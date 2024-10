۲۵ ماد برتر سیمز ۴ که تجربه‌ی بازی را لذت‌بخش‌تر می‌کنند

با وجود طرفداران بیشتر، مادسازان بازی بیشتر می‌شوند و با سازندگان بیشتر، این اثر مادهای بیشتری را دریافت می‌کند. در حالی که انتشار مکرر بسته‌های الحاقی هیجان‌انگیز است اما همه نمی‌توانند در زمان انتشار هر بسته‌ای آن را بخرند زیرا قیمت این بسته‌ها چندان هم پایین نیست و تعداد زیادی نیز از آن‌ها وجود دارد. اینجاست که ماد‌های رایگان این اثر وارد ماجرا می‌شوند و تمام محتوایی را که بازیکنان درخواست کرده‌اند یا حداقل برخی از آن‌ها را برآورده می‌کنند. در حالی که احتمالا بیشتر بازیکنان می‌دانند که چگونه این ماد‌ها را دانلود کنند، چه از طریق وبسایت‌های مفیدی مانند Mod The Sims یا Patreon، کار طاقت‌فرسای جست‌وجو در صفحات بی‌شمار آن‌ها می‌تواند کاملا خسته‌کننده به نظر برسد.

در این لیست ۲۵ مورد از بهترین مادهای خلاقانه‌ی سیمز ۴ گردآوری و از طرفی لینک دانلود آن‌ها نیز برای سهولت استفاده قرار داده شده است. فرقی نمی‌کند به دنبال مادهایی با محوریت تقلب در برخی بخش‌های بازی باشید یا بخواهید که تجربه‌ی گیم‌پلی انسانی‌تر و واقع‌گرایانه‌تری داشته باشید، این مقاله کار شما را راه خواهد انداخت.

۲۵. شخصی‌سازی عمیق‌تر شخصیت‌ها (۱۰۰Base Game Traits)

سازنده: Vicky Sims

لینک دانلود: Patreon

آیا تا به حال احساس کرده‌اید که می‌خواهید یک تجربه‌ی متفاوت از گزینه‌های شخصی‌سازی موجود بازی داشته باشید، اما مطمئن نیستید که چگونه می‌توانید تجربه‌ای داشته باشید که فراتر از تغییر لباس یا آرایش باشد؟ این ماد بسیار بیشتر از یک افزوده برای آیتم‌های تزئینی به گزینه‌های شخصی‌سازی است، همچنین شامل افزودن ویژگی‌های مختلفی است که بر انیمیشن‌های سیمزها، استقلال، بهبود روابط و موارد دیگر تاثیر می‌گذارد. این ویژگی‌های جدید همانند ویژگی‌های اصلی درون بازی عمل می‌کنند و جذابیت بیشتری را به آواتار شما بدون اینکه تجربه‌ی کلی گیم‌پلی را به خطر بیندازند می‌افزایند. از شجاع تا بی‌ثبات، از بی‌نشاط تا آزاردهنده و از عجول گرفته تا غیره، این ماد همه‌ی ویژگی‌های شخصیتی عجیب و غریبی را که می‌توانید برای آواتار خود بخواهید را به ارمغان می‌آورد.

۲۴. منوی کامل‌تر و بزرگ‌تر و آیتم‌های بیشتر خرید (Better BuildBuy)

سازنده: TwistedMexi

لینک دانلود: Patreon

این یکی از آن ماد‌های ضروری است که به اکثر بازیکنان توصیه می‌شود. این ماد ساده‌ که تجربه‌ی کلی را بهبود می‌بخشد، گشت و‌گذار در منوی ساخت و حالت خرید را آسان‌تر می‌کند و نصب آن می‌توانید به همه‌ی آیتم‌ها دسترسی داشته باشید، از جمله مواردی که معمولا نمی‌توانستید بخرید. همچنین می‌توانید جست‌وجو‌یتان را برای یک تجربه‌ی خرید بهتر فیلتر کنید، ‌اشیاء مورد علاقه‌تان را پین کنید و غیره. برخی از محبوب‌ترین ویژگی‌های این ماد عبارتند از: توانایی ویرایش نورپردازی در حین ساخت، توانایی مشاهده و سازماندهی کارآمد سازه‌ها یا و همچنین توانایی یافتن سریع‌ مکان اشیاء و غیره.

۲۳. سالمندان بهتر (Better Elders)

سازنده: PimpMySims4

لینک دانلود: Patreon

همانطور که سازنده‌ی این ماد توضیح می‌دهد، این ماد بیشتر از اینکه چیزی را به بازی اضافه کند، یک بهبود و اصلاح است. در واقع این ماد لایه جدیدی از عمق را به سیمزهای مسن اضافه می‌کند و با آرزو‌ها، رویداد‌ها، تعاملات و موارد دیگر از این قبیل، زندگی بیشتری به آن‌ها می‌بخشد. اگر از بسته‌ی الحاقی Growing Together به خاطر معرفی محتوای مشابه لذت برده‌اید، احتمالا از تغییراتی که این ماد روی بازی اعمال می‌کند نیز قدردانی خواهید کرد. به لطف این ماد افراد مسن می‌توانند شخصیت منحصربه‌فرد خود را با انواع ویژگی‌های جدید نشان دهند.

۲۲. بازنگری بر شغل‌ها (Career Overhaul)

سازنده: Kuttoe

لینک دانلود: Itch.io

این ماد کاملا با بسته‌ی الحاقی Get To Work جفت و جور می‌شود و انواع ویژگی‌های جدیدی مبنی بر هدف و کارهای مختلف را به بازی اضافه می‌کند. با این ماد، مهارت‌های شما کامل می‌شوند تا به صورت واقعی‌تر مشاغل خود را انجام دهید. به عنوان مثال، ورزشکاران باید در وضعیت خوبی بمانند در حالی که پزشکان به تحصیلات عالی نیاز دارند. در برخی از مشاغل حتی نیاز است تا آواتار شما سطح خاصی از شهرت را حفظ کند تا به نقاط عطف دیگری برسد. دیگر نکات جالب و سرگرم‌کننده‌ی این ماد عبارتند از ایجاد روابط با همکار آواتار در حین کار و حتی کارگر آشپزی که غذا را به خانه می‌آورد.

۲۱. سیمزها با مشکلات روحی-روانی (Divergent Sims)

سازنده: adeepindigo

لینک دانلود: Itch.io

در حالی که بازی سیمز ۴ روز به روز در حال رشد است اما هنوز فضای زیادی برای بهبود این بازی وجود دارد. این ماد آواتارهای شما را با معرفی تنوع حالات روحی به بازی و همچنین شرایط سلامت روانی، واقع‌گرایانه‌تر می‌کند. از اضطراب گرفته تا اختلالات یادگیری، این ماد به واقع‌گرایی بیشتری با شرایطی که سیمزها را در تمام سنین تحت تأثیر قرار می‌دهند، می‌پردازد. اگر می‌خواهید که بازی واقعا شبیه دنیایی پر از افراد واقعی به جای شخصیت‌های بازی باشد، این ماد لایه‌ای از عمق را اضافه می‌کند که به سادگی در بازی اصلی وجود ندارد و در عین حال به تابوهای بیشتری می‌پردازد. البته شرایط واقعی سلامت روان آن‌ها تنها ویژگی‌های جدید این ماد نیستند بلکه همچنین گزینه‌های ارزیابی و درمان حرفه‌ای را برای همه چیز از اعتیاد گرفته تا سایر بیماری‌ها اضافه می‌کند.

۲۰. احساسات واقعی‌تر (Emotional Inertia)

سازنده: roBurky

لینک دانلود: Itch.io

این یک ماد دیگر است که به طور خاص روی آواتارها و حالات روحی آن‌ها تأثیر می‌گذارد و آواتار شما را با حالاتی روحی که به طور معقولی در برابر تغییرات زودگذر مقاوم هستند، واقعی‌تر می‌کند. همه‌ی بازیکنان می‌دانند که نسخه‌ی اصلی بازی زمانی که صحبت از احساسات بی‌معنی سیمزها می‌شود، می‌تواند کمی مضحک به نظر برسد اما با این ماد، خلق و خوی آواتارها تغییر می‌کند و طول هر حالت روحی جدید به وخامت موقعیت‌هایی که باعث آن حالت شده و همچنین عوامل دیگری مانند سن بستگی دارد. دیگر آواتار شما ساعت‌ها پس از دوش گرفتن از حالتی «ناخوشایند» رنج نخواهند برد، اما در عوض پس از رویداد‌های معنی‌دارتر، به درستی احساس سرخوردگی یا بی‌حالی خواهند داشت.

۱۹. دستور پخت‌های مادربزرگ (Grannies Cookbook)

سازنده: Littlbowbub

لینک دانلود: Patreon

مسلما Dine Out و Home Chef Hustle بسته‌های الحاقی بسیار سرگرم‌کننده‌ای هستند که از الکترونیک آرتز منتشر شده اما متاسفانه این‌ها رایگان نیستند و بر جنبه‌های مختلفی از دنیای آشپزی هم در خارج از خانه و هم در داخل آن تمرکز می‌کنند تا صرفا اینکه روی غذا تمرکز داشته باشند. اگر می‌خواهید کتاب‌های دستور پخت غذای آواتار خود را بهبود دهید و آن‌ها را به پخت چیزی غیر از مک‌ اند چیز در روز وادار کنید، اینجاست که ماد‌های رایگانی مانند Grannies Cookbook به عنوان یک جایگزین عالی وارد می‌شوند. این ماد ساده دستور العمل‌های خوشمزه‌ی مختلفی از جمله غذا‌های آسان مانند ترکیب توت و انواع نوشیدنی‌ها مانند چای طعم‌دار را به بازی اضافه می‌کند. این ماد همچنین یک آیتم کتاب آشپزی شایان ستایش حاوی دستور العمل‌های گفته شده را به بازی اضافه می‌کند که می‌توانید آن را به دلخواه خود شخصی‌سازی کنید.

۱۸. شخصیت‌پردازی عمیق‌تر سیمزها (Have Some Personality Please)

سازنده: PolarBearSims

لینک دانلود: Mod The Sims

اگر Emotional Inertia و Divergent Sims را دوست دارید، احتمالا می‌توانید از Have Some Personality Please نیز لذت ببرید، زیرا به همه‌ی اعضای خانواده‌ی درون بازی شما (حتی حیوانات) کمی عمق می‌افزاید. این ماد دارای محتوایی است که گیم‌پلی را بهبود می‌بخشد و همه چیز را از تعاملات با غریبه‌ها گرفته تا مکالمات معنادارتری را به ارمغان می‌آورد. همچنین امکان استقلال بیشتری را برای آواتار شما فراهم می‌کند و راه را برای تعاملات مبتنی بر مکالمات، روابط و ویژگی‌هایی با دقت بیشتر را باز می‌کند. دیگر آواتارهای شما در گفت‌و‌گوهای خسته‌کننده‌ای که هیچ کمکی به پیشبرد روابط آن‌ها نمی‌کند، شرکت نخواهند کرد. درعوض، می‌بینید که آواتارهای شما به تنهایی بسته به اینکه چه احساسی دارند و چقدر با شخصیت‌هایی که در حال تعامل هستند نزدیک هستند، تعاملات دیگری را انتخاب می‌کنند. به عنوان مثال، آواتار شما ممکن است نسبت به آواتاری که او را دوست ندارد، بداخلاق باشد و یا ممکن است یک تعامل عاشقانه با آواتاری که دوستش دارد را انتخاب کند.

۱۷. خدمات پزشکی (Healthcare Redux)

سازنده: adeepindigo

لینک دانلود: Itch.io

این ماد دقیقا همان کاری را انجام می‌دهد که از نامش پیداست و در واقع مراقبت‌های بهداشتی بازی را به طور کامل اصلاح می‌کند و ساعت‌ها محتوای جدید را با تصادفات، بیماری‌های مزمن، جراحات، مکانیک‌های کاهش سیستم ایمنی، فوریت‌های پزشکی، مسائل مربوط به بارداری، درمان‌ و موارد دیگر به بازی اضافه می‌کند. هر وضعیت یا موضوع مرتبط با سلامتی که بتواند به ذهنتان خطور کند، با این ماد در دسترس قرار می‌گیرد و همین باعث شده تا مادی عالی باشد که باعث می‌شود گیم‌پلی بسیار واقع‌گرایانه‌تر شود.

۱۶. تنظیم قدهای مختلف (Height Slider)

سازنده: Luumia

لینک دانلود: Patreon

ویژگی شخصی‌سازی آواتار از سیمز جدایی ناپذیر است و جایی است که بسیاری از بازیکنان اکثر ساعت‌های گیم‌پلی خود را صرف ساختن سیمزها می‌کنند. متأسفانه، حالت شخصی‌سازی سیمزها به ویژه مواردی که مربوط به قد آن‌ها هستند، کمی محدود است. هدف این ماد این است که با اضافه کردن یک ویژگی مربوط به قد، با این مشکل مقابله کند و به بازیکنان این امکان را بدهد که به درستی سیمزهای را در هر شکل و اندازه‌ای که می‌خواهند بسازند. با وجود تفاوت در ویژگی‌های فیزیکی، دیگر همه‌ی سیمزهای بزرگسال شما قد یکسانی نخواهند داشت، زیرا می‌توانید به راحتی آن‌ها را با این حالت کوتاه یا بلند کنید.

۱۵. بازنگری بر احساسات (Meaningful Stories)

سازنده: roBurky

لینک دانلود: Itch.io

شبیه به ماد Emotional Inertia، این ماد نیز داستان‌های معنی‌دار احساسی و تغییرات حالات روحی سیمزهایتان را تغییر داده تا به آن‌ها حس انسانیت بیشتری بدهد. همچنین این ماد رویداد‌های بزرگ و کوچک را بسیار معنادارتر می‌کند. به عنوان مثال، سیمزهای شما ممکن است عواقب یک روز تولد فراموش‌ شده را برای مدت زمانی مناسب‌تر در نظر بگیرند و یا شاید بعد از تجربه‌ی اولین بوسه‌ی خود، احساس شادی زیادی را احساس کنند. چه منفی و چه مثبت، رویداد‌ها و حالات در این حالت بسیار واقع‌گرایانه‌تر هستند. لحظات گذرا و کم اهمیت با این ماد دقیقا گذرا و کم اهمیت خواهند بود و در حالی که موقعیت‌های واقعا مهم، پیامد‌های بسیار طولانی‌تر و واقعی‌تر مربوط به خلق و خو را برای سیمزهای شما به همراه می‌آورد.

۱۴. کنترل کامل روی همه چیز (MC Command Center)

سازنده: Deaderpool

لینک دانلود: Patreon

این یکی از آن ماد‌هایی است که بسیاری از بازیکنان آن را ضروری می‌دانند و در واقع به شما کنترل بسیار بیشتری بر بازی و پیشرفت داستان آواتار شما می‌دهد. فرقی نمی‌کند به دنبال تقلب‌های باشید یا توانایی کنترل بارداری سیمزتان، این ماد همه چیز را پشتیبانی می‌کند. شما می‌توانید هر شغل، زندگی و محیط اجتماعی را که می‌خواهید تغییر دهید، یا انتخاب کنید که ناراحتی‌های جزئی را برطرف کنید. اساس این ماد به شما امکان می‌دهد تا بازی خود را هر طور که می‌خواهید شخصی‌سازی کنید و آن را ارتقا دهید و به یک تجربه‌ی عالی تبدیل کنید.

۱۳. ستون‌های طولانی‌تر در ساخت سیمز (More Columns in CAS)

سازنده: weerbesu

لینک دانلود: Patreon

این یک ماد نسبتا ساده است و به عنوان یک ابزار برای بهبود کیفیت کلی تجربه می‌کند. تمام کاری که این ماد انجام می‌دهد افزایش تعداد ستون‌های قابل مشاهده در پنل گزینه‌ی شخصی‌سازی سیمزها در بازی است. شما می‌توانید بین سه نسخه‌ی ماد یکی را انتخاب کنید و منوی شخصی‌سازی را بیشتر مطابق با سلیقه‌ی خودتان تنظیم کنید. گزینه‌ها شامل سه ستون، چهار ستون و پنج ستون هستند که همه به طور یکپارچه در منوی ساخت شخصیت شما قرار می‌گیرند. توجه به این نکته مهم است که شما باید حداقل رزولوشن ۱۲۸۰x۷۲۰ برای سه ستون، ۱۶۰۰x۹۰۰ برای چهار ستون و ۱۹۲۰x۱۰۸۰ برای پنج ستون انتخاب کنید تا آن‌ها به درستی ظاهر شوند.

۱۲. مراسم تدفین کامل (Mortem)

سازنده: SimRealist

لینک دانلود: Itch.io

مرگ موضوعی تاریک و غیرقابل انکار و بخشی از زندگی است و بنابراین در بازی سیمز ۴ نیز وجود دارد. ماد Mortem یک ماد منحصربه‌فرد است که مرگ را در بازی تقویت می‌کند و تجربه‌ی واقعی‌تری را با‌ وسایل تدفین، غسال‌خانه‌ها و غیره ایجاد می‌کند. هنگامی که یک آواتار بمیرد، یکی دیگر از اعضای خانواده یا شخصیت‌های غیرقابل بازی با یک پزشک تماس می‌گیرد و سپس گزینه‌هایی برای تدفین و سایر ویژگی‌های تشییع جنازه ارائه می‌شود. برخلاف بازی اصلی، عزرائیل در این ماد ظاهر نخواهد شد و جنبه‌های فراطبیعی مرگ را از بازی حذف می‌کند تا راه را برای واقعیتی تلخ‌تر باز کند. از دیگر نکات برجسته‌ی این ماد می‌توان به اضافه شدن مرخصی برای عذاداری، دیدار‌هایی برای عرض تسلیت و غیره اشاره کرد.

۱۱. حالت چند نفره (Multiplayer)

سازنده: Sims 4 Multiplayer Mod

لینک دانلود: Patreon

این ماد دقیقا همان چیزی است که به نظر می‌رسد و با آن می‌توانید بازی را با حداکثر ۱۲ بازیکن دیگر به صورت همزمان و چندنفره انجام دهید. شما و دوستانتان می‌توانید یک خانواده را با هم بسازید و سیمزهای جداگانه را در یک خانه کنترل کنید. این ماد به شما امکان می‌دهد با سیمزهای بازیکنان دیگر نیز تعامل داشته باشید و ببینید آن‌ها در حال انجام چه کاری هستند و در واقع کاربردی‌ترین تجربه‌ی کوآپ این بازی را که تا به امروز در دسترس قرار گرفته است، ایجاد می‌کند. اگر مشتاقانه منتظر بازی Project Rene هستید و امیدوارید در کنار دوستان خود بازی کنید، می‌توانید فعلا با این ماد از بازی لذت ببرید. این ماد هم به صورت آفلاین و به صورت LAN و هم آنلاین در دسترس است.

۱۰. ماشین‌ها (Ownable Cars)

سازنده: Dark Gaia

لینک دانلود: Mod The Sims

سیمز ۴ ماشین‌هایی دارد که البته چندان کاربردی نیستند اما اگر ماد Ownable Cars را دانلود کنید، یکی از ویژگی‌های از دست رفته‌ی بازی‌های قبلی سیمز را اضافه می‌کند و آن ماشین‌هایی است که می‌توانید به معنای واقعی کلمه از آن‌ها استفاده کنید. این ماد پنج ماشین مختلف را از وسایل نقلیه با قیمت ۱۰ هزار عدد از ارز درون بازی تا گزینه‌های گران‌تر با قیمت ۲۰ هزار به بازی اضافه می‌کند. شما می‌توانید ماشین‌ها را در هر نقطه‌ای از زمین خود پارک کنید و تا زمانی که سیمز شما بتواند به آن‌ها دسترسی پیدا کند، می‌تواند از آن‌ها استفاده کند. همچنین هنگامی که سیمز شما به ماشینی دسترسی پیدا کرد، می‌تواند وسیله نقلیه‌ی مذکور را در هر جایی براند و حتی پس از انجام این کار، مودلت Traveled in Style را دریافت کند. متاسفانه، ماشین‌ها با هیچ انیمیشنی عرضه نمی‌شوند.

۹. آیین‌های مختلف (Rambunctious Religions)

سازنده: Lumpinou

لینک دانلود: Patreon

این یکی دیگر از آن ماد‌هایی است که کمی طعم زندگی واقعی را به بازی اضافه می‌کند. این ماد عناصر مذهبی جدیدی را به بازی می‌آورد و چه شما‌ بخواهید که به افراد مذهبی ملحق شوید و در مواقع مختلفی دعا کنید و یا اینکه بخواهید به گروهی از آتئیست‌ها ملحق شوید، دست شما را باز می‌گذارد. همچنین شما می‌توانید آواتار خود را هر طور که می‌خواهید با این ماد در دسته‌های مختلف دسته‌بندی کنید. جامعه‌ی آتئیست‌ها برای آواتارهایی است که منطق و علم را بر دین ترجیح می‌دهند و The Worship of the Watcher برای آواتارهایی است که دیوار چهارم را می‌شکنند و متوجه می‌شوند که شما یعنی بازیکن، همان قدرت والاتر هستید. همچنین Treaders of the Occult محیطی دلپذیر و مناسب برای همه‌ی آواتارها است. آخرین گروه سازماندهی‌شده Cult of the Cowplant است که برای آواتارهای طبیعت دوست است. مکانیک‌های جدید این ماد شامل تغییر دین، دعا و غیره است.

۸. فرزندآوری واقعی (Realistic Childbirth)

سازنده: PandaSama

لینک دانلود: Patreon

اگر از ماد Healthcare Redux لذت می‌برید، ممکن است ماد Realistic Childbirth را نیز دوست داشته باشید، زیرا عناصر پزشکی بیشتری را به بازی اضافه می‌کند. این ماد گزینه‌های مختلف زایمان مانند زایمان طبیعی و سزارین‌های برنامه‌ریزی‌شده و همچنین مراحلی را مانند عمل‌های اپیدورال (Epidural) و القای زایمان در بیمارستان از طریق مواردی مانند توپ یوگا یا اقداماتی مانند پیاده‌روی به هر یک از آن‌ها اضافه می‌کند. آواتارها پس از زایمان به وزن‌شان اضافه می‌شود و بسته به روش زایمان، زخم‌هایی قابل مشاهده را به همراه خواهند داشت. آن‌ها همچنین می‌توانند انتخاب کنند که سیمزهای دیگری در هنگام زایمان آن‌ها را همراهی کنند و یا با متخصصان زنان و زایمان مشورت کنند. هر جنبه‌ای از زایمان که فکرش را بکنید، احتمالا با دانلود این ماد در بازی در دسترس شما قرار خواهد گرفت.

۷. امکان انتخاب حیوانات (Selectable Pets Always)

سازنده: charitycodes

لینک دانلود: Mod The Sims

این بدون شک یک ماد مناسب برای بسیاری از بازیکنان است زیرا به بازیکن امکان می‌دهد اعضای خانواده‌ی خود، حیوانات و همه چیز را به طور کامل کنترل کند. با استفاده از این ماد، می‌توانید حیوانات خانگی آواتار خود را انتخاب کنید و اقدامات آن‌ها را مانند آواتار خود در دست بگیرید. چه بخواهید یک حیوان خانگی به خواب برود یا او را به سمت ظرف غذای خود هدایت کنید، آن‌ها دستورات شما را مانند هر آواتار دیگری انجام می‌دهند. این امر رسیدگی به نیاز‌های حیوانات خانگی را بسیار آسان‌تر می‌کند و همچنین حس قابل بازی بودن و شخصیت بیشتری را به حیوانات خانگی آواتار شما می‌دهد. اگر می‌خواهید حیوانات خانگی در این بازی کمتر شبیه‌ یک شی بی روح و بیشتر شبیه به یک عضو از خانواده باشند، توصیه می‌کنیم این ماد را در حتما دریافت کنید.

۶. سیمزهای واقعی‌تر و هوشمندتر (Slice of Life)

سازنده: KawaiiStacie

لینک دانلود: Patreon

به عنوان یکی دیگر از مادهایی که روی واقع‌گرایانه‌تر کردن بازی متمرکز است، Slice of Life انواع چالش‌ها و تعامل‌ها را معرفی می‌کند تا به آواتار شما کمک کند بیشتر شبیه افراد واقعی باشد. این ماد دارای یک واحد اندازه‌گیری سلامت است که شرایط مختلفی مانند سرماخوردگی، آنفولانزا، مشکلات معده و موارد دیگر و همچنین درمان‌های مربوطه را معرفی می‌کند. همچنین یک واحد اندازه‌گیری زیبایی وجود دارد که امکان انتخاب مد، آرایش مو و روتین‌های مراقبت از پوست را فراهم می‌کند. سیمزهای شما می‌توانند لباس‌های جدید بخرند، مو‌هایشان را رنگ کنند، آرایش کنند و پس از انجام این کار واکنش‌ آواتارهای دیگر را ببینند. این ماد همچنین تعدادی المان‌های بزرگسالانه دیگری که می‌توانید حدس بزنید را به بازی اضافه می‌کند.

۵. کنترل دقیق روی بخش ساخت و خرید (TOOL)

سازنده: TwistedMexi

لینک دانلود: Patreon

این ماد که بسیار شبیه ماد Better BuildBuy است، تجربه‌ی حالت ساخت‌ و ساز و خرید را در بازی بهبود می‌بخشد. این ماد به شما امکان کنترل کامل بر موقعیت، چرخش و مقیاس همه‌‌ی اشیاء را در زمین‌تان می‌دهد. می‌توانید قاب‌های عکس آواتار خود را هر طور که می‌خواهید قرار دهید، بالش‌ها را روی کاناپه‌ها قرار دهید یا فرش‌ها را به عنوان پرده روی دیوار آویزان کنید و موارد دیگر. همچنین با این ماد می‌توانید همه‌ی مناطق را بدون هیچ یک از محدودیت‌های بازی اصلی شخصی‌سازی کنید. به طور کلی پس از اینکه این ماد را نصب کردید، مقدار زیادی از آزادی را در هنگام ساخت و تزئین به شما می‌دهد.

۴. تقلب راحت (UI Cheats Extension)

سازنده: weerbesu

لینک دانلود: Patreon

هدف این ماد این است که فعالیتی را که تقریبا همه‌ی بازیکنان در آن شرکت می‌کنند یعنی تقلب را آسان‌تر و دسترس‌پذیرتر کند. به جای نیاز به جست‌وجو یا حفظ کردن کدهای تقلب برای وارد کردن در نوار کنسول بازی، می‌توانید به سادگی از این ماد استفاده کنید و مستقیما برای تقلب روی رابط کاربری کلیک کنید. این ماد دارای تمام تقلب‌هایی است که می‌خواهید و با مواردی از جمله پنل آرزو‌ها، پنل شغلی، پنل نیاز‌ها، پنل روابط، پنل مهارت‌ها و بسیاری موارد دیگر، کار را برای شما راحت می‌کند. اگر چیزی وجود دارد که می‌خواهید در مورد گیم‌پلی تغییر دهید، چه مربوط به ارز درون بازی باشد یا مبتنی بر آواتار، می‌توانید این کار را به راحتی با این ماد انجام دهید.

۳. سرعت بیشتر (Ultra Simulation SpeedUp)

سازنده: AshenSeaced

لینک دانلود: Mod The Sims

آیا از سرعت پایین بازی خسته شده‌اید؟ منتظر ماندن برای رویداد‌های بزرگ یا رسیدن سیمزتان به خانه بعد از کار می‌تواند آزاردهنده باشد و گاهی اوقات سریع‌ترین گزینه‌ی افزایش سرعت بازی نیز آنقدر که باید سرعت را افزایش نمی‌دهد. این ماد این مشکل را اصلاح کرده و یک گزینه‌ی جدید برای افزایش سرعت به شما ارائه می‌دهد. چه از تماشای این که حیوانات خانگی بدون رضایت شما آهسته حرکت می‌کنند و از آن طرف آواتارها در طول شب می‌خوابند خسته شده‌ باشید یا فقط بخواهید سرعت بازی را افزایش دهید تا اتفاق مهم‌تری رخ دهد، این ماد با اضافه کردن یک گزینه برای افزایش سرعت تمام این مشکلات را برای شما حل می‌کند. این ماد به هیچ وجه گیم‌پلی را تغییر نمی‌دهد و با کنترل بیشتر بر سرعت بازی، تجربه‌ی کلی شما را بهتر می‌کند.

۲. شغل‌های بیشتر و عمیق‌تر (Unlimited Jobs)

سازنده: TURBODRIVER

لینک دانلود: Mod The Sims

اگر تا به حال از انجام چندین شغل در زندگی واقعی استرس داشته‌اید و می‌خواهید آواتارتان نیز کمی از آن شرایط را تجربه کند، بهتر است که به سراغ این ماد بروید. این ماد به سیمزهای شما اجازه می‌دهد تا برای مشاغل مختلف تمام‌ وقت کار کنند یا پاره وقت به‌طور هم‌زمان برای شغل‌های مختلف اقدام کنند و از هر یک از آن‌ها درآمد کسب کنند. این ماد به شما امکان می‌دهد برنامه‌های سیمزهای خود را با انواع کار‌ها پر کنید کنید. این ماد تنها فقط یک لایه‌ی واقع‌گرایانه را به بازی اضافه می‌کند بلکه همچنین به شما کنترل بیشتری روی سیمزتان به عنوان بازیکن می‌دهد زیرا بازی اصلی گزینه‌های شغلی شما را فقط به یک کار تمام وقت یا دو کار نیمه وقت برای هر سیمز محدود می‌کند.

۱. سیمز برای بزرگسالان (WonderfulWhims)

سازنده: TURBODRIVER

لینک دانلود: Mod The Sims

اگر یکی از بازیکنان قدیمی این اثر باشید احتمالا نام ماد WickedWhims را شنیده‌اید. ماد WonderfulWhims ویژگی‌های مختلف مربوط به بارداری، روابط اجتماعی و غیره را به بازی اضافه می‌کند. این ماد همچنین یک سیستم کاریزما را معرفی می‌کند تا اطمینان حاصل شود که ترجیحات و روابط آواتار شما در کنار برداشت‌ها و الگو‌های شخصیتی کمی واقعی‌تر به نظر برسد. از طرفی ویژگی‌های اختیاری کنترل بارداری، چرخه‌های قاعدگی و حتی عرق کردن قابل مشاهده را به علت کار شدید به بازی اضافه می‌کند. البته عناصر بزرگسالانه‌ی دیگری نیز با این ماد به بازی اضافه می‌شود که در صفحه‌ی دانلود آن قابل مشاهده است.

