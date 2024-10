فروش سری Tomb Raider به بیش از ۱۰۰ میلیون نسخه رسید

استودیوی کریستال داینامیکس (Crystal Dynamics) جدیدترین آمار فروش سری بازی‌های Tomb Raider را اعلام کرد.

مجموع فروش بازی‌های Tomb Raider تاکنون از مرز ۱۰۰ میلیون نسخه عبور کرده است. پیش از این در می ۲۰۲۲، فروش این سری ۸۸ میلیون نسخه گزارش شده بود.

کریستال داینامیکس اخیراً از کالکشن Tomb Raider IV-VI Remastered رونمایی کرده است. این مجموعه که توسط استودیوی Aspyr Media توسعه یافته است، شامل نسخه‌های بهبود یافته عناوین Tomb Raider: The Last Revelation، Tomb Raider: Chronicles و Tomb Raider: Angel of Darkness خواهد بود و در تاریخ ۱۴ فوریه ۲۰۲۵ (۲۵ بهمن ۱۴۰۳) برای کنسول‌های نسل هشتم، نسل نهم و PC منتشر خواهد شد.

بازی جدید سری Tomb Raider نیز همچنان مراحل ساخت خود را زیر نظر کریستال داینامیکس طی می‌کند و شرکت Amazon Games ناشر این بازی خواهد بود.