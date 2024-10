جورج آر آر مارتین در پست جدید خودش به تحسین پیش‌درآمد جدید سریال Game of Thrones پرداخت. جورج آر آر مارتین ممکن است مشکلات و انتقاداتی نسبت به سریال House of the Dragon داشته باشد اما به نظر می‌رسد که این نویسنده برجسته به تحسین پیش‌درآمد دیگر ساخته شده از سریال «بازی تاج و تخت» […]

جورج آر آر مارتین در پست جدید خودش به تحسین پیش‌درآمد جدید سریال Game of Thrones پرداخت. جورج آر آر مارتین ممکن است مشکلات و انتقاداتی نسبت به سریال House of the Dragon داشته باشد اما به نظر می‌رسد که این نویسنده برجسته به تحسین پیش‌درآمد دیگر ساخته شده از سریال «بازی تاج و تخت» پرداخته است. این نویسنده به تازگی در پستی در بلاگ خودش به صحبت درباره سریال A Knight of the Seven Kingdoms پرداخته است. جورج آر آر مارتین در این پست خودش، تصاویری از بازدیدش از پشت صحنه فیلم‌برداری این سریال تازه نیز منتشر کرده که در ادامه می‌توانید آن‌ها را مشاهده کنید. این تصاویر بخش‌های مختلفی از این سریال در حال ساخت و همچنین بازیگران و عوامل پشت صحنه را نشان می‌دهند. اخبار سینما ، تصاویر فیلم و سریال ، فیلم و سریال

Game Of Thrones, George R.R. Martin, House of the Dragon

منبع متن: gamefa