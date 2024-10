فیلم Trap جدیدترین فیلمِ کارگردان هندی مشهور هالیوود، ام. نایت شیامالان است. شیامالان این فیلم را در ژانر‌های مخصوص خود، یعنی رازآلود و تریلر روانشناختی به تصویر کشیده است.

این فیلم که جاش هارتنت به عنوان هنرپیشه اصلی در آن نقش آفرینی کرده است، موفق شد بالای ۸۰ میلیون دلار بفروشد.

شناسنامه فیلم:

نام فیلم: Trap (تله)

سال ساخت: ۲۰۲۴ میلادی (۱۴۰۳ هجری شمسی)

ران تایم: ۱۰۵ دقیقه

بودجه: ۳۰ میلیون دلار

فروش باکس آفیس: ۸۲ میلیون دلار

کارگردان: ام. نایت شیامالان

نویسنده: ام. نایت شیامالان

بازیگران: جاش هارتنت (کوپر)، آریل داناهیو (رایلی)، سالکا شیامالان (لیدی ریون)، هیلی میلز (ژوزفین گرنت) و آلیسون پیل (ریچل)

تهیه‌کنندگان: ام. نایت شیامالان، مارک بین استوک، اسکات فرند، اشوین راجان، جف رابینسون، استیون اشنایدر

آهنگساز: هردیس استفانسدوتیر

مدیر فیلمبرداری: سایومفو موکدیفروم

تدوین‌گر: نوئمی پرایسورک

انتخاب بازیگران: داگلاس آیبل

طراح صحنه: دبی دِویا

کمپانی سازنده: برادران وارنر

سه‌خطی: یک مرد (کوپر) به همراه دختر نوجوانش (رایلی) به کنسرتی ۳۰ هزارنفره می‌روند! کوپر پس از مدتی متوجه می‌شود این کنسرت، تله‌ای برای یک قاتل سریالی است تا او را دست‌گیر کنند!

نام ام. نایت شیامالان به گوش هر فیلمباز و خورۀ فیلمی خورده است. کارگردانی متولد هند که از اواخر دهه ۹۰ میلادی و بل فیلم The Sixth Sense (حسّ ششم) نامش بر سر زبان‌ها افتاد. فیلم «حسّ ششم» با نقش آفرینی برویس ویلیس به یکی از فیلم‌های خاص بدل شد که موفق شد علاوه‌بر محبوبیت بالا در بین مردم و تبدیل شدن به دومین فیلم پرفروش سال ۱۹۹۹، در جایزه اسکار هم دو نامزدی را برای شیامالان (کارگردانی و بهترین فیلمنامه) به ارمغان بیاورد! (همچنین این فیلم در وبسایت IMDB هم جزو لیست برترین فیلم‌ها طبقه بندی می‌شود.) پس از این موفقیت شیامالان فیلم Unbreakable (شکست‌ناپذیر) را هم ساخت و اکران کرد. اما شیامالان هرگز نتوانست موفقیت فیلم «حسّ ششم» را تکرار کند و در سالیان اخیر هم با وجود ساخت آثار مختلف، کمتر فیلمی از او بوده که توانسته باشد با استقبال خوبی از سوی مخاطبان روبه‌رو شود. شیامالان در سال گذشته فیلم Knock at the Cabin «در کابین را بزن» را ساخت و این فیلم هم به یکی دیگر از آثار کم‌ارزش او بدل شد. در ادامه به نقد و بررسی جدید‌ترین فیلم این کارگردانِ باتجربه، فیلم «تله»، خواهم پرداخت و خواهم گفت که آیا شیامالان در باتلاق افتاده است و هر چه بیشتر فیلم می‌سازد خاطرات خوبِ گذشته را خراب‌تر می‌کند؛ و یا اینکه «تله» توانسته خاطرات «حسّ ششم» را زنده کند و او را دوباره به اوج بازگرداند؟!

