند. به طور کلی، FlatOut: Ultimate Carnage یک بازی پیشگامانه بود که استاندارد جدیدی را برای مبارزه با وسایل نقلیه تعیین کرد و بهترین گزینه برای طرفداران دربی‌های تخریب است.

۳. Burnout Paradise

تهیه‌کننده: Electronic Arts / سازنده: Criterion Games

سال انتشار: ۲۰۰۸

پلتفرم: PS3, Xbox 360, PS, Remastered, PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch

به عنوان مجموعه‌ای که با تصادفات رانندگی بیش از حدش شناخته شده است، این بازی پویایی ژانر خود را به گونه‌ای تغییر داد که قبلا دیده نشده بود. البته می‌توان استدلال قانع‌کننده‌ای داشت که بازی Burnout ۳: Takedown بهترین بازی این سری است اما بازی Burnout Paradise دسترس‌پذیرتر است و همچنین یک بازسازی نیز از آن وجود دارد که گرافیک بهتری نسبت به هر نسخه‌ی دیگر در این سری دارد. بازی بازیکنان را دعوت می‌کند تا شهر خیالی پارادایس ​​را کاوش کنند، شهری گسترده که مملو از جاده‌های پر پیچ و خم، آسمان‌خراش‌های بلند و مکان‌های دیدنی نمادین است. برخلاف بازی‌های مسابقه‌ای سنتی که بر روی مسابقات رقابتی تمرکز می‌کنند، Burnout Paradise تاکید بیشتری بر اکتشاف و اجرای حرکات نمایشی دارد. بازیکنان می‌توانند از سطوح شیب‌دار بپرند و درگیر نبردهای ترافیکی شدیدی شوند حالت Paradise City Crash به بازیکنان این امکان را می‌دهد تا مجموعه‌ای از تصادف‌ها را انجام دهند که باعث انفجارها و ویرانی‌های عظیم می‌شود. در هر صورت چه از طرفداران مسابقه‌های آرکید باشید و چه به سادگی از ایجاد هرج و مرج لذت ببرید، این بازی هیجان زیادی را به شما ارائه می‌کند.

۲. Race Driver: Grid

تهیه‌کننده: Codemasters / سازنده: Codemasters

سال انتشار: ۲۰۰۸

پلتفرم: PC, PS3, Xbox 360, Nintendo DS

گرید یک مجموعه‌ی ماشینی مشهور است که معمولا به عنوان یک سری شبیه‌ساز در نظر گرفته می‌شود اما برخی از نسخه‌های آن در مرز بین شبیه‌سازی و آرکید حرکت می‌کنند. اگرچه این بازی نسبت به بازی‌های دیگری مانند Burnout یا FlatOut واقع‌گرایانه‌تر است اما می‌توان آن را یک اثر آرکید شمرد. در واقع این بازی ترکیبی منحصر به فرد از مسابقات آرکید با تمرکز بر هندلینگ واقع گرایانه و رقابت شدید ارائه می‌دهد. از طرفی فهرست متنوع وسایل نقلیه آن به سرگرم‌کنندگی بازی افزوده است. هر خودرو به طور متمایز کار می‌کند و طیف وسیعی از تجربه‌های رانندگی را برای بازیکنان فراهم می‌کند. حالت Career نیز با مجموعه‌های مختلف مسابقه‌ای و رویدادها، بازیکنان را ساعت‌ها درگیر خود نگه می‌دارد. این بازی همچنین یک سیستم پیشگامانه به نام فلش‌بک را معرفی کرد که به بازیکنان اجازه می‌داد زمان را به عقب برگردانند و اشتباهات خود را تصحیح کنند. این ویژگی ریسک‌پذیری بازیکنان را بیشتر می‌کرد و منجر به لحظات جذابی می‌شد. در نهایت Race Driver: Grid همچنان یک اثر قابل ستایش در بین علاقه‌مندان به بازی‌های مسابقه‌ای است و جایگاه خود را به عنوان یک بازی کلاسیک در این ژانر مستحکم کرده است.

۱. Forza Horizon 5

تهیه‌کننده: Xbox Game Studios / سازنده: Playground Games

سال انتشار: ۲۰۲۱

پلتفرم: PC, Xbox One, Xbox Series X/S

فورتزا هورایزن ۵، جدیدترین نسخه از سری بازی‌های مسابقه‌ای محبوب جهان باز فورتزا، با جلوه‌های بصری خیره‌کننده، جهانی متنوع و گیم‌پلی هیجان انگیز خود، بدون شک بهترین اثری است که در این سبک می‌توانید پیدا کنید. جهان باز این بازی گسترده و پر جزئیات است. از شهرهای شلوغ گرفته تا حومه‌های آرام و سرسبز، هر گوشه از مکزیک با جزئیات خیره‌کننده زنده شده است و بازیکنان حتی می‌توانند خرابه‌های باستانی مایاها را کاوش کنند. سیستم آب و هوای پویای بازی با بارش‌های ناگهانی و طوفان‌های شن شدید که به شیوه‌های غیرمنتظره‌ای روی گیم پلی بازی تاثیر می‌گذارد، به چالش و هیجان بازی اضافه می‌کند. این بازی همچنین دارای مجموعه‌ای چشمگیر از وسایل نقلیه است و بازیکنان می‌توانند ماشین مورد علاقه‌ی خود را با تنوع گسترده‌ای از ارتقاها، رنگ‌ها، طرح‌ها و غیره شخصی‌سازی کنند. موتور فیزیک بازی فوق‌العاده است و تجربه‌ی رانندگی رضایت‌بخشی را ارائه می‌کند که به این راحتی‌ها از آن خسته نخواهید شد. فورتزا هورایزن ۵ علاوه بر کمپین تک‌نفره‌ی خود، حالت‌های چندنفره متنوعی از جمله مسابقه‌های رقابتی و یک جامعه‌ی آنلاین رو به رشد را ارائه می‌دهد. همچنین بازیکنان می‌توانند با دوستان خود تیم شوند و در رویدادهای چالش برانگیز شرکت کنند یا با دیگران از سراسر جهان در مسابقات مختلف رقابت کنند.

بهترین بازی‌های ماشینی شبیه‌ساز

۲۰. Shift 2: Unleashed

تهیه‌کننده: Electronic Arts / سازنده: Slightly Mad Studios

سال انتشار: ۲۰۱۱

پلتفرم: PC, PS3, Xbox 360, iOS

بازی Need for Speed: ProStreet مسیر جدیدی را برای این مجموعه بازی به ارمغان آورد. هرچند مدتی طول کشید تا طرفداران این واقعیت را درک کنند که این سری بازی‌ متمرکز بر مسابقه‌های غیرقانونی خیابانی و تعقیب و گریزهای سرسام‌آور توسط پلیس‌، با با مکانیک‌های بهبود یافته در این بازی و دنباله‌ی آن یعنی بازی Shift 2: Unleashed همه چیز را به سمت و سوی جدیدی می‌برد. بازیکنانی که عاشق فیزیک واقع‌گرایانه‌ی ماشین‌ها و مکانیک‌های چالش برانگیز گیم‌پلی هستند، آنچه که این بازی ارائه می‌کند را دوست خواهند داشت. در این اثر بازیکنان باید قبل از اینکه به پیروزی در یک مسابقه فکر کنند، با شبیه‌سازی پرجزئیات بازی آشنا شوند و پس از مدتی تجربه، بازی در نهایت به بازیکنان اجازه می‌دهد از تجربه‌ای پرارزش لذت ببرند و به آن معتاد شوند. به همین دلیل شاید در ابتدای این بازی اندکی با مکانیک‌های واقع‌گرایانه‌ی آن سروکله بزنید اما پس از مدتی از آن لذت خواهید برد.

۱۹. WRC Generations

تهیه‌کننده: Nacon / سازنده:Kylotonn

سال انتشار: ۲۰۲۲

پلتفرم: PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

در میان آثار مسابقه‌ای شبیه‌ساز، بازی‌های زیادی ساخته شده‌اند که بر رالی تمرکز دارند و این یکی از بهترین‌ها در بین آن‌ها محسوب می‌شود. در واقع WRC Generations به عنوان آخرین نسخه از سری بازی‌های مسابقه‌ای محبوب WRC، تجربه‌ای هیجان‌انگیز و همه‌جانبه را در چالش‌برانگیزترین مراحل رالی جهان به بازیکنان ارائه می‌دهد و نباید توسط طرفداران این سبک نادیده گرفته شود. یکی از جنبه‌های برجسته‌ی بازی، فهرست خودروهای چشمگیر آن است. از اسطوره‌های رالی کلاسیک مانند Lancia Delta Integrale گرفته تا جدیدترین ماشین‌های رالی، بازیکنان طیف وسیعی از وسایل نقلیه را برای انتخاب دارند و این تنوع فقط مربوط به ظاهر نیست زیرا هر خودرو با ویژگی‌های منحصر به فردی که بر عملکرد آن در مراحل مختلف تأثیر می‌گذارد، متفاوت است. علاوه‌بر تنوع گسترده‌ی خودروها، WRC Generations همچنین دارای طیف متنوعی از مراحل رالی است. بازیکنان می‌توانند در مکان‌هایی مانند مونت کارلو، فنلاند و استرالیا که هر کدام دارای مسیرها و چالش‌های خاص خود هستند، رقابت کنند. موتور فیزیک واقع‌گرایانه‌ی بازی نیز با عواملی مانند شرایط آب و هوایی و شرایط جاده که بر تجربه رانندگی تأثیر می‌گذارد، باعث شده تا با یک شبیه‌سازی عالی روبرو باشیم. در نهایت چه از طرفداران باتجربه‌ی رالی باشید و چه تازه وارد این ژانر، WRC Generations تجربه‌ای سرگرم‌کننده را ارائه می‌دهد.

۱۸. SnowRunner

تهیه‌کننده: Focus Entertainment / سازنده: Saber Interactive

سال انتشار: ۲۰۲۰

پلتفرم: PS5, PC, PS4, Xbox One

اسنورانر یک بازی واقعی شبیه‌سازی رانندگی آفرود است که با مجموعه‌ای خیره‌کننده از وسایل نقلیه، از کامیون‌های بزرگ گرفته تا ماشین‌های آفرود قدرتمند، طیف گسترده‌ای از گزینه‌ها را برای مقابله با محیطی خشن به بازیکنان ارائه می‌دهد. هر وسیله نقلیه دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی است که بازیکنان را ملزم می‌کند تا استراتژی‌های رانندگی خود را متناسب با انواع مختلف زمین و شرایط آب و هوایی تطبیق دهند. از دریاچه‌های یخی و باتلاق‌های گل‌آلود گرفته تا گذرگاه‌های کوهستانی پوشیده از برف، مناظر متنوع بازی یک چالش همیشگی هستند و تجربه‌ای جذاب را فراهم می‌کنند. فراتر از هیجان رانندگی، بازی بر اکتشاف محیط نیز تاکید دارد. بازیکنان می‌توانند مکان‌های مخفی را کشف کنند، وسایل نقلیه جدید و ارتقاهایی را باز کنند و به ماموریت‌های جانبی بپردازند. همچنین حس موفقیتی که پس از غلبه بر یک مانع دشوار یا رسیدن به منطقه‌ای که قبلا غیرقابل دسترس بود می‌آید، بسیار رضایت‌بخش است. به طور کلی چه طرفدار بازی‌های آفرود باشید یا به سادگی از هیجان ماجراجویی لذت ببرید، اسنورانر تجربه‌ای گیرا و همه‌جانبه را ارائه می‌دهد.

۱۷. Dakar Desert Rally

تهیه‌کننده: Saber Interactive / سازنده: Bigmoon Entertainment

سال انتشار: ۲۰۲۲

پلتفرم: PS5, PS4, Xbox One, GeForce Now, PC, Xbox Series X and Series S

بازی Dakar Desert Rally یکی دیگر از آن تجربه‌های آفرود جذاب است. که بازیکنان را در دنیای طاقت فرسا و هیجان انگیز مسابقات خود غرق می‌کند. فیزیک بازی واقع گرایانه است و تجربه‌ی خاصی را ارائه می‌دهد که در کمتر اثری از این ژانر می‌توانید پیدا کنید. در این میان از پیمایش در تپه‌های شنی تا فتح کوه‌های صخره‌ای، هر مسابقه در چالش‌های منحصربه‌فردی را ارائه می‌کند که به مهارت و استراتژی نیاز دارد. بازی از نظر تنوع وسایل نقلیه نیز مشکل خاصی ندارد و هر وسیله نقلیه نیز دارای نقاط قوت و ضعف خاص خود است و انتخاب ماشین مناسب برای هر مرحله ضروری محسوب می‌شود. البته بازیکنان می‌توانند وسایل نقلیه‌ی خود را ارتقا داده و با سهولت بیشتری با زمین‌های سخت مقابله کنند. علاوه بر کمپین تک نفره، بازی از حالت چندنفره نیز بهره برده و به بازیکنان این امکان را می‌دهد تا مهارت‌های خود را در برابر بهترین‌های جهان آزمایش کنند. در نهایت نسخه‌ی دلوکس این اثر دارای کامیون‌های DAF Turbo-Twin و پژو ۴۰۵ توربو ۱۶ نیز است.

۱۶. Project CARS 2

تهیه‌کننده: Bandai Namco Entertainment / سازنده: Slightly Mad Studios

سال انتشار: ۲۰۱۷

پلتفرم: PS4, PC, Xbox One

این بازی مسابقه‌ای خواسته‌های طرفداران آثار شبیه‌ساز را به خوبی برآورده می‌کند و با توجه دقیق به جزئیات، فیزیک واقع گرایانه و فهرست مسیرهای متنوع، یک تجربه رانندگی گیرا و چالش برانگیز را ارائه می‌دهد که طرفداران این سبک نباید به هیچ وجه آن را از دست بدهند. همانطور که گفته شد، یکی از ویژگی‌های برجسته‌ی بازی پیست‌های گسترده آن است که دارای مدارهای نمادین از سراسر جهان است. در واقع بازی دارای بیش از ۱۰۰ پیست از جمله Acura Grand Prix of Long Beach، پیست de Spa-Francorchamps، پیست کارتینگ Glencairn، پیست موتوری Indianapolis، کارتینگ بین‌المللی Le Mans، پیست Silverstone، پیست کارتینگ Summerton، و پیست مسابقه‌ای Wildcrest را برای مسابقه به طرفداران ارائه می‌دهد. البته بازی همچنین شامل انواع مسیرهای تخیلی است که برای به چالش کشیدن رانندگان با چیدمان منحصر به فرد خود طراحی شده‌اند. از طرفی پیست‌ها دارای محیطی پویا با شرایط آب و هوایی متفاوت مانند گرمای شدید، باران سیل‌آسا و برف است. این شرایط آب و هوایی می‌تواند حتی مهارت‌های رانندگان باتجربه را به چالش بکشد. موتور فیزیک بازی یکی دیگر از نکات برجسته است که تجربه‌ی رانندگی بسیار واقعی را ارائه می‌دهد. بازیکنان می‌توانند وزن و تعادل هر ماشین و همچنین اثرات ساییدگی لاستیک، مصرف سوخت و شرایط آب و هوایی را به خوبی احساس کنند. فیزیک آسیب پیشرفته را به این موارد اضافه کنید تا متوجه کیفیت آن شوید.

۱۵. Grand Prix 3

تهیه‌کننده: Hasbro Interactive / سازنده: MicroProse Chipping Sodbury Studio

سال انتشار: ۱۹۹۸

پلتفرم: PC

گرندپری ۳ یکی از آثار قدیمی این لیست محسوب می‌شود که همچنان یک عنوان دوست داشتنی در بین علاقه‌مندان به بازی‌های مسابقه‌ای است. اگرچه این بازی ممکن است به اندازه بازی‌های مسابقه‌ای مدرن از جزئیات گرافیکی زیادی برخوردار نباشد، اما گیم‌پلی و واقع‌گرایی آن همچنان بازیکنان را مجذوب خود می‌کند. این بازی توجه‌ی زیادی به جزئیات داشت. از طراحی‌های پیچیده ماشین‌ها گرفته تا مسیرهای فوق‌العاده، همه‌ی جنبه‌های بازی با دقت ساخته شده است. موتور فیزیک نیز درجه یک محسوب می‌شود و به طور دقیق هندلینگ و عملکرد اتومبیل‌های فرمول یک را شبیه سازی می‌کرد. این سطح از واقع‌گرایی در آن زمان کم نظیر بود. در نهایت این بازی در زمان انتشار بیش از ۳۰۰ هزار نسخه در یک ماه فروخت و در بین کشور‌های اروپایی مانند آلمان، اتریش و سوئیس بسیار محبوب شد. یک بسته‌ی الحاقی برای بازی در آگوست ۲۰۰۱ منتشر شد که شامل چندین راننده و ماشین از فصل Grand Prix ۳ ۲۰۰۰ نیز بود.

۱۴. Dirt 4

تهیه‌کننده: Codemasters / سازنده: Codemasters

سال انتشار: ۲۰۱۷

پلتفرم: PS4, PC, Xbox One

چهارمین نسخه از سری Dirt بازیکنان را در چالش‌برانگیزترین زمین‌های جهان قرار می‌دهد و طیف متنوعی از مراحل رالی، از کوه‌های برفی سوئد تا بیابان‌های پر گرد و غبار استرالیا را ارائه می‌دهد. یکی از ویژگی‌های برجسته‌ی Dirt 4 سیستم آب و هوای پویا آن است. بازیکنان می‌توانند همه چیز را تجربه کنند، از کولاک‌های خشن گرفته تا گرما و بیابان‌های سوزان که این‌ها می‌تواند به طور چشمگیری بر وسایل نقلیه تاثیر بگذارد. علاوه بر مراحل رالی سنتی، Dirt 4 حالت جدید Landrush را نیز معرفی می‌کند. این حالت دارای مسابقات پر سرعت در مسیرهای خاکی همراه با پرش و موانع است و تجربه‌ای به سبک آرکید را برای کسانی که به دنبال فاصله گرفتن از واقع‌گرایی شدید مراحل رالی هستند، ارائه می‌دهد. البته که اگر به دنبال گیم‌پلی آرکید با سبق و سیاق این سری هستید، بهتر است که به نسخه‌ی پنجم رجوع کنید. به طور کلی چه از طرفداران باتجربه رالی باشید و چه تازه وارد به این ژانر، Dirt 4 مطمئنا ساعت‌ها گیم پلی هیجان انگیز را ارائه می‌دهد که با جلوه‌های بصری خیره‌کننده شما را مجذوب خود خواهد کرد.

۱۳. ۲.۰ Dirt Rally

تهیه‌کننده: Codemasters / سازنده: Codemasters

سال انتشار: ۲۰۱۹

پلتفرم: PC, PS4, Xbox One

بازی Dirt Rally 2.0 یکی دیگر از نسخه‌های این سری محبوب است که بیشترین المان‌های آثار ماشینی شبیه‌ساز را نسبت به سایر نسخه‌های Dirt در خود گنجانده است. این بازی به طور دقیق ویژگی‌های هندلینگ ماشین‌های رالی مختلف، از ماشین‌های چابک و سریع گرفته تا ماشین‌های قدرتمند با جثه‌های بزرگ را شبیه‌سازی می‌کند. بازیکنان باید سرعت، ترمز و فرمان خود را به دقت کنترل کنند تا مسیرهای خشن پر از مکان‌هایی پرش، پیچ‌های سخت و سنگریزه را به خوبی طی کنند. توجه به جزئیات در فیزیک باعث شده تا هر مسابقه مانند یک رقابت پرمخاطره در دنیای واقعی باشد. علاوه بر فیزیک واقع گرایانه، Dirt Rally 2.0 دارای مجموعه‌ای خیره‌کننده از مراحل متنوع است که از مکان‌های نمادین در سراسر جهان الهام گرفته شده‌اند. از کوه‌های برفی فنلاند گرفته تا بیابان‌های پر گرد و غبار استرالیا، هر مرحله چالش‌های منحصر به فرد و مناظر نفس گیر خود را ارائه می‌دهد و جزئیات بالایی دارد. در نهایت برای کسانی که به دنبال یک چالش آفرود رقابتی هستند، Dirt Rally 2.0 دارای یک حالت چندنفره‌ی جذاب نیز است که به بازیکنان اجازه می‌دهد با دیگران از سراسر جهان مسابقه دهند.

۱۲. GRID Autosport

تهیه‌کننده: Codemasters / سازنده: Codemasters

سال انتشار: ۲۰۱۴

پلتفرم: PC, PS3, Xbox 360, iOS, Nintendo Switch, Android

گرید آتواسپورت را می‌توان تلاش استودیوی کدمسترز برای ساخت اثری آرکید با عمق آثار شبیه‌ساز برشمرد. البته نتیجه‌ی این تلاش به اثری منجر شده که بیشتر یک بازی شبیه‌ساز است. بازی از نظر تنوع مسابقات در سطح خوبی قرار دارد و از مسابقات کلاسیک گرفته تا مسابقات دریفت و تایم تریل، GRID Autosport محتوای زیادی را برای درگیر نگه داشتن بازیکنان ارائه می‌دهد. هندلینگ ماشین‌ها به خوبی پیاده‌سازی شده و تعادل ظریفی بین دسترس‌پذیری و واقع‌گرایی ایجاد می‌کند. این به بازیکنان اجازه می‌دهد تا با بهبود مهارت‌های خود، به تدریج دشواری را افزایش دهند و تجربه‌ای جذاب و چالش برانگیز را داشته باشند. فراتر از این، GRID Autosport حالت Career خوبی را نیز ارائه می‌دهد که بازیکنان را در دنیای مسابقات حرفه‌ای غرق می‌کند. این حالت تک‌نفره دارای چندین رویداد است که شامل Touring ،Endurance Open Wheel ،Tuner ،Street ،GRID Grand Slam ،GRID Masters Trophy و GRID Legends Series می‌شود. همچنین با پیشرفت، می‌توانند ماشین‌های خود را شخصی‌سازی کنند، تجهیزات خود را ارتقا دهند و با حریفانی که قدرتمند هستند، رقابت کنند. در نهایت طراحی جلوه‌های صوتی بازی نیز به همان اندازه چشمگیر است و صدای غرش موتورها، جیغ لاستیک‌ها و فضای پر انرژی پیست‌های مسابقه را به خوبی منتقل می‌کند.

۱۱. RaceRoom Racing Experience

تهیه‌کننده: KW Studios / سازنده: KW Studios

سال انتشار: ۲۰۱۳

پلتفرم: PC

تجربه‌ی مسابقه در بازی RaceRoom ساخته شده توسط استودیوی KW تقریبا در ژانر شبیه‌ساز منحصربه‌فرد است. از طرفی این بازی رایگان است و بازیکنان حتی می‌توانند محتوای اضافی را قبل از خرید امتحان کنند تا مطمئن شوند که این بازی نسبت به رقبای خود برتری دارد. درواقع تمام محتویات این اثر را می‌توان با قیمتی حدود ۵۰ تا ۶۰ پوند دریافت کرد. جالب است بدانید که این بازی چندین مجوز رسمی مهم برای خودرو‌هایی از دسته‌های GT۳ ،GT۴ و Formula ۴ برای مسابقات قهرمانی WTCR و DTM نیز دارد. شاید اتومبیل‌های رایگان بازی اکثر طرفداران را راضی نکند، اما پیست‌های فرمول یک مانند سپانگ (Sepang) و پیست بین‌المللی آلگاروه (Portimão) از همان ابتدا در دسترس هستند. همچنین این بازی دارای یک پایگاه بازیکنان با تعدادی قابل قبول ​​و چندین رویداد ویژه‌ی محبوب از جمله سری معتبر DTM Esports و جایزه ۵۰ هزار یورویی آن در طول سال است. طراحی صدای این اثر با صداهای پرجزئیات اگزوز شایان ستایش است و با اینکه بعد از ۱۱ سال بدون آب و هوای پویا یا چرخه‌ی روز و شب شروع به نشان دادن مشکلاتی مربوط به قدمت زیادش کرد اما عرضه‌ی یک مدل لاستیک جدید در اواخر سال ۲۰۲۳ کمک کرد تا این بازی کمی امروزی‌تر به نظر برسد. خوشبختانه همچنان محتواهای جدیدی برای آن برنامه‌ریزی شده است.

۱۰. rFactor 2

تهیه‌کننده: Image Space Incorporated / سازنده: Image Space Incorporated

سال انتشار: ۲۰۱۳

پلتفرم: PC

این بازی طیف کاملی از مسابقات اتومبیل‌رانی و اتومبیل‌های اسپورت را پوشش می‌دهد و محتوایی دارای مجوزهای رسمی از INDYCAR ،BTCC ،Porsche ،Caterham و Formula E و غیره را در بر می‌گیرد. بازی نسبت به نسخه‌ی قبل خود هندلینگ بهتری را ارائه می‌دهد و رانندگی در آن لذت‌بخش‌تر شده است. در این میان گرافیک نیز بسیار بهبود یافته است و حتی در بخش جلوه‌های بصری از آثاری مانند RaceRoom ،iRacing و Assetto Corsa ممکن است پیشی بگیرد. مطابق انتظار، شاهد تنوع بیشتری در خودروها و پیست‌ها نیز هستیم. در این میان بازیکنان می‌توانند باران، مه و سایر شرایط آب و هوایی را تجربه کنند که می‌تواند به طور قابل توجهی بر مسابقه تأثیر بگذارد و چالش و واقع‌گرایی را بیشتر کند. علاوه بر این، مدل آسیب بازی کاملا دقیق است و به بازیکنان این امکان را می‌دهد تا تأثیرات برخورد و شرایط مسیر را به خوبی احساس کنند.

۹. Le Mans Ultimate

تهیه‌کننده: Motorsport Games / سازنده: Studio 397

سال انتشار: ۲۰۲۴

پلتفرم: PC

بازی Le Mans Ultimate بازیکنان را پشت فرمان خودروهای مسابقه‌ای نمادین Le Mans Prototype (LMP) قرار می‌دهد و آن‌ها را برای فتح Circuit de la Sarthe افسانه‌ای به چالش می‌کشد. این بازی دارای طیف گسترده‌ای از ماشین‌های LMP1 و LMP2 است که هر کدام ویژگی‌ها و هندلینگ منحصر به فرد خود را دارند. البته بازیکنان می‌توانند ماشین‌های خود را با ارتقاء و رنگ‌های مختلف شخصی‌سازی کنند. در کنار بخش تک‌نفره، Le Mans Ultimate حالت‌های چندنفره‌ی آنلاین را نیز ارائه داده که به بازیکنان اجازه می‌دهد در مسابقات با طول‌های مختلف با یکدیگر رقابت کنند. از ویژگی‌های آنلاین بازی می‌توان به لیدربورد و امکان ایجاد مسابقات شخصی اشاره کرد. گرافیک بازی در نوع خود عالی کار شده و یک حالت عکاسی نیز وجود دارد تا بتوانید تصاویر جذابی را بگیرید. در نهایت بازی همچنین یک چرخه‌ی کامل روز و شب و آب و هوای پویایی دارد که رانندگی را به تجربه‌ای بسیار عالی تبدیل می‌کند.

۸. iRacing

تهیه‌کننده: iRacing.com Motorsport / سازنده: iRacing.com Motorsport

سال انتشار: ۲۰۰۸

پلتفرم: PC

این بازی که توسط جان هنری (John Henry) از گروه ورزشی Fenway و دیو کامر (Dave Kaemmer) توسعه داده شد، از زمان انتشار در سال ۲۰۰۸، در حالت چندنفره‌ی این ژانر پیشرو بوده است. گفتنی است که کامر به لطف کارش روی آثاری مانند Indianapolis 500: The Simulation ،NASCAR Racing 2003 Season و Grand Prix Legends یک اسطوره در سبک شبیه‌ساز ماشینی است و آثار وی همگی به خاطر مدل‌های هندلینگ برترشان مورد تحسین قرار گرفته‌اند. با این حال، فیزیک این بازی بیش از حد دقیق است و بسیاری از بازیکنان به دلیل احساس خشن بودن سیستم تعلیق آن، از بازی ناامید شدند. البته با بیش از ۱۰ هزار طرفدار، شکی نیست که این بازی طرفداران زیادی دارد و به دلیل مجموعه ماشین‌ها و مسیر‌های فراوان موجود در این اثر نباید از این موضوع تعجب کرد. همه چیز از خودرو‌های تک سرنشین مدرن گرفته تا ماشین‌های مسابقه‌ای World of Outlaws در بازی وجود دارند و بازی با سیستم آب و هوای پویا که در مارس ۲۰۲۴ در بازی فعال شده، عناصر جدیدی به گیم‌پلی اضافه کرده است.

۷. EA SPORTS WRC

تهیه‌کننده: Electronic Arts / سازنده: Codemasters

سال انتشار: ۲۰۲۳

پلتفرم: PS5, PC, Xbox Series X and Series S

این بازی ادامه‌ی بازی بسیار موفق DiRT Rally 2.0 است و کدمسترز در آن از موتور بازی‌سازی Ego game engine به آنریل انجین رفت. این تغییر به تیم سازنده اجازه داد تا زمین‌های رالی طولانی‌تر و متنوع‌تری ایجاد کند که برخی از آن‌ها حتی به طول ۴۰ کیلومتر نیز هستند. با این حال، این به قیمت افت مکرر نرخ فریم و پرفورمنس نامناسب بازی که بسیاری از طرفداران را تحت تأثیر قرار می‌دهد، تمام می‌شود. البته به‌روزرسانی‌های مکرر به کاهش بسیاری از این مشکلات کمک کرده‌اند، بنابراین چیزی که در حال حاضر وجود دارد، یک شبیه‌ساز رالی بسیار جذاب است که به بازیکنان امکان می‌دهد در رالی‌های معروفی مانند مونت کارلو (Monte Carlo)، فنلاند و رالی سافاری رانندگی کنند و همچنین پشت فرمان ماشین‌های Rally۱ و Rally۲ قرار بگیرند. طیف گسترده‌ای از قابلیت‌های شخصی‌سازی و یک حالت Career Mode عمیق نیز وجود دارد. در این میان حالت «لحظه‌ها» (Moments) نیز کمی حس نوستالژی را به بازی اضافه می‌کند و در عین حال عطش بازیکنانی که مشتاق قرار گرفتن در صدر جدول امتیازات یا همان لیدربورد هستند را فرو می‌نشاند. در نهایت یک نسخه‌ی واقعیت مجازی نیز از آن وجود دارد و نسخه‌ی اصلی از طیف گسترده‌ای از گیم‌پدها نیز پشتیبانی می‌کند.

۶. BeamNG drive

تهیه‌کننده: BeamNG / سازنده: BeamNG

سال انتشار: ۲۰۱۵

پلتفرم: PC

این بازی به عنوان یک اثر که به عنوان یک بازی با دسترسی زودهنگام در سال ۲۰۱۵ وارد بازار شد، همچنان به صورت کامل عرضه نشده و بعید است که این اتفاق بیفتد. اما این دلیل بر کیفیت پایین بازی نیست چرا که این بازی فرمان‌پذیری یا هندلینگی واقع‌گرایانه و یک مدل فیزیک پیشرو در این سبک را ارائه می‌کند که به بازیکنان اجازه می‌دهد وسایل نقلیه‌ی خود را به روش‌های منحصربه‌فردی نابود کنند. اگرچه تیم توسعه‌دهنده‌ی بازی کوچک است، اما این اثر با یک ماد که وسایل نقلیه، محیط‌ها و سناریو‌های جدیدی را فراهم می‌کند، بازیکنان معمولی بیشتری را در استیم نسبت به بسیاری از بازی‌های این سبک دارد. حتی یک حالت چندنفره‌ی آنلاین نیز در دسترس است که به شما و دوستان اجازه می‌دهد به صورت خنده‌داری با یکدیگر تصادف کنید. در این میان مجموعه‌ی خودرو‌های پیش‌فرض این بازی شامل خودرو‌های سواری، کامیون‌ها و سه‌چرخه‌ها است و مناظری متنوع برای کاوش، از جمله مرکز مسابقات آفرود جانسون ولی (Johnson Valley) در کالیفرنیا است. کاوش در نقشه‌های مختلف بازی بسیار سرگرم‌کننده است، با این حال، برخی از وسایل نقلیه‌ی آفرود بازی کمی ناپایدار هستند، به خصوص وقتی صحبت از حرکت در شیب‌های تند می‌شود. در نهایت اگر از رانندگی بدون هدف خاصی لذت می‌برید، این بازی مناسب شماست.

۵. Automobilista 2

تهیه‌کننده: Reiza Studios / سازنده: Reiza Studios

سال انتشار: ۲۰۲۰

پلتفرم: PC

تلاش برای ایجاد موفقیت دیگری بر پایه‌ی بازی Automobilista ۲۰۱۶ همیشه برای استودیوی توسعه‌دهنده‌ی برزیلی یعنی Reiza Studios کار سختی بوده است. این بازی که فقط برای رایانه‌های شخصی منتشر شده، در واقع نسخه‌ای بسیار بهبود یافته از بازی rFactor ساخته‌ی Image Space Incorporated بود، اما محتوایی بیشتر تک‌نفره‌، ماشین‌های رسمی‌تر و دارای مجوز و پیست‌های متنوع‌تر مانند Campo Grande و پیست‌های انگلیسی آشناتر مانند Oulton Park و Snetterton را داشت داشت. با این حال، فیزیک رانندگی آن نیز عالی بود که این متأسفانه همان جایی است که دنباله‌ی آن یعنی Automobilista ۲، بد عمل کرده است. بازی AMS ۲ با استفاده از نسخه‌ای از موتور بازی‌سازی MADNESS engine از استودیوی Mad Studios استفاده می‌کند و همین باعث شده که بازی دارای یک مدل هندلینگ مناسبی باشد. با این حال این مدل در مقایسه چند بازی بعدی مقاله سطح پایینی دارد. از سوی دیگر، این اثر به خصوص در هدست واقعیت مجازی باورنکردنی به نظر می‌رسد و تنوع بسیار زیادی از اتومبیل‌ها و پیست‌ها، بازی را به یک اثر عالی برای معرفی آثار شبیه‌ساز ماشینی به دوستانتان تبدیل می‌کند. فهرست پیست‌ها نیز مناسب است و با مکان‌های معروفی مانند Le Mans ،Daytona ،Nordschleife و Spa-Francorchamps تنوع خوبی دارد. در نهایت این بازی از زمان عرضه و طی این چهار سال، به‌روزرسانی‌های منظمی دریافت کرده است و با هر به‌روزرسانی محتوای جدیدی به آن اضافه شده و جالب است بدانید که در آخرین به‌روزرسانی، استودیوی Reiza مسابقه‌ی ۲۴ ساعته Le Mans را اضافه کرده است و می‌توان گفت که یکی از بهترین تجربه‌های Le Mans است که تا به حال در یک بازی شبیه‌ساز ماشینی تجربه کرده‌اید.

۴. Assetto Corsa Competizione

تهیه‌کننده: Kunos Simulazioni / سازنده: Kunos Simulazioni

سال انتشار: ۲۰۱۹

پلتفرم: PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S

پس از انتشار کامل آن در سال ۲۰۱۹، این بازی یک موفقیت غافلگیرکننده برای استودیوی Kunos Simulazioni به خصوص پس از موفقیت آن با بازی Assetto Corsa بود. این بازی بر اساس مسابقات Blancpain Endurance که اکنون به عنوان GT World Challenge Europe شناخته می‌شود، با محوریت اتومبیل‌های مسابقه‌ای GT۳ است و از موتور بازی اختصاصی Kunos فاصله گرفته و به سمت آنریل انجین رفته است. این تغییر جلوه‌های بصری بازی را بهبود داده است. البته ظاهر بازی نسبت به تجربه‌ی کلی‌ای که از رانندگی ارائه می‌دهد کمتر اهمیت دارد، چرا که این بازی با طراحی صدای گوش‌نواز، هندلینگ عالی خودرو و فیزیک قابل باور، قرار گرفتن در صندلی یک خودروی GT۳ را لذت‌بخش‌تر از همیشه کرده است. در این میان بسته‌های الحاقی بازی نیز لیست پیست‌های آن را تا ۲۵ عدد افزایش داده‌اند و در حالی که تعداد خودرو‌ها اگرچه محدود به سری‌های تأیید شده توسط SRO هستند اما شامل GT۲ ،GT۳ ،GT۴ ،TCX و تک خودرو‌هایی مانند Porsche ۹۱۱ GT۳ Cup می‌شوند. از طرفی علی رغم وجود یک تجربه‌ی نسبتا محدود تک‌نفره، بازیکنان می‌توانند به صورت آنلاین تجربه‌ی عمیق‌تری داشته باشند.

۳. F1 23

تهیه‌کننده: EA Sports / سازنده: Codemasters

سال انتشار: ۲۰۲۳

پلتفرم: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

بازی F1 23 شاید آخرین نسخه از سری بازی‌های مسابقه‌ای محبوب فرمول ۱، نباشد اما تجربه‌ای همه‌جانبه و هیجان‌انگیز را در این سبک به بازیکنان ارائه می‌دهد که در کمتر اثری می‌توان یافت. این بازی با تمرکز بر واقع‌گرایی بالا، قصد دارد ماهیت دنیای پر هیجان فرمول ۱ را به تصویر بکشد. از جنبه‌های عالی این بازی هوش مصنوعی پیشرفته‌ی آن است که حریفان چالش برانگیزتری را نسبت به نسخه‌های قبلی در اختیار بازیکنان قرار می‌دهد. این رانندگان به گونه‌ای بهبود یافته‌اند تا تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرند و به شرایط مختلف مسابقه واکنش واقعی‌تری نشان دهند تا اطمینان حاصل شود که هر مسابقه یک امر آسان نباشد و مانند دنیای واقعی نیاز به تمرکز بالایی داشته باشد. علاوه‌بر این، بازی داستان‌های Braking Point جدیدی را معرفی می‌کند که به بازیکنان این امکان را می‌دهد تا عمیق‌تر در درام و رقابت‌های دنیای فرمول ۱ کاوش کنند. F1 23 همچنین دارای یک حالت Career اصلاح شده است که تجربه شخصی‌تر و جذاب‌تری را به بازیکنان ارائه می‌دهد. بازیکنان با توانایی شخصی‌سازی تیم، رانندگان و ماشین‌های خود، می‌توانند میراث فرمول ۱ خود را بسازند. در نهایت بازی دارای انواع حالت‌های چند نفره از جمله مسابقات آنلاین و چالش‌های کوآپ است که به بازیکنان اجازه می‌دهد با دوستان و رقبای خود از سراسر جهان به رقابت بپردازند.

۲. Forza Motorsport 7

تهیه‌کننده: Xbox Game Studios / سازنده: Turn 10 Studios

سال انتشار: ۲۰۱۷

پلتفرم: PC, Xbox One

فورتزا موتوراسپورت ۷ بخشی از سری محبوب فورتزا است که به دلیل فیزیک واقع‌گرایانه، گرافیک خیره‌کننده و تنوع گسترده ماشین‌ها شناخته شده است. این بازی طیف متنوعی از تجربه‌های مسابقه‌ای را به بازیکنان ارائه می‌دهد و دارای مجموعه عظیمی از ماشین‌ها، از جمله مدل‌های نمادین از شرکت‌های مشهور مانند فراری، پورشه و لامبورگینی است. بازیکنان می‌توانند وسایل نقلیه خود را با انواع ارتقاء، از بهبود عملکرد گرفته تا تغییرات زیبایی شناختی، شخصی‌سازی کنند. یکی از بارزترین ویژگی‌های بازی، جلوه‌های بصری نفس گیر آن است. این بازی دارای مدل‌های ماشینی با جزئیات بالا و خیره‌کننده، محیط‌های زیبا و جلوه‌های آب و هوایی پویا است. در این میان نورپردازی بازی بسیار چشمگیر است و انعکاس‌ها و سایه‌های واقعی را ایجاد می‌کند که تجربه را بهبود می‌دهد. البته گرافیک تنها نقطه قوت بازی نیست و فیزیک بازی نیز عالی از آب در آمده است. ماشین‌ها دقیقا همانطور که انتظار دارید رفتار می‌کنند و در واقع هر وسیله نقلیه ویژگی‌ها و المان‌های منحصر به فرد خود را دارد. سیستم برخورد بازی نیز بسیار واقع گرایانه است، به طوری که ماشین‌ها به طرز باورنکردنی به ضربه‌ها واکنش نشان می‌دهند. فراتر از حالت تک‌نفره، بازی دارای حالت‌های چندنفره‌ی جذابی است که تجربه‌ی آن‌ها خالی از لطف نیست.

۱. Gran Turismo 7

تهیه‌کننده: Sony Interactive Entertainment / سازنده: Polyphony Digital

سال انتشار: ۲۰۲۲

پلتفرم: PS4, PS5

گرن توریسمو ۷ بزرگترین رقیب بازی فورزا موتوراسپورت ۷ است و یکی از بهترین تجربه‌های رانندگی ممکن را ارائه می‌دهد. بازی حالت‌های مختلفی را برای درگیر نگه داشتن بازیکنان ارائه می‌دهد. حالت تک‌نفره دارای یک سری مسابقه و چالش است که بازیکنان را با مکانیک بازی آشنا می‌کند و محتوای جدید را به مرور باز می‌کند. برای کسانی که تجربه رقابتی‌تری را ترجیح می‌دهند، این بازی شامل حالت‌های چندنفره آنلاین نیز می‌شود، جایی که بازیکنان می‌توانند با دیگران از سراسر جهان مسابقه دهند. در این میان سیستم هندلینگ و گیم‌پلی بازی در نوع خود عالی کار شده است و این گیم‌پلی فوق‌العاده با ماشین‌های با جزئیات دقیق گرفته تا محیط‌های زیبا و پویا، همراه می‌شود تا تجربه‌ای کم نظیر را برای طرفداران آثار ماشینی فراهم کند. بازی دارای مجموعه وسیعی از پیست‌ها، از پیست‌کلاسیک مانند Silverstone تا موارد تخیلی اما با الهام از مکان‌های واقعی است که هر کدام چالش خاص خود را دارند. گفتنی است که یکی از ویژگی‌های این سری، گزینه‌های ‌شخصی‌سازی گسترده‌ی آن است و گرن توریسمو ۷ این سنت را ادامه می‌دهد. بازیکنان می‌توانند عملکرد خودروهای خود را با طیف وسیعی از ارتقاها، از تغییرات موتور گرفته تا تغییرات سیستم تعلیق، تنظیم کنند و همچنین از نظر تغییر ظاهر ماشین خود نیز آزادی بالایی دارند. اگر پلی‌استیشن ۵ دارید، بهتر است که این بازی را حتما بخرید. البته بازی حتی برای پلی‌استیشن ۴ نیز موجود است، اما گرافیک آن روی این کنسول پایین‌تر است. نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ بازی همچنین با هدست واقعیت مجازی سازگار است و تجربه‌ی مسابقه‌ای فوق‌العاده گیرایی را برای شما به ارمغان می‌آورد.

بهترین بازی‌های ماشینی کارتینگ

۱۸. KartRider: Drift

تهیه‌کننده: Nexon / سازنده: Nexon Korea

سال انتشار: ۲۰۲۳

پلتفرم: PC

در این بازی که به صورت رایگان در دسترس است، بازیکنان در مسابقات تیمی یا تک‌نفره، در آزمون‌های سرعت و مهارت با یکدیگر رقابت می‌کنند. ترکیب منحصربه‌فرد بازی از مسیر‌های مبتنی بر آیتم و مسیر‌های مبتنی بر سرعت تضمین می‌کند که هیچ دو مسابقه‌ای احساس مشابهی را ارائه ندهند و هر بار که بازیکنان وارد مسابقه می‌شوند، چالش جدیدی را تجربه کنند. البته بازیکنان می‌توانند با شخصی‌سازی وسایل نقلیه و مسابقات خود، تجربه‌ای مخصوص به خود بسازند. سیستم شخصی‌سازی ذکر شده پرجزئیات است و بازیکنان را به خلاقیت تشویق می‌کند و به بازیکنان اجازه می‌دهد وسایل نقلیه‌ای درست کنند که شخصیت آن‌ها را منعکس می‌کند. همانطور که از هر بازی رایگان انتظار می‌رود، این بازی نیز همچنان از فصلی به فصل دیگر پشتیبانی زیادی دریافت می‌کند. پیست‌ها، شخصیت‌ها و گزینه‌های شخصی‌سازی جدیدی به‌طور مرتب به بازی اضافه می‌شوند و احساس تازگی بازی را حفظ می‌کنند. با این حال، بازی همه چیز را قفل نمی‌کند تا جیب شما را خالی کند، به این معنی که بازیکنان می‌توانند آزادانه تا آنجا که می‌خواهند رقابت کنند و فقط باید برای آیتم‌های تزئینی پول خرج کنند. این همان چیزی است که این اثر را از سایر بازی‌های رایگان متمایز می‌کند.

۱۷. Starlit Kart Racing

تهیه‌کننده: Rockhead Games / سازنده: Rockhead Games

سال انتشار: ۲۰۲۱

پلتفرم: Android, PS4, Xbox One, iOS, Xbox Series X and Series S

این بازی نیز یکی دیگر از آثار رایگان مقاله است که در آن شخصیت‌هایی از سری بازی استارلیت تلاش می‌کنند تا به بهترین راننده تبدیل شوند. هر شخصیت دارای توانایی‌ها و ویژگی‌های منحصر به فردی است که به ماهیت رقابتی بازی می‌افزاید. از آنجایی که بازی رایگان است، قسمتی از محتوای بازی با پرداخت‌های درون برنامه‌ای باز می‌شود و این شامل کارتینگ‌ها و شخصیت‌ها و حتی سطح‌های دشواری بالا می‌شود. جدا از ویژگی‌هایی که پریمیوم هستند، بازی تجربه‌ی خوبی را ارائه می‌دهد و طراحی پیست‌ها خلاقانه و پر از محیط‌های پویا است که بازیکنان را در هر مسابقه درگیر می‌کند. مسابقات نه تنها لذت‌بخش هستند، بلکه موانع زیادی برای متفاوت کردن هر مسابقه از دیگری وجود دارد. همچنین گزینه‌های آب و هوایی برای تغییر شرایط نیز وجود دارد.

۱۶. Team Sonic Racing

تهیه‌کننده: Sega / سازنده: Sumo Digital

سال انتشار: ۲۰۱۹

پلتفرم: Nintendo Switch, PS4, PC, Xbox One

سری بازی Sonic Racing در بیشتر دوران وجود خود، مانند یک کلون از بازی ماریو کارت بود و با این که سرگرم‌کننده بود، اما نوآوری زیادی نداشت و فقط سعی کرد جایگزینی برای بازیکنانی باشد که کنسول نینتندو نداشتند. همه‌ی این‌ها با این نسخه تغییر کرد و نوعی جنبه‌ی تیمی نیز پیدا کند. این عنصر تیمی سطح جدیدی از استراتژی را به این ژانر وارد کرد، زیرا در اینجا بازیکنان باید با هم کار می‌کردند، پاورآپ‌هایشان را به اشتراک می‌گذاشتند و به طور کلی به هم کمک می‌کردند تا شانس پیروزی خود را به حداکثر برسانند. این بازی همه را در یک تیم قرار می‌داد و پیروزی را به یک تجربه‌ی گروهی تبدیل می‌کرد تا یک تجربه‌ی تک‌نفره. در واقع همه‌ی بازیکنان باید با یکدیگر کار می‌کردند وگرنه شکست می‌خوردند. در نهایت مورد گفته شده در کنار مسیر‌های رنگارنگ و شخصیت‌های معروف دنیای سونیک، بازی را به اثری جذاب و نسبتا جدید در لیست آثار مسابقه‌ای کارتینگ تبدیل کرده است.

۱۵. Nickelodeon Kart Racers 2

تهیه‌کننده: GameMill Entertainment / سازنده: Bamtang Games

سال انتشار: ۲۰۱۸

پلتفرم: Nintendo Switch, PC, PS4, Xbox One

فرض کنید قصد داشتید که ببینند چه کسی در مسابقه‌ای بین لاک‌پشت‌های نینجا و باب اسفنجی برنده می‌شود. در این صورت، باید به Nickelodeon Kart Racers روی می‌آوردید. این بازی به طرفداران این امکان را داد تا رویا‌های دوران کودکی خود را در مورد رقابت شخصیت‌های محبوب با یکدیگر در یک مسابقه‌ی سرگرم‌کننده زنده کنند. در حالی که شخصیت‌ها قابل توجه و متنوع هستند، گیم‌پلی بازی چیز‌ زیادی برای گفتن ندارد. بازی با کنترل‌های مشکل دار، طراحی‌های ساده‌ی مسیرها و گرافیکی نه چندان عالی دست و پنجه نرم می‌کند. بدتر از آن، این بازی حتی به اندازه‌ی کافی از شخصیت‌های بازی‌های دیگر خود استفاده نمی‌کند و شخصیت Invader Zim و غیره را کنار گذاشته است. با این حال، اگر بازیکنان پلتفرمی از نینتندو را نداشته باشند و یک بازی مسابقه‌ای کارتینگ با شخصیت‌های آشنا را ترجیح دهند، این اثر گزینه‌ی بدی نیست. این بازی در نهایت به عنوان یک پله برای بهبود بازی‌های آینده‌ی این سری عمل کرد که بهتر هم شدند و این سری بازی در طول زمان بهتر شد و بازیکنان می‌توانند نسخه‌ی دوم آن را نیز تجربه کنند که با نام Nickelodeon Kart Racers 2 هم از نظر تعداد شخصیت‌ها و هم پیست‌ها تنوع بیشتری دارد.

۱۴. Cars 3: Driven To Win

تهیه‌کننده: Warner Bros. Interactive Entertainment / سازنده: Avalanche Software

سال انتشار: ۲۰۱۷

پلتفرم: Wii U, Nintendo Switch, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One

سری انیمیشنی ماشین‌ها بسیار محبوب است و بسیاری از کودکان به آن علاقه دارند. خوشبختانه یک بازی فوق‌العاده از آن ساخته شده تا طرفداران بتوانند بیشتر در دنیای آن غرق شوند. جذابیت بازی در توانایی آن در بازآفرینی هیجان و طنز فیلم‌ها نهفته است و در عین حال یک تجربه‌ی مسابقه‌ای واقعا سرگرم‌کننده را برای همه‌ی سنین ارائه می‌کند. کنترل‌های بازی طوری طراحی شده‌اند که هم برای کودکان و هم بزرگسالان کارآمد باشد. البته مدتی طول می‌کشد تا قفل شخصیت‌ها در این اثر باز شوند که احتمالا یک مزیت است و به بچه‌ها دلیل بیشتری برای ادامه‌ی بازی می‌دهد. حالت‌های مختلف، از مسابقات استاندارد گرفته تا چالش‌های بدلکاری و حالت‌های مبارزه، از تکراری شدن گیم‌پلی جلوگیری می‌کند. همچنین این بازی سرگرم‌کننده بهتر از بسیاری از بازی‌های اقتباسی دیگر عمل کرده و برای یک بازی اقتباسی، یک جواهر کمیاب بود که توانست در حالی که گیم‌پلی جذابی ارائه می‌کرد، پایه و اساس این مجموعه را به خوبی به تصویر بکشد.

۱۳. LEGO Racers

تهیه‌کننده: Lego Media / سازنده: High Voltage Software

سال انتشار: ۱۹۹۹

پلتفرم: PC, Nintendo 64, PS1, Game Boy Color

این بازی در اواخر دهه‌ی ۹۰ منتشر شد و از اولین رقیبان واقعی بازی ماریو کارت در ژانر مسابقه‌ای کارتینگ بود. ویژگی منحصر به فرد بازی حالت بیلد آن بود که در آن بازیکنان می‌توانستند وسایل نقلیه‌ی لگوی شخصی خود را تکه تکه بسازند و یک تجربه‌ی مسابقه‌ای بسیار شخصی‌سازی شده را داشته باشند. با این حال چیزی که مانع موفقیت آن شد، زمان لود شدن بالا و مشکلاتی فنی مخنلف بود. مشکلات نرخ فریم در هر اثری موجب اذیت شدن بازیکن می‌شود، اما در یک بازی مسابقه‌ای که یک لگ ساده می‌تواند تفاوتی بین رتبه‌ی اول و دوم باشد، اوضاع بسیار بدتر است. هیچ‌کس نمی‌خواهد رتبه‌اش در یک بازی اینگونه تعیین شود. در نهایت علی رغم ایرادات و مشکلاتش، این بازی پایه و اساس بازی‌های آینده‌ی لگو را ایجاد کرد و برای بسیاری از بازیکنان اثری نوستالژیک باقی می‌ماند.

۱۲. Jak X: Combat Racing

تهیه‌کننده: Sony Computer Entertainment / سازنده: Naughty Dog

سال انتشار: ۲۰۰۵

پلتفرم: PS2

جک ایکس از آن دست بازی‌هایی است که با وجود طرفداران زیاد باز هم ناشناخته باقی ماند. حتی کسانی که بازی Jak & Daxter را دوست داشتند، چندان از انتشار این اثر شگفت‌زده نشدند. هرچند تغییر جسورانه‌ی سبک بازی به مبارزه با وسایل نقلیه، تغییری تازه در این سری برای طرفداران بود و چیزی متفاوت از آن پلتفرمر قدیمی که این مجموعه به آن معروف بود را ارائه داد. این اثر به طور شجاعانه‌ای تصمیم گرفت که سبک گیم‌پلی اصلی ماریو کارت را با سبک بازی Twisted Metal ترکیب کند. این ادغام ژانر‌ها ترکیبی هیجان‌انگیز از مسابقاتی با ریتم سریع و نبرد‌های فراوانی ایجاد کرد که به بازیکنان لذت زیادی به خاطر رقابت در جنگ و مسابقات ماشینی برای غلبه بر حریفان را می‌داد. در این میان داستان بازی که با داستان‌های سری Jak & Daxter گره خورده است، لایه‌ای از عمق را به بازی اضافه کرده و آن را فراتر از یک بازی مسابقه‌ای ساده کرده است.

۱۱. ModNation Racers

تهیه‌کننده: Sony Computer Entertainment / سازنده: United Front Games

سال انتشار: ۲۰۱۰

پلتفرم: PS3, PS Portable

اصطلاح دست کم گرفته شده برای بازی‌ها یا فیلم‌های زیادی مطرح می‌شود، اما به ندرت اثری وجود دارد که شایسته‌تر از این بازی برای به کار بردن این اصطلاح در موردش باشد. این اثر به ​​دلیل ارائه‌ی سطحی بی‌سابقه از شخصی‌سازی و خلاقیت، در ژانر شلوغ مسابقه‌ای کارتینگ متمایز بود. کمتر کسی در زمان عرضه‌ی این اثر در مورد آن اطلاع داشت و این محتوای تولید شده توسط کاربران بود که بازی را مدت‌ها پس از انتشار زنده نگه داشت، زیرا بازیکنان می‌توانستند پیست‌های خود را با جامعه‌ی بازیکنان به اشتراک بگذارند. این بازی که توسط استودیوی United Front Games ساخته شده بود، خلاقیتی که در بازی LittleBigPlanet بود را با عناصر مسابقه‌ای کارتینگ بازی ماریو کارت دو سال قبل از عرضه‌ی LittleBigPlanet Karting ترکیب کرد. با این حال، نقص بزرگ بازی زمان طولانی بارگزاری آن بود. این زمان‌های لودینگ طولانی‌ اغلب جذابیت بازی را کم، اما آزادی خلاقیت در بازی این نقص را جبران می‌کرد.

۱۰. LittleBigPlanet Karting

تهیه‌کننده: Sony Computer Entertainment / سازنده: United Front Games

سال انتشار: ۲۰۱۲

پلتفرم: PS3

بازی LittleBigPlanet Karting یکی از محبوب‌ترین بازی‌های پلی‌استیشن ۳ است و دلیل خوبی هم برای آن دارد. قبل از اینکه بازی ماریو میکر (Mario Maker) وجود داشته باشد، این بازی یک اثر عالی در این سبک بود یعنی بازی‌ای بود که به بازیکنان فرصت‌های بی‌نهایتی می‌داد تا به همان اندازه که می‌خواهند خلاق باشند. در نظر گرفتن خلاقیت بازیکنان از این سری و ترکیب آن با مسابقات کارتینگ حرکتی عالی بود و تضمین می‌کرد که بازی هم گیم‌پلی سرگرم‌کننده و هم سطح عمیقی از شخصی‌سازی را داشته باشد. در این میان سبک هنری جذاب سری بازی اصلی کاملا در این تجربه‌ی کارتینگ ادغام شده و باعث شده که بازی شبیه یک دنباله از جهان LittleBigPlanet به نظر برسد. در نهایت امکان اشتراک‌گذاری آنلاین پیست‌های تولید شده توسط بازیکنان، ارزش تکرار بازی را به میزان قابل توجهی افزایش داده است.

۹. Blur

تهیه‌کننده: Activision / سازنده: Bizarre Creations

سال انتشار: ۲۰۱۰

پلتفرم: PC, PS3, Xbox 360

بلور به خصوص در کشور ما، یکی از خاطره‌انگیزترین آثاری است که احتمالا آن را بیشتر در گیم‌نت‌ها بازی کرده باشید. این بازی را می‌توان ترکیبی از سری نید فور اسپید ​​و ماریو کارت دانست که با تلفیقی از ماشین‌های واقعی و گیم‌پلی جذاب به سبک آرکید، در بین سایر آثار این ژانر متمایز است. در واقع این اثر عناصر مسابقات خیابانی و ماشین‌های نید فور اسپید را به یک محیط تخیلی‌تر منتقل کرد و پاورآپ‌های زیادی از موشک گرفته تا بوست‌های سرعت را در اختیار بازیکنان گذاشت. این پاورآپ‌ها به طرز هوشمندانه‌ای در مکانیک‌های سبک ماشینی ادغام شده بودند و هم استراتژی‌های حمله‌ا و هم دفاع را ارائه می‌کردند که به تجربه‌ی عمیق‌تر از بازی می‌افزود. به طور کلی بلور یک بازی فوق‌العاده سرگرم‌کننده بود و برای طرفدارانی که از ظاهر کودکانه‌ی بازی‌های ماریو کارت خوششان نمی‌آید، به اندازه‌ی کافی واقع‌گرایانه است و جلوه‌های بصری راضی‌کننده‌ای آن هم با گذشت بیش از ۱۵ سال دارد.

۸. Disney Speedstorm

تهیه‌کننده: Gameloft / سازنده: Gameloft

سال انتشار: ۲۰۲۳

پلتفرم: Nintendo Switch, PS5, PS4, Android

دیزنی اسپیداستورم شخصیت‌های محبوب دیزنی و پیکسار را به میدان مسابقه می‌آورد و راه جدیدی را برای تعامل با این چهره‌های معروف به طرفداران ارائه می‌دهد. این بازی روی مجموعه‌های دیزنی و پیکسار تمرکز دارد و شخصیت‌هایی را از تمام مجموعه‌های آن‌ها می‌گیرد و آن‌ها را در وسایل نقلیه‌ای با تم مخصوص خود قرار می‌دهد و آن‌ها را روی پیست‌هایی با عناصر گرفته شده از مجموعه‌های مختص آن‌ها قرار می‌دهد. از طرفی آیتم‌های خاصی در پیست‌ها وجود دارد و همچنین هر شخصیت نیز قدرت منحصربه‌فردی برای داشتن برتری در مسابقات دارد. این توانایی‌های ویژه با توجه به خود شخصیت‌ها و فیلم‌های آن‌ها طراحی شده‌اند و اندکی استراتژی را به بازی اضافه می‌کنند که علاقه‌ی طرفداران دیزنی به این اثر را بیشتر می‌کند. البته بازی در اوایل انتشار چندین نقص داشت. این مشکلات اولیه با وجود سیستم‌های کسب درآمد غیرمنصفانه برخی از بازیکنان را ناامید کرد، اما توسعه‌دهندگان تعهد خود را به اصلاح سیستم ذکر شده و رفع نگرانی‌های بازیکنان نشان داده‌اند.

۷. Garfield Kart

تهیه‌کننده: Microids / سازنده: Artefacts Studios

سال انتشار: ۲۰۱۳

پلتفرم: PC, Nintendo 3DS, Android, iOS

این بازی گارفیلد را با دوستانش در یک بازی غیرمنتظره‌ی کارتینگ به میادین مسابقه آورد. برای طرفداران گارفیلد، مسابقه دادن در پیست‌ها ظاهرا جذاب بود زیرا گارفیلد کارت توانست توجه‌ی طرفداران و بازیکنان کنجکاو را به خود جلب کند. در نتیجه این بازی در سال ۲۰۱۳ به طرز شگفت‌انگیزی نظرات خوبی را از کاربران دریافت کرد اما به دلیل اینکه‌ ایده‌ی بازی مقداری مضحک بود، به یک میم اینترنتی نیز تبدیل شد. سطح دسترس‌پذیری بازی بالاست و به راحتی می‌توان مسابقات را با کنترل‌های استاندارد، پاورآپ‌ها و بوست‌هایی که به بازیکن کمک می‌کند یا رقیبان را کنار می‌زنند، انجام داد. همچنین این بازی در سال ۲۰۱۹ دنباله‌ای به نام Garfield Kart: Furious Racing دریافت کرد که سرگرمی و جوهره‌ی ژانر این بازی مسابقه‌ای کارتینگ را حفظ کرد و آن را به کنسول‌های نسل جدید آورد. در این دنباله گرافیک بهبود یافته، پیست‌ها بیشتر شده و شخصیت‌های بیشتری نیز معرفی شده که مثل شخصیت‌ها نسخه‌ی اصلی جذابیت دارند. این بازی تا حداکثر چهارنفر در حالت اسپلیت‌اسکرین نیز قابل تجربه است.

۶. LEGO 2K Drive

تهیه‌کننده: ۲K Games / سازنده: Visual Concepts

سال انتشار: ۲۰۲۳

پلتفرم: Nintendo Switch, PS5, PS4

دنیای گسترده و گزینه‌های شخصی‌سازی پرجزئیات Lego 2K Drive، آن را از سایر آثار کارتینگ متمایز می‌کند و به بازیکنان یک تجربه‌ی منحصربه‌فرد سندباکس را ارائه می‌دهد. این بازی دارای قابلیت شخصی‌سازی زیاد ماشین‌ها و امکاناتی تقریبا بی‌پایان است و بازیکنان می‌توانند لگوهای مجازی را به هم بچسبانند تا وسیله نقلیه‌ی لگویی مورد نظر خود را بسازند. مسابقات در یک جهان باز بزرگ با جاده‌هایی آسفالت‌، زمین‌های آفرود و آب‌های آزاد جریان دارند. این تنوع محیط‌ها باعث می‌شود که هر مسابقه احساس متفاوتی داشته باشد و همچنین بازیکنان می‌توانند وسایل نقلیه‌ای را انتخاب کنند یا بسازند که به بهترین وجه با سبک آن‌ها مطابقت داشته باشد. در نهایت حالت چندنفره‌ی لوکال با اسپلیت‌اسکرین و گیم‌پلی رقابتی و کوآپ، بازیکنان را به روز‌های قدیمی بازی‌های مسابقه‌ای بازمی‌گرداند.

۵. Beach Buggy Racing 2

تهیه‌کننده: Vector Unit / سازنده: Vector Unit

سال انتشار: ۲۰۱۸

پلتفرم: Android, iOS

بازی Beach Buggy Racing 2 یک اثر مسابقه‌ای هیجان انگیز است که بازیکنان را به یک ماشین سواری وحشیانه در مناظر خیره‌کننده‌ی ساحلی می‌برد. با انواع ماشین‌های رنگارنگ و قابل شخصی‌سازی، بازیکنان می‌توانند سواری مورد علاقه خود را انتخاب کرده و در مسیر مسابقه با رقبای هوش مصنوعی یا دوستان در حالت‌های چند نفره لوکال و آنلاین به رقابت بپردازند. این بازی همچنین دارای طیف گسترده‌ای از قدرت‌ها و سلاح‌ها است که این المان‌های استراتژی و هیجان را به مسابقات اضافه می‌کند. از تقویت‌کننده‌ها گرفته تا سپرها و حتی موشک‌ها، بازیکنان می‌توانند از این قدرت‌ها برای برتری نسبت به رقبای خود استفاده کنند و شرایط مسابقه را به نفع خود تغییر دهند. در نهایت Beach Buggy Racing 2 یک تجربه‌ی سرگرم‌کننده و اعتیاد‌آور را ارائه می‌دهد که برای طرفداران بازی‌های مسابقه‌ای کارتینگ عالی است.

۴. F1 Race Stars

تهیه‌کننده: Codemasters / سازنده: Codemasters Birmingham

سال انتشار: ۲۰۱۲

پلتفرم: PC, PS3, Xbox 360, Wii U

این بازی کارتینگ بر اساس مسابقات فرمول یک ساخته شده است و شما می‌توانید به عنوان رانندگان واقعی فرمول یک مانند لوئیس همیلتون (Lewis Hamilton)، فرناندو آلونسو (Fernando Alonso) و سباستین فتل (Sebastian Vettel) بازی کنید. بازی شامل پیست‌های فانتزی است که البته تا حدی مبتنی بر پیست‌های واقعی فرمول یک هستند که تفاوت‌هایی شامل پرش‌ها، حلقه‌ها و سایر ویژگی‌های منحصربه‌فرد این سبک نیز در این پیست‌ها گنجانده شده است. این مسیر‌ها به گونه‌ای ساخته شده‌اند که چالش‌برانگیز و سرگرم‌کننده باشند و فضای زیادی برای انجام حرکات آکروباتیک و نمایشی وجود داشته باشد. همچنین در این اثر می‌توانید از چندین پاورآپ ویژه از جمله افزایش سرعت، لکه‌های نفتی و یک چکش غول‌پیکر که می‌تواند سایر بازیکنان را از پیست به بیرون پرتاب کند به نفع خود استفاده کنید. اگرچه به این بازی کمتر توجه شده است اما به خصوص برای طرفداران این ژانر و فرمول یک ارزش تجربه کردن را دارد.

۳. Sonic & All-Stars Racing Transformed

تهیه‌کننده: Sega / سازنده: Sumo Digital

سال انتشار: ۲۰۱۲

پلتفرم: PS3, Xbox 360, Wii U, PC, PS Vita, Nintendo 3DS, iOS, Android

این اثر دنباله‌ای برای بازی Sonic & Sega All-Stars Racing است که با ویژگی‌های منحصربه‌فرد متعددی نسبت به بازی قبلی ارتقا یافته است و دارای ماشین‌هایی است که بسته به پیست و زمین مسابقه می‌توانند به قایق و یا حتی هواپیما تبدیل شوند. فهرست گسترده‌ای از شخصیت‌های سری سونیک خارپشته (Sonic the Hedgehog) و سایر مجموعه بازی‌های سگا را می‌توانید در این بازی پیدا کنید که شامل شخصیت‌های معروفی مانند تیلز (Tails)، ناکلز (Knuckles) و خود سونیک و شخصیت‌هایی از بازی‌های مختلف دیگر مانند AiAi از Super Monkey Ball و B.D. Joe از بازی Crazy Taxi می‌شود. این اثر به دلیل گیم‌پلی سرگرم‌کننده، حالت‌ها و پیست‌های متنوع و وسایل نقلیه‌ی منحصر به فردی که قابلیت تبدیل شدن به چیزی دیگر را دارند، قطعا ارزش امتحان کردن را دارد، به خصوص که اثری از سونیک در سری بازی‌های ماریو کارت نیز دیده نمی‌شود.

۲. Crash Team Racing Nitro-Fueled

تهیه‌کننده: Activision / سازنده: Beenox

سال انتشار: ۲۰۱۹

پلتفرم: Nintendo Switch, PS4, Xbox One

هنگامی که بازیکنان می‌خواهند جایگزینی را برای سری بازی ماریو کارت در نظر بگیرند، این بازی همیشه در صدر بهترین گزینه‌ها قرار می‌گیرد. بازی اصلی که در سال ۱۹۹۹ منتشر شد، یکی از معدود آثار مسابقه‌ای کارتینگ بود که توانست همان سطح هیجان و چالش ماریو کارت را ارائه کند و این باعث شد که طرفداران وفادار خود را پیدا کند زیرا این بازی نزدیکترین اثری به ماریو کارت است که دارندگان پلی‌استیشن تا به حال داشته‌اند. در سال ۲۰۱۹ یک بازسازی از این اثر برای سیستم‌های مدرن منتشر شد و این بازی کلاسیک محبوب را به نسل جدیدی از بازیکنان معرفی کرد. گفتنی است که طراحی‌های مسیرهای این بازی با ماریو کارت برابری می‌کند و کنترل‌های آن نیز بسیار مناسب هستند که همین باعث شده دسترس‌پذیری بالایی را ارائه دهد. همانطور که گفته شد، پیست‌ها با دقت طراحی شده‌اند و هر کدام چالش‌های منحصربه‌فرد خود را دارند و اغلب از بازیکنان می‌خواهند که بر مکانیک‌های دریفت تسلط داشته باشند تا از رقبا جلوتر بمانند. پاورآپ‌ها البته کمی متفاوت هستند و این بخشی از جذابیت بازی است. این پاورآپ‌ها مانند جعبه‌های TNT و Warp Orbs، یک لایه‌ی استراتژی را به مسابقات اضافه می‌کنند و آن‌ها را غیرقابل پیش‌بینی و هیجان‌انگیز می‌کنند. در نهایت این اثر آنقدر ویژگی‌های جدید به میان آورده که نشان دهد که یک کلون از ماریو کارت نیست و در این راه نیز موفق بوده است.

۱. Mario Kart 8 Deluxe

تهیه‌کننده: Nintendo / سازنده: Nintendo

سال انتشار: ۲۰۱۴

پلتفرم: Wii U, Nintendo Switch

هشتمین نسخه از این سری بازی افسانه‌ای ماریو کارت، بدون شک بهترین اثری است که در میان آثار مسابقه‌ای کارتینگ می‌توانید آن را تحربه کنید. در این بازی بازیکنان می‌توان از میان لیست متنوعی از شخصیت‌ها که از سری ماریو و دیگر مجموعه‌های نینتندو گرفته‌ شده‌اند، شخصیت مورد نظر خود را انتخاب کنند و در پیست‌های متنوعی به رقابت بپردازند. هر شخصیت توانایی‌های منحصر به فرد خود را به ارمغان می‌آورد که گیم‌پلی را به شدت متنوع کرده است. ماریو کارت ۸ همچنین یک ویژگی جدید Smart Steering را معرفی کرد تا به بازیکنان کمک کند در مسیر درست باقی بمانند و به موانع برخورد نکنند. این عملکرد برای بازیکنان جدیدتر و کم‌تجربه که ممکن است بازی برایشان چالش‌برانگیز باشد فوق‌العاده است. حالت ۲۰۰cc سریع‌ترین و سخت‌ترین حالت موجود در بازی است که به واکنش‌های سریع و کنترل عالی نیاز دارد. گفتنی است که بسته‌های الحاقی متعددی در بازی گنجانده شده است که شخصیت‌ها، وسایل نقلیه‌ و پیست‌های آن را گسترش می‌دهد. شخصیت‌های معروفی مانند ایزابل (Isabelle) از بازی Animal Crossing و لینک (Link) از سری بازی افسانه‌ی زلدا (The Legend of Zelda) از جمله شخصیت‌هایی هستند که در این بسته‌های الحاقی حضور دارند. در نهایت این بازی نه تنها برای طرفداران آثار کارتینگ، بلکه برای تمامی طرفداران آثار ماشینی مناسب است و تجربه‌ای لذت‌بخش را برای آن‌ها به ارمغان می‌آورد.

بهترین بازی‌های ماشینی اندروید

۲۰. Stock Car Racing

این بازی یکی از آن آثار شبیه‌ساز ماشینی واقع‌گرایانه برای اندروید با بیش از ۵۰ میلیون دانلود در گوگل پلی است که از زمان عرضه بازیکنان زیادی را به خود جلب کرده است. بازی حالت‌های مختلفی را برای تجربه در اختیار بازیکنان قرار می‌دهد. به عنوان مثال حالت Ladder به بازیکنان این امکان را می‌دهد که در یک مسابقه‌ی ۱۰ دوری با سرعت زیاد با رانندگان دیگر رقابت کنند. بازیکنان علاقه‌مند به رقابت همچنین می‌توانند حالت استقامت را برای تمرین در نقشه‌هایی با بیش از ۳۰۰ دور بازی امتحان کنند. گفتنی است که در بازی ۱۸ ماشین وجود دارد که می‌توانند در ۵ پیست مختلف در طول شب و روز با آن‌ها بازی کنند. جایزه‌ی بدست آمده از مسابقات را می‌توان در فروشگاه بازی برای شخصی‌سازی خرج کرد.

۱۹. Static Shift Racing

به عنوان یکی از آثار آرکید جذاب برای موبایل، بازی Static Shift Racing دارای مجموعه‌ای از گزینه‌های شخصی‌سازی برای منحصربه‌فرد کردن هر مسابقه است. بازیکنان می‌توانند ماشین‌های رویایی خود را با ارتقای قسمت‌های مختلفی مانند سپر، کاپوت، رینگ و غیره بسازند. همچنین آن‌ها می‌توانند شهر رنگارنگ Static Nation را با سرعت بالا با ماشین‌های مسابقه‌ای این اثر کاوش کنند. حالت‌های مختلف بازی تنوع گیم‌پلی را بیشتر کرده‌اند و حتی حالتی نظیر Drift Sprint برای آزمایش قابلیت دریفت خودرو‌های مختلف‌ نیز وجود دارد. این بازی ماشینی جهان باز از نظر بصری نیز کیفیت خوبی از خود نشان می‌دهد و از بهترین‌های اندروید است.

۱۸. Monoposto

مونوپوستو یک بازی مسابقه‌ای شگفت‌انگیز برای طرفداران مسابقات فرمول یک است. سیستم هندلینگ این بازی تجربه‌ی جذابی را به خصوص برای دستگاه‌های تلفن همراه ارائه می‌دهد. هر دور مسابقه در این بازی دارای حداکثر ۲۴ پیست است که به صورت آنلاین نیز قابل بازی است. شما می‌توانید از بین طیف گسترده‌ای از اتومبیل‌های سریع برای گرد و خاک کردن در پیست‌های این اثر، مورد مد نظر خود را انتخاب کنید. همچنین پنج زاویه‌ی منحصر به فرد دوربین وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای افزایش تمرکز در طول مسابقات در بازی استفاده کرد. محل‌های توقف نیز در بازی وجود دارند و این فارغ از اتومبیل‌ها می‌تواند باعث نشاط دوباره‌ی مسابقه‌کنندگان شود تا پس از دور‌های طاقت‌فرسا بهترین عملکرد خود را داشته باشند. در نهایت حالت Spectator TV نیز وجود دارد که می‌تواند برای یادگیری ترفند‌های جدید در مورد ماشین‌های موجود کارآمد باشد.

۱۷. Hot Lap League: Racing Mania

یکی از شبیه‌سازهایی که هیچ گونه کمکی در رانندگی به بازیکنان برای پیروزی در مسابقات ارائه نمی‌دهد، Hot Lap League: Racing Mania است. در این بازی بازیکنان می‌توانند در بیش از ۱۵۰ پیست در مکان‌هایی شگفت‌انگیز رانندگی کنند تا تجربه‌ی خود را در هر دور مسابقه بهبود بخشند. بازی از نظر تنوع ماشین‌ها نیز عملکرد خوبی دارد و مسابقه با هر یک از این ماشین‌ها حس و حال خاص خود را دارد. همچنین بازیکنان می‌توانند برای شخصی‌سازی تجربه خود با بیش از ۱۰۰ گزینه برای ماشین‌های خود در این بازی مسابقه‌ای، ساعت‌های زیادی را در این بازی سپری کنند. گرافیک بسیار خوب بازی نیز باعث شده تا پس از مدتی خسته‌کننده نشود.

۱۶. NASCAR Heat Mobile

اگر دوست دارید که در دستگاه‌های تلفن همراه خود به رانندگان حرفه‌ای ناسکار (NASCAR) تبدیل شوید، این بازی مناسب شما است. بیش از ۲۱ جام ناسکار وجود دارد که می‌توانید در آن‌ها برنده شوید و به عنوان یک قهرمان در بازی تاج‌گذاری کنید. جدا از برنده شدن در مسابقات و هدایت اتومبیل‌های رالی به سمت پیروزی، بازی جوایز روزانه‌ی زیادی برای حفظ هیجان مسابقات رالی ارائه می‌دهد. گرافیک این بازی نیز در سطح خوبی است و هر وسیله‌ی نقلیه با جزئیات بالایی طراحی شده است. ناسکار هیت موبایل همچنین دسترس‌پذیری بالایی دارد و با کنترل‌های ساده‌ی خود تضمین می‌کند که برای بازیکنان در سطوح مختلف مهارت لذت‌بخش باشد.

۱۵. Motorsport Manager Mobile 3

آخرین نسخه از این سری محبوب شبیه‌ساز مدیریت مسابقه، به بازیکنان این شانس را می‌دهد که امپراتوری مجازی خود را بسازند. از استخدام رانندگان و مهندسان با استعداد گرفته تا طراحی و ارتقای ماشین‌های مسابقه، بازیکنان باید تصمیمات استراتژیک برای رقابت در بالاترین سطح مسابقات را بگیرند. این بازی دارای یک حالت Career عمیق و جذاب است که به بازیکنان اجازه می‌دهد تا از مسابقات معمولی گرفته تا فرمول یک پیش بروند. با پیشرفت بازیکنان، آن‌ها باید امور مالی تیم خود را مدیریت، در مورد دریافت حمایت مالی مذاکره کنند و فناوری‌های جدید را توسعه دهند تا در رقابت باقی بمانند. Motorsport Manager Mobile 3 همچنین انواع حالت‌های چند‌نفره از جمله لیگ‌های آنلاین و مسابقات مختلف را ارائه می‌دهد. این حالت‌ها به بازیکنان اجازه می‌دهد تا مهارت‌های خود را در برابر سایر مدیران از سراسر جهان آزمایش کنند و برای کسب افتخارات برتر رقابت کنند. این بازی یکی از آثار متفاوت این مقاله است که تجربه‌ی آن خالی از لطف نیست.

۱۴. Asphalt Xtreme: Rally Racing

بازی Asphalt Xtreme: Rally Racing یک اثر پرهیجان است که بازیکنان را به سفری جذاب در زمین‌های خشن می‌برد. با مجموعه وسیعی از وسایل نقلیه‌ی آفرود قدرتمند، از ماشین‌های رالی گرفته تا چهارچرخ‌های عظیم، بازیکنان می‌توانند مسیرهای گل‌آلود، کوه‌های برفی و بیابان‌های پر گرد و غبار را فتح کنند. بازیکنان می‌توانند از بین برندهای نمادین مانند فورد، دوج و نیسان، ماشین مد نظر خود را انتخاب کنند که هر کدام از این‌ها ویژگی‌ها و هندلینگ منحصر به فرد خود را دارند. این بازی همچنین طیف گسترده‌ای از گزینه‌های شخصی‌سازی را ارائه می‌دهد که به بازیکنان اجازه می‌دهد وسایل نقلیه‌ی خود را با رنگ‌های مختلف و ارتقاء‌ها همراه کنند. بخش چندنفره‌ی Asphalt Xtreme یک تجربه‌ی سرگرم‌کننده است که در آن بازیکنان می‌توانند در حالت‌های مختلف بازی، از جمله مسابقه‌های معمولی، مسابقات با زمان محدود و غیره، با دوستان یا دیگر رانندگان از سراسر جهان به رقابت بپردازند. در این میان تابلوهای امتیازات آنلاین بازی، بازیکنان را تشویق می‌کند تا محدودیت‌های خود را پشت سر بگذارند و برای کسب رتبه‌ی برتر تلاش کنند. در نهایت مانند دیگر نسخه‌های سری آسفالت، این بازی نیز از نظر بصری یک اثر فوق‌العاده است.

۱۳. Rally Fury – Extreme Racing

شبیه‌سازهای رالی معمولا به شدت روی واقع‌گرایی تمرکز دارند اما این بازی سعی می‌کند در مرز میان آرکید و شبیه‌ساز حرکت کند. بازیکنان می‌توانند در حالت تک‌نفره با هوش مصنوعی رقابت کنند یا در حالت چند‌نفره‌ی آنلاین با سایر رانندگان رالی نیز مسابقه دهند. بازی در هر دور مسابقات به بازیکنان به‌خاطر مهارت‌های رانندگی و دریفت کردنشان با امتیاز‌هایی پاداش می‌دهد. بازیکنان همچنین می‌توانند از نیترو برای رسیدن به سرعت‌های بالا در جاده‌ها استفاده کنند که تنوع خوبی در این سبک است. البته بازی از نظر هندلینگ خودروهای متنوع خود سعی کرده تا حد زیادی واقع‌گرایانه باشد اما عناصر آرکید آن را نیز نمی‌توان نادیده گرفت.

۱۲. CSR Racing 2

اگر از علاقه‌مندان به مسابقات درگ (Drag) هستید، بهترین گزینه‌ای که روی موبایل برای شما وجود دارد، بازی CSR Racing 2 است. گیم‌پلی این بازی سریع و هیجان انگیز است. مسابقات در مسیرهای مستقیمی برگزار می‌شود و بازیکنان به نوعی باید در نبردهای تن به تن با دیگر مسابقه‌دهنده‌ها رقابت کنند و مهارت‌ها و رفلکس‌های خود را آزمایش می‌کنند. ، بازیکنان می‌توانند از میان مجموعه‌ی وسیعی از وسایل نقلیه برای مسابقه، ماشین مورد علاقه‌ی خود را انتخاب کنند. هر خودرو دارای جزئیات دقیق است، با فضای داخلی و خارجی خیره کنندهای که روی صفحه نمایش زنده می‌شود. بازیکنان همچنین می‌توانند ماشین‌های خود را با طیف گسترده‌ای از به‌روزرسانی‌ها، از جمله تغییرات موتور، کیت‌های بدنه و رنگ‌های مختلف، شخصی‌سازی کنند. شاید آزادی نه چندان بالای آن باعث شود که بسیاری به سمت بازی‌های دیگر بروند اما این بازی با گرافیک خارق‌العاده و تنوع ماشین‌ها و بخش شخصی‌سازی، باعث می‌شود که از مسیرهای مستقیم آن لذت ببرید.

۱۱. Shell Racing Legends

بازی Shell Racing Legends نوستالژی مسابقات آرکید کلاسیک را با گرافیک و گیم‌پلی مدرن ترکیب می‌کند. بازیکنان کنترل وسایل نقلیه‌ی نمادین شل را در دست می‌گیرند و با سرعت در مسیرهای چالش برانگیز مختلف، با حریفان هوش مصنوعی و انسانی رقابت می‌کنند. این بازی دارای طیف گسترده‌ای از گزینه‌های شخصی‌سازی است که به بازیکنان این امکان را می‌دهد تا اتومبیل‌های خود را با طرح‌منحصر به فرد و ارتقاهای عملکردی شخصی‌سازی کنند. بازی از نظر گرافیک کیفیت بسیار خوبی از خود نشان می‌دهد و از طراحی پیست‌های مسابقه گرفته تا جزئیات ماشین‌ها در سطح خوبی قرار دارد. این گرافیک عالی با جلوه‌های صوتی باکیفیت، تجربه‌ای گیرا را برای بازیکن به ارمغان می‌آورند.

۱۰. Horizon Chase – World Tour

بازی Horizon Chase – World Tour مانند یک ادای احترام به مسابقات آرکید کلاسیک دهه‌ی ۸۰ و ۹۰ است. این بازی با گرافیک پر زرق و برق، موسیقی هیجان‌انگیز و گیم‌پلی اعتیاد‌آور خود، برای طرفداران آثار کلاسیک یک بازی ضروری است. خوشبختانه بازی دارای طیف گسترده‌ای از مسیرها است که در مکان‌های نمادین در سراسر جهان، از خیابان‌های شلوغ شهر گرفته تا جاده‌های کوهستانی پر پیچ‌ و خم، قرار دارند و می‌توانند ساعت‌ها شما را سرگرم‌ کنند. البته این تنوع محدود به مسیرها نیست چرا که بازیکنان می‌توانند از میان مجموعه‌ای از ماشین‌ها که هر کدام ویژگی‌های هندلینگ منحصر به‌ فرد خود را دارند، ماشین مورد علاقه‌ی خود را انتخاب کنند. با پیشروی در بازی، قفل ماشین‌ها، مسیرها و ارتقاهای جدید را باز می‌کنید و این به ارزش تکرار بازی افزوده است.

۹. Rebel Racing

با گرافیک عالی، فیزیک واقع گرایانه و طیف گسترده‌ای از ماشین‌های قابل شخصی‌سازی، Rebel Racing یک شبیه‌سازی مسابقه عالی را ارائه می‌دهد که تجربه‌ی آن به طرفداران این سبک پیشنهاد می‌شود. بازیکنان می‌توانند در مسابقاتی چالش برانگیز با حریفان هوش مصنوعی رقابت کنند یا در حالت چندنفره دوستان خود را به چالش بکشند. این بازی همچنین دارای مسیرهای مختلفی است که هر کدام چالش‌ها و موانع منحصر به فرد خود را دارند و طیف گسترده‌ای از مناظر را شامل می‌شوند. Rebel Racing همچنین کنترل‌های ساده‌ای نیز دارد و سنین مختلف بازیکنان می‌توانند از آن لذت ببرند.

۸. CarX Highway Racing

در این بازی که توسط استودیوی CarX Technologies ساخته شده، بازیکنان می‌توانند در خیابان‌های استرالیا، فرانسه و روسیه مسابقه دهند. از اتومبیل‌های قدرتی گرفته تا ماشین‌های کلاسیک اسپورت گرفته تا وسایل نقلیه‌ی مدرن، این اثر بیش از ۴۰ ماشین را برای مسابقه دادن ارائه می‌کند. البته بازی دارای یک حالت Free Ride است که به بازیکنان اجازه می‌دهد بدون محدودیت در دنیای بازی به رانندگی بپردازند. بازی همچنین دارای حالت Time Attack است که افراد را وادار می‌کند تا بهترین امتیاز را در هر دور مسابقه کسب کنند. در نهایت همانطور که در تصویر نیز قابل مشاهده است، گرافیک بازی یکی از بهترین‌ها در سبک خود است و جلوه‌های چشم‎‌نوازی را ارائه می‌کند.

۷. Drift Max Pro

همانطور که از نام آن پیداست، Drift Max Pro اثری است که بر دریفت کردن تمرکز دارد. این بازی با کنترل‌های عالی و گرافیک چشم‌نواز خود، دارای مسیرهای مختلفی برای تجربه است و بازیکنان می‌توانند از میان طیف گسترده‌ای از ماشین‌های قابل شخصی‌سازی که هر کدام ویژگی‌های عملکردی متمایز خود را دارند، انتخاب کنند. هسته‌ی گیم‌پلی بازی حول محور دریفت کردن می‌چرخد و بازیکنان برای دستیابی به بالاترین امتیاز و باز کردن محتوای جدید باید بر این هنر تسلط داشته باشند. موتور فیزیک بازی برای شبیه‌سازی دقیق تجربه‌ی دریفت طراحی شده است و آن را هم چالش برانگیز و هم ارزشمند می‌کند. علاو‌ه‌بر حالت تک نفره، Drift Max Pro گزینه‌های چندنفره را نیز ارائه می‌کند که به بازیکنان اجازه می‌دهد با دوستان و سایر بازیکنان از سراسر جهان به رقابت بپردازند.

۶. European Truck Simulator

هیجان رانندگی در بزرگراه‌ها و جاده‌های اروپا با انواع کامیون‌های واقع‌گرایانه چیزی است که این بازی به بازیکنان ارائه می‌دهد. بازیکنان می‌توانند کامیون‌های خود را با ارتقا‌های مختلف، مانند موتور‌های جدید، گیربکس‌ها و تغییرات بیرونی شخصی‌سازی کنند و این به آن‌ها اجازه می‌دهد تجربه‌ی رانندگی منحصربه‌فرد خود را ایجاد کنند. همچنین آن‌ها با پیشرفت در بازی می‌توانند قفل کامیون‌ها و مکان‌های جدید را باز کنند و شهر‌های معروف و مناظر دیدنی در سراسر اروپا را کاوش کنند. موتور فیزیک واقع‌گرایانه‌ی بازی نیز تجربه‌ی یک رانندگی چالش برانگیز و پرارزش را فراهم می‌کند و بازیکنان را ملزم می‌کند تا با دقت در ترافیک حرکت کنند، مصرف سوخت‌شان را مدیریت کنند و قوانین جاده‌ای را نیز به درستی رعایت کنند. همچنین این اثر با گیم‌پلی اعتیاد‌آور و امکانات بی‌پایان خود یک بازی مناسب برای هر کسی است که از ماجراجویی‌های رانندگی به صورت مجازی لذت می‌برد.

۵. DRIVE

درایو یکی از سرگرم‌کننده‌ترین بازی‌های لیست است که با گرافیک مینیمال و گیم‌پلی جذاب، تجربه مسابقه‌ای بی‌نظیری را به بازیکنان ارائه می‌دهد. این بازی دارای طیف گسترده‌ای از ماشین‌های مختلف که هر کدام عملکرد منحصربه‌فردی دارند. یکی از ویژگی‌های برجسته‌ی درایو، طراحی نوآورانه مسیرهای آن است. مسیرها نه تنها از نظر بصری خیره‌کننده هستند، بلکه چالش‌های مختلفی را نیز ارائه می‌دهند و از پیچ‌های تنگ گرفته تا مسیرهای مستقیم با سرعت بالا، می‌توانند شما را برای ساعت‌ها سرگرم کنند. این بازی در سبک رانندگی بی پایان است و از فیلم‌های جاده‌ای و اکشن دهه‌ی ۷۰ میلادی الهام گرفته شده است.

۴. GT Racing 2: The Real Car Experience

جی‌تی‌ ریسینگ ۲ یکی از بهترین بازی‌های گیم‌لافت است که به خاطر بازی‌های موبایلی عالی خود شناخته می‌شود. یکی از بارزترین ویژگی‌های این بازی گرافیک بالای آن است. جزئیات خودرو‌ها، از بخش‌های مختلف بدنه گرفته تا انعکاس‌های واقع‌گرایانه‌ی روی آن‌ها، بسیار دقیق هستند. محیط‌ها نیز با منظره‌های سرسبز، مناظر شهری شلوغ و پیست‌های مسابقه‌ای چالش برانگیز، به زیبایی رندر شده‌اند. جزئیات بصری بازی به قدری چشمگیر است که به راحتی می‌توان فراموش کرد که در حال بازی در یک دستگاه تلفن همراه هستید. کنترل‌های این بازی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که دسترس‌پذیر و مناسب باشند و تنوع آن باعث شده تا اطمینان حاصل شود که همه بتوانند روشی را پیدا کنند که مناسب سبک بازی خود باشد. این بازی همچنین دارای زوایای مختلفی از دوربین است که به بازیکنان اجازه می‌دهد تا درک بهتری از سرعت و شدت مسابقات داشته باشند. مهم‌تر از همه این بازی دارای مجموعه وسیعی از خودرو‌های دارای مجوز از خودرو سازان برتر از جمله فراری، پورشه و لامبورگینی است. هر خودرو با ویژگی‌های منحصربه‌فردی که بر عملکرد آن در پیست تأثیر می‌گذارد با دیگری متفاوت است. بازیکنان می‌توانند ماشین‌های خود را با طیف گسترده‌ای از گزینه‌های ارتقاء، از موتور‌های جدید گرفته تا رنگ‌آمیزی‌های مخصوص، شخصی‌سازی کنند.

۳. Real Racing 3

بازی Real Racing 3 بهترین بازی ماشینی شبیه‌ساز برای اندروید است که همچنان پس از گذشت بیش از ۱۰ سال، بازیکنان جدیدی را جذب خود می‌کند. این بازی دارای بیش از ۳۰۰ ماشین برای مسابقه دادن است و بهترین ماشین‌های شرکت‌های خودروسازی مانند فورد، استون مارتین، مک لارن و بوگاتی در این بازی وجود دارد تا هر مسابقه را برای بازیکنان هیجان‌انگیز کنند. هر ماشین در بازی هندلینگ منحصربه‌فرد خاص خود را دارد و تجربه‌ای متمایز را ارائه می‌دهد که بسیار شبیه‌ به نسخه‌ی واقعی آن است. این ماشین‌ها را می‌توان شخصی‌سازی نیز کرد. بازیکنان می‌توانند به ۲۰ پیست که از موارد واقعی الهام گرفته شده مانند Monza ،Silverstone، Le Mans ،Yas Marina و Circuit of the Americas دسترسی داشته باشند. در این میان جلوه‌های بصری بازی در یک کلام عالی محسوب می‌شود و این در حالی است که بازی عمر نسبتا زیادی دارد. در نهایت این بازی به حداکثر ۸ بازیکن اجازه می‌دهد تا در پیست‌ها با یکدیگر رقابت کنند و هزاران رویداد دیگر را انجام دهند.

۲. Need For Speed No Limits

این اثر یک بازی مسابقه‌ای هیجان انگیز برای موبایل است که مجموعه‌ی نمادین نید فور اسپید ​​را به تلفن همراه شما می‌آورد. این بازی که توسط الکترونیک آرتز توسعه یافته است، هیجان مسابقات خیابانی و گرافیک خیره‌کننده‌ای را ارائه می‌دهد و می‌تواند شما را برای ساعت‌ها سرگرم خود کند. یکی از جنبه‌های برجسته‌ی Need for Speed ​​No Limits، گزینه‌های شخصی‌سازی گسترده خودرو است. بازیکنان می‌توانند ماشین‌های خود را با طیف گسترده‌ای از ارتقاها، کیت‌های بدنه و طرح‌های مختلف تغییر دهند. این بازی همچنین بازیکنان امکان می‌دهد با دوستان خود در ارتباط باشند و در مسابقات چندنفره به رقابت بپردازند. در این میان کنترل خودروها به شدت لذت‌بخش است و گیم‌پلی را سرگرم‌کننده کرده است. این گیم‌پلی سرگرم‌کننده در کنار جلوه‌های بصری عالی، تجربه‌ای را روی موبایل ارائه می‌دهد که دست کمی از نسخه‌های کنسولی نید فور اسپید ندارد.

۱. Asphalt Legends Unite

بازی Asphalt Legends Unite، آخرین قسمت از مجموعه‌ی محبوب آسفالت است که بعید می‌دانم کسی به دنبال یک بازی ماشینی موبایلی بوده باشد و تا به حال اسم آن را نشنیده باشد. این بازی همه‌ی آن چیزی است که یک طرفدار سبک ماشینی آرکید می‌خواهد. از مسابقات خیابانی جذاب با ماشین‌های خفن و پرسرعت گرفته تا جلوه‌های بصری پرزرق و برق و صحنه‌های تماشایی که هیجان زیادی را ارائه می‌دهند، آسفالت لجندز یونایت بهشت طرفداران بازی‌های ماشینی است. در این بازی بازیکنان سفری هیجان‌انگیز را در سراسر جهان آغاز می‌کنند و در مسابقاتی جذاب را با ماهرترین رانندگان جهان رقابت می‌کنند. این کمپین دارای انواع مسیرهای چالش‌برانگیز خواهد بود که هر کدام جذابیت منحصر به فرد خود را دارند و این اطمینان را می‌دهند که هر مسابقه یک تجربه‌ی لذت‌بخش باشد. از طرفی بخش چند‌نفره دارای حالت‌های مختلف بازی، از جمله مسابقات کلاسیک، مسابقاتی با محدودیت زمانی و غیره است که می‌تواند مدت‌ها شما را درگیر خود نگه دارد.

