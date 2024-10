۱۰ بازی رومیزی برتر که خلاقیت شما را به چالش می‌کشند

۱۰. The Cat Game

تعداد بازیکنان: ۳ تا ۹۹ نفر

رده‌‌ی سنی: بالای ۱۶ سال

مدت زمان بازی: ۳۰ دقیقه

این بازی نقاشی محور مانند بازی Pictionary است، با این تفاوت که در هر نقاشی، شما باید از یک برش از یک گربه به عنوان بخشی از صحنه استفاده کنید. با دسته‌بندی‌های مختلف گربه، هدف شما این است که گربه انتخابی خود را به گونه‌ای به تصویر بکشید که به وضوح نشان دهد که قرار است چه کسی یا چه چیزی را نشان دهد. در گروه‌های کوچک، هر بازیکن نقاشی مبتنی بر گربه‌ی خود را می‌سازد و این در حالی است که سایر بازیکنان سعی می‌کنند آنچه را که او می‌خواهد به تصویر بکشد را حدس بزنند و اولین بازیکنی که پنج حدس درست بزند، برنده می‌شود. در گروه‌های بزرگتر، بازیکنان به دو گروه تقسیم می‌شوند و تا زمانی که یک تیم ۲۰ امتیاز کسب کند، با یکدیگر رقابت می‌کنند.

۹. Ransom Notes: The Ridiculous Word Magnet

تعداد بازیکنان: ۳ تا ۶ نفر

رده‌‌ی سنی: بالای ۱۷ سال

مدت زمان بازی: ۳۰ تا ۹۰ دقیقه

این اثر یک بازی خنده‌دار با کلمات است که خلاقیت و تفکر سریع شما را به چالش می‌کشد. بازیکنان وظیفه دارند با استفاده از یک صفحه‌ی مغناطیسی پر از حروف و نماد‌ها، پوچ‌ترین جمله‌ی ممکن را در پاسخ به یک درخواست ایجاد کنند و هدف بازی این است که با عجیب‌ترین و سرگرم‌کننده‌ترین پاسخ‌ها، از مخالفان خود پیشی بگیرید. اگر بازی‌هایی مانند Cards Against Humanity یا New Phone Who Dis را بازی کرده‌اید، می‌دانید که چگونه Ransom Notes را بازی کنید. در این میان با ۸۴۰ کلمه و ۲۵۰ کارت سریع، ارزش تکرار این بازی به شدت بالاست و منجر به لحظات خنده‌دار زیادی خواهد شد.

۸. Six Second Scribbles

تعداد بازیکنان: ۲ تا ۸ نفر

رده‌‌ی سنی: بالای ۸ سال

مدت زمان بازی: ۲۰ تا ۶۰ دقیقه

این بازی بازیکنان را به چالش می‌کشد تا ده نقاشی را در عرض یک دقیقه کامل کنند، سپس نقاشی‌های خود را به نفر بعدی منتقل کنند و به آن‌ها اجازه دهند که بفهمند چه چیزی روی کاغذ کشیده شده است. اگر بازیکن دوم موفق شود معنی آن خط‌خطی‌های شما را بفهمد، هر دو بازیکن امتیاز دریافت می‌کنند. برای همین این بازی ساده و در عین حال به طوری باورنکردنی شما را درگیر خود می‌کند. اگر با وجود این هنوز هم احساس می‌کنید که این بازی به اندازه‌ی کافی خلاقیت شما را به چالش نمی‌کشد، دنباله‌ای از این بازی نیز وجود دارد که با صد دسته‌ی اضافی و هزار دستور جدید همراه است تا بیش از پیش طراحی شما را تقویت کند.

۷. Drawing Without Dignity

تعداد بازیکنان: ۴ تا ۱۲ نفر

رده‌‌ی سنی: بالای ۱۷ سال

مدت زمان بازی: ۳۰ تا ۶۰ دقیقه

برای درک بهتر این بازی، تصور کنید که بازی‌های Cards Against Humanity و Pictionary با هم ترکیب شده‌اند. اگر اثری در این لیست وجود داشته باشد که انجام دادن آن بدون بچه‌ها بهتر باشد، قطعا این بازی خواهد بود. شاید بهتر است این بازی را برای دورهمی‌های بزرگسالانه نگه دارید زیرا بازی رومیزی به همان اندازه که خنده‌دار به نظر می‌رسد، توهین‌آمیز و شرم‌آور نیز است. در این بازی بازیکنان وظیفه دارند تا حد امکان به طور ضعیفی نقاشی بکشند. در واقع هدف این اثر خلق آثار هنری زیبا نیست، بلکه ترسیم وحشتناک‌ترین و غیرقابل تشخیص‌ترین خط‌خطی‌های قابل تصور است. در هر دور، به بازیکنان یک دستور مانند «یک سگ یا یک خانه را بکشید» داده می‌شود. سپس بازیکنان مدت زمان محدودی برای ارائه‌ی بهترین یا بدترین اثر خود را دارند. هنگامی که کار همه به پایان رسید، نقاشی‌ها برای قضاوت در اطراف چرخانده می‌شوند و بازیکنان بر اساس بد بودن نقاشی‌ها امتیاز می‌گیرند و بدترین نقاشی بیشترین امتیاز را کسب می‌کند.

۶. Artsy Fartsy

تعداد بازیکنان: ۴ تا ۱۲ نفر

رده‌‌ی سنی: بالای ۱۰ سال

مدت زمان بازی: ۳۰ تا ۶۰ دقیقه

آرتزی فارتزی یک بازی رومیزی است که هیجان رقابت را با لذت بیان هنری ترکیب می‌کند زیرا در این بازی بازیکنان به چالش کشیده می‌شوند تا تفسیر‌های خود را از چیزهای مختلف، از‌ اشیاء ساده گرفته تا مفاهیم انتزاعی ترسیم کنند. همچنین سیستم امتیازدهی منحصربه‌فرد بازی، بازیکنان را تشویق می‌کند تا خارج از چارچوب فکر کنند و آثار هنری واقعا بدیعی خلق کنند. در هر دور به بازیکنان یک دستور و زمان محدودی داده می‌شود تا تفسیر خود از موارد مختلف را ترسیم کنند و پس از پایان زمان داده شده، بازیکنان نقاشی‌های خود را رد و بدل می‌کنند و رای می‌دهند که کدام یک به بهترین وجه ممکن، نقاشی خواسته شده را نشان می‌دهد. بازیکنی که بیشترین رای را داشته باشد امتیاز آن دور را کسب می‌کند. بازی تا چند دور ادامه می‌یابد و بازیکنی که در پایان بیشترین امتیاز را کسب کند برنده اعلام می‌شود. این اثر نه تنها یک بازی سرگرم‌کننده و جذاب است، بلکه راهی عالی برای نشان دادن خلاقیت درونی شماست.

۵. Pictionary

تعداد بازیکنان: ۳ تا ۱۶ نفر

رده‌‌ی سنی: بالای ۱۲ سال

مدت زمان بازی: ۹۰ دقیقه

پیکشنری یک بازی رومیزی کلاسیک ساده و در عین حال جذاب است که بازیکنان را ملزم می‌کند تا مسیر خود را به سمت پیروزی ترسیم کنند. قوانین این بازی ساده هستند و در آن یک بازیکن یک کلمه یا عبارت را می‌کشد، در حالی که هم تیمی‌هایش سعی می‌کنند آن را طی مدت زمانی معین حدس بزنند و این باعث می‌شود که بازی مملو از خنده، خلاقیت و رقابت‌های دوستانه شود. بازیکنان می‌توانند هر چیزی از‌ اشیاء ساده گرفته تا مفاهیم پیچیده را ترسیم کنند و این باعث شده تا بازی برای افراد در هر سن و سطحی از مهارت لذت‌بخش باشد. همچنین این اثر راهی عالی برای بهبود مهارت‌های طراحی و یادگیری لغات جدید است که مطمئنا ساعت‌ها سرگرمی را به شما ارائه می‌دهد.

۴. A Fake Artist Goes to New York

تعداد بازیکنان: ۵ تا ۱۰ نفر

رده‌‌ی سنی: بالای ۸ سال

مدت زمان بازی: ۲۰ دقیقه

این یک بازی نقاشی تیمی است که در آن بازیکنان باید به نوبت با اضافه کردن یک خط به یک تصویر برای ایجاد یک شاهکار همکاری کنند. با این حال، هر بازیکن اصلا نمی‌داند که در حال ترسیم چه چیزی است و باید از شناسایی شدن به عنوان یک هنرمند جعلی خودداری کند. این بازی را می‌توانید با هر تعداد بازیکنی که دوست دارید بازی کنید، اگرچه داشتن بازیکنان بیشتر پیدا کردن هنرمند جعلی پنهان شده در میان شما را دشوارتر می‌کند. هر دور دارای یک گیم مستر است که دستور نقاشی را می‌دهد و هنرمند جعلی به طور تصادفی با کشیدن یک کارت انتخاب می‌شود.

۳. Draw it, See it, Say it

تعداد بازیکنان: ۲ تا ۸ نفر

رده‌‌ی سنی: بالای ۸ سال

مدت زمان بازی: ۳۰ دقیقه

این بازی رومیزی لذت‌بخش، عناصر طراحی، مشاهده و حدس زدن را ترکیب می‎‌کند و به خاطر حس رقابتی که ایجاد می‌کند، برای دورهمی‌ها عالی است. این اثر به چیزی بیش از مهارت‌های طراحی نیاز دارد، در عوض باید از بازیکنان بخواهید که ۹ کارت از سه دسته‌ی مختلف را جمع‌آوری کنند تا برنده‌ی بازی شوند. کارت‌های صورتی مهارت‌های نقاشی شما را آزمایش می‌کنند، در حالی که کارت‌های زرد حافظه‌ی شما را به چالش می‌کشند و کارت‌های سبز نیز مهارت‌های بلوف زدن شما را آزمایش می‌کنند. هر بازیکن یک تاس می‌اندازد و کارتی هم‌رنگ با آن رنگی که تاس نشان دهد، به بازیکن می‌رسد. در هر دور، بازیکنان بسته به میزانی که می‌خواهند خود را به چالش بکشند، می‌توانند یک یا سه امتیاز کسب کنند. در این میان دستورات عجیب و غریب بازی باعث سرگرم‌کننده بودن بالای آن می‌شود.

۲. Drawsome: Disney Edition

تعداد بازیکنان: ۳ تا ۱۰ نفر

رده‌‌ی سنی: بالای ۸ سال

مدت زمان بازی: ۳۰ دقیقه

دراوسام شما را به چالش می‌کشد تا نه تنها دوستان خود را به سبک دیزنی نقاشی کنید، بلکه شخصیت‌های دیزنی را نیز در موقعیت‌ها یا ترکیب‌های جدید و عجیب و غریب ترسیم کنید. آیا می‌توانید کرمیت قورباغه (Kermit the Frog) را بگیرید و به نوعی او را با فورکی (Forky) ترکیب کنید و یک اثر هنری منسجم ایجاد کنید؟ این کار در نگاه اول شاید ساده به نظر برسد اما کاری بسیار چالش‌برانگیز است. این اثر برای خانواده‌ها، به ویژه آن‌هایی که بزرگسالان یا کودکانی عاشق دیزنی دارند، عالی و همچنین برای گروه‌های مختلفی از دورهمی‌ها مناسب است. پنج برد و خودکار طراحی به شما داده می‌شود، اما اگر تعداد بازیکنان بیشتری دارید، می‌توانید به راحتی با یک خودکار و کاغذ ساده نیز آن را بازی کنید.

۱. Block Party

تعداد بازیکنان: ۲ تا ۶ نفر

رده‌‌ی سنی: بالای ۴ سال

مدت زمان بازی: ۱۵ تا ۲۰ دقیقه

اگر از طرفداران آثار سنتی نیستید، این بازی ممکن است برای شما مناسب باشد. این بازی رومیزی به جای نقاشی از پیکسل‌ها در فرم فیزیکی استفاده می‌کند و در آن هر بازیکن باید با استفاده از مکعب‌های رنگی ارائه شده، هر چیزی را که در کارتش است، بسازد. در واقع این بازی را می‌توان به نوعی ترکیب بازی پیکشنری و ماینکرفت (Minecraft) دانست. البته همه چیز به ساخت چیزی که روی کارت شما است ختم نشده و حالت‌های دیگری نیز در بازی وجود دارد که شما را برای استفاده از بیشترین رنگ‌های ممکن یا ساختن بلندترین سازه به چالش می‌کشد. به طور کلی برای این بازی نیاز کمی به استعداد هنری وجود دارد، اگرچه استعداد زیاد قطعا کمک فراوانی به شما می‌کند. خوشبختانه این اثر می‌تواند توسط بازیکنانی در هر رده‌ی سنی انجام شود و محدودیت خاصی از این نظر وجود ندارد.

