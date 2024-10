سه‌گانه‌ی کلاسیک استاکر روی نینتندو سوییچ عرضه می‌شود؛ تریلر آن را ببینید

استاکر با گزینه‌های مختلفی به کنسول هیبریدی نینتندو می‌آید. مجموعه‌ی Legends of the Zone که در اوایل سال جاری برای پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس و اس عرضه شده بود و شامل Shadow of Chernobyl محصول سال ۲۰۰۷، Clear Sky محصول سال ۲۰۰۸ و Call of Pripyat محصول سال ۲۰۰۹ می‌شد، با قیمت ۳۹.۹۹ دلار روی سوییچ در دسترس قرار خواهد گرفت. با این حال بازیکنانی که تنها قصد دارند برخی از بازی‌های این بسته را تجربه کنند، می‌توانند هر بازی را به صورت جداگانه با قیمت ۱۹.۹۹ دلار خریداری کنند.

هر سه بازی بازیکنان را به یک نسخه تخیلی از منطقه چرنوبیل در اوکراین می‌برد که به لطف یک فاجعه هسته‌ای در سال ۲۰۰۶ مملو از جهش‌یافته‌ها، ناهنجاری‌ها و ماجراهای جذاب استاکرها برای ورود به مرزهای آن شده است.

این سه‌گانه از استودیوی GSC Game World که با همکاری Mataboo توسعه یافته، وعده داده است که با جلوه‌های بصری بهبود یافته، کاملا بهینه است و شامل سیستم تیراندازی سازگار با ژیروسکوپ، رابط لمسی و کنترل‌های بهبود یافته، به علاوه پشتیبانی کامل از حالت دستی و تلویزیون سوییچ خواهد بود.

ببینید؛ مجموعه‌ی استاکر برای پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان عرضه شد

در مورد بازی مورد انتظار Stalker 2: Heart of Chornobyl که پس از سال‌ها قرار است این سری را به صنعت بازی بازگرداند، می‌توان گفت که در ۲۰ نوامبر (۳۰ آبان) برای رایانه‌های شخصی و ایکس‌باکس سری ایکس و اس منتشر می‌شود و خبری از عرضه‌ی آن روی سوییچ یا پلی‌استیشن نیست. البته سوییچ بعید است که بتواند این بازی را به خصوص با جلوه‌های بصری باکیفیتی که دارد اجرا کند. در هر صورت این بازی تاخیرهای زیادی متحمل شده اما انتظارات از آن بالا است.

دانلود mp4

منبع: Eurogamer

نوشته سه‌گانه‌ی کلاسیک استاکر روی نینتندو سوییچ عرضه می‌شود؛ تریلر آن را ببینید اولین بار در دیجی‌کالا مگ. پدیدار شد.

منبع متن: digikala