تماشا کنید: گیمپلی ۱۵ دقیقه‌ای از Mario and Luigi: Brothership منتشر شد

با انتشار نسخه‌های بازسازی‌شده Super Mario RPG و Paper Mario: The Thousand-Year Door، طرفداران ماریو سال گذشته شاهد شگفتی‌های غیرمنتظره‌ای بودند. حال نینتندو قصد دارد این موفقیت‌ها را با عرضه یک نسخه کاملاً جدید از سری Mario and Luigi تحت عنوان Mario and Luigi: Brothership ادامه دهد؛ پیش از عرضه این بازی نقش‌آفرینی در ماه […]