سیستم مورد نیاز Life is Strange: Double Exposure مشخص شد

دقایقی پیش، شرکت Square Enix و استودیوی Deck Nine سیستم مورد نیاز و پیشنهادی بازی Life is Strange: Double Exposure را به اشتراک گذاشتند. این عنوان به ۲۵ گیگابایت فضای خالی نیاز خواهد داشت. در ادامه، سیستم‌های مورد نیاز و پیشنهادی را مطالعه می‌کنید: Life is Strange: Double Exposure در تاریخ ۲۹ اکتبر (۸ آبان) […]

سیستم مورد نیاز Life is Strange: Double Exposure مشخص شد محمد حسین کریمی ۱۹:۵۷ ۱۴۰۳/۰۷/۲۰