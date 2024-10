از کالکشن Tomb Raider IV-VI Remastered رونمایی شد + تاریخ عرضه

دو استودیوی Aspyr و Crystal Dynamics به صورت رسمی از کالکشن Tomb Raider IV-VI Remastered رونمایی کردند.

این مجموعه در تاریخ ۱۴ فوریه ۲۰۲۵ (۲۵ بهمن ۱۴۰۳) با قیمت ۳۰ دلار برای پلی استیشن ۵، پلی استیشن ۴، ایکس باکس سری ایکس/اس، ایکس باکس وان، نینتندو سوییچ و PC (شامل فروشگاه‌های استیم، اپیک گیمز و GoG) منتشر خواهد شد.

کالکشن Tomb Raider IV-VI Remastered شامل بازی‌های ریمستر شده Tomb Raider: The Last Revelation، Tomb Raider: Chronicles و Tomb Raider: The Angel of Darkness است. از جمله ویژگی‌های این ریمستر می‌توان به بهبود مدل‌ها، محیط‌ها، مدرن‌سازی کنترل‌ها، اضافه شدن Photo Mode به همراه اچیومنت‌ها و تروفی‌های جدید اشاره کرد.