مدت زمان فیلم Venom: The Last Dance مشخص شد

به تازگی مدت زمان آخرین ماجراجویی ادی براک به همراه ونوم، در فیلم Venom: The Last Dance، مشخص شده است.

درحالی که تنها کمتر از دو هفته با اکران فیلم مورد انتظار Venom: The Last Dance فاصله داریم، هیئت رده‌‌بندی سنی فیلم‌‌های بریتانیا مدت زمان این اثر را مشخص کرده است. قسمت اول این سه‌گانه مدت زمان ۱۱۱ دقیقه‌ای داشت و Venom: Let There Be Carnage به مدت ۹۷ دقیقه تماشاگران را سرگرم می‌کرد، حالا فیلم Venom: The Last Dance حدود ۱۰۹ دقیقه زمان خواهد داشت.

در Venom: The Last Dance، تام هاردی باری دیگر ایفای نقش شخصیت ادی براک را به عنوان یکی از پیچیده‌ترین شخصیت‌های دنیای مارول را برعهده گرفته است. در آخرین فیلم این سه‌گانه، ادی براک و Venom درحال فرار از دنیاهای خود هستند و در این مسیر باید تصمیمات سرنوشت‌سازی بگیرند. وظیفه کارگردانی فیلم Venom: The Last Dance برعهده کلی مارسل بوده که سابقه نگارش فیلمنامه آثاری مانند Saving Mr. Banks و The Changeling را در کارنامه خود دارد. علاوه‌بر تام هاردی، چیویتل اجیوفور، جونو تمپل، ریس ایفانز، پگی لو و آلانا اوباک نیز در این فیلم حضور دارند.

Venom: The Last Dance برای اکران در تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۴ (۴ آبان ۱۴۰۳) برنامه‌ریزی شده است.

منبع: کولایدر