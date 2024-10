فیلم Ready Or Not 2 با بازی سامارا ویوینگ ساخته می‌شود

به صورت رسمی اعلام شده که فیلم سینمایی Ready Or Not 2 با هنرنمایی سامارا ویوینگ در نقش اصلی ساخته خواهد شد. دو فیلمساز یعنی مت بتینلی اولپین و تایلر ژیلت که به عنوان Radio Silence شهرت دارند، با ساخت فیلم سینمایی Ready or Not محصول سال ۲۰۱۹ میلادی و استودیو سرچلایت پیکچرز توانستند به […]