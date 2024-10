تاریخ اکران فیلم لایو اکشن Lilo & Stitch مشخص شد

به تازگی با انتشار تیزری کوتاه، تاریخ اکران فیلم لایو اکشن و سینمایی Lilo & Stitch روی پرده سینماها مشخص شده است.

سرانجام پس از شش سال از زمانی که برای اولین بار ساخت فیلم لایو اکشن «لیلو استیچ» اعلام شده بود، تاریخ اکران این اثر سینمایی و لایو اکشن مشخص شده است. پس از مشکلات متعددی که بر سر راه تولید این اثر سینمایی وجود داشت، سرانجام در سال ۲۰۲۲ توسعه این فیلم سرعت بیشتری به خود گرفت.

سکان کارگردانی این اثر سینمایی را سازنده فیلم Marcel the Shell with Shoes On دین فلیشر کمپ برعهده دارد و فیلم‌نامه آن را نیز کریس ککانیوکالانی برایت را نوشته است. این اثر ابتدا قرار بود روی سرویس آنلاین دیزنی پلاس پخش شود اما بعدا تصمیم گرفته شد تا روی پرده سینماها اکران شود.

بازیگر تازه‌کار مایا کیلوها برای ایفای نقش شخصیت اصلی این اثر سینمایی یعنی شخصیت لیلو به خدمت گرفته شده و این در حالی است که در کنار او نیز بازیگران برجسته و سرشناسی همچون سیدنی آگودونگ، زک گالیفیاناکیس و بیلی مگنوسن نیز هنرنمایی می‌کنند.

اکانت رسمی دیزنی در شبکه اجتماعی ایکس ویدیوی کوتاهی از این فیلم منتشر کرده که تاریخ اکران آن را اعلام می‌کند. این ویدیو را می‌توانید در بالا مشاهده کنید. این ویدیو، شخصیت بیگانه و دوست‌داشتنی استیچ را نشان می‌دهد که در یک پس‌زمینه سفید در حال دویدن است و باعث می‌شود تا متنی روی صفحه نشان داده شود، متنی که تاریخ اکران این اثر سینمایی است.

طبق این ویدیو، فیلم سینمایی «لیلو و استیچ» قرار است در تاریخ ۲۳ ماه مه سال ۲۰۲۵ میلادی (جمعه ۲ خرداد ‍۱۴۰۴) روی پرده سینماها اکران شود.

منبع: screenrant