فیلم‌برداری سریال Death by Lightning تمام شد

پروسه‌ی فیلم‌برداری سریال Death by Lightning به پایان رسیده است؛ عنوان مذکور پروژه‌ی بعدی تاریخی دراماتیک نتفلیکس بوده که توسط مایک ماکوسکی ساخته شده است. سریال مذکور اقتباسی از رمان کاندیس میلارد با عنوان Destiny of the Republic خواهد بود. داستان این رمان روی وقایع پیش از ترور جیمز ای. گارفیلد (با بازی مایکل شانون) […]

فیلم‌برداری سریال Death by Lightning تمام شد بابک بیانی ۱۵:۳۰ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲

پروسه‌ی فیلم‌برداری سریال Death by Lightning به پایان رسیده است؛ عنوان مذکور پروژه‌ی بعدی تاریخی دراماتیک نتفلیکس بوده که توسط مایک ماکوسکی ساخته شده است. سریال مذکور اقتباسی از رمان کاندیس میلارد با عنوان Destiny of the Republic خواهد بود. داستان این رمان روی وقایع پیش از ترور جیمز ای. گارفیلد (با بازی مایکل شانون) توسط چارلز جی. گوتو (با بازی مایکل مک‌فیدن) تمرکز دارد. مسئولیت تهیه‌کنندگی اجرایی این اثر به عهده‌ی دیوید بنیوف و دی. بی. وایس خواهد بود. این دو نفر پیش از این مسئولیت مدیریت سریال Game of Thrones و خلق اشتراکی سریال ۳ Body Problem با الکساندر وو را به عهده داشتند. اعلامیه‌ی جدید نتفلیکس از پایان فیلم‌برداری Death by Lightning رونمایی کرد. این اثر در مجارستان فیلم‌برداری شد. وایس و بنیوف اعلام کردند که ۸ ستاره‌ی جدید نیز به لیست بازیگران اضافه شده‌اند. اشخاصی چون واندی کورتیس هال، کایلی سولر، بری شاباکا هنلی، آرچی فیشر، یلیجکو ایوانک، بن مایلز، شان پارکز و آلیستر پتری در این لیست قرار دارند. افراد مذکور به یک لیست باشکوه از ستاره‌های بااستعداد اضافه می‌شوند. نیک آفرمن، بتی گیلپین، بردلی ویتفورد، شی وینگهام، پائولا مالکومسون و توپنس میدل‌تون نیز در Death by Lightning ایفای نقش خواهند کرد. به گفته‌ی دو مدیر سابق Game of Thrones: تماشای کنار هم قرار گرفتن این تیم هیجان‌انگیزترین تجربه‌ی زندگی ما بوده است. جیمز گارفیلد و همکاران او را از نقاط فراموش شده‌ی تاریخ بازگردانده‌ایم. ۶ سال از شروع این پروژه می‌گذرد. این داستانی خواهد بود که هنوز فکر کردن به حقیقت آن برایم باورنکردنی است. یک واقعیت وحشتناک و تراژیک و باشکوه منتظر شما است. جالب اینجاست که هنوز هم برای بیان شرایط کنونی جهان مناسب است. ما بی‌صبرانه منتظریم که سریالی که ساختیم را به شما نشان دهیم. منبع: Screenrant

اخبار سینما ، فیلم و سریال

D.B. Weiss, David Benioff, Death by Lightning, Game Of Thrones

منبع متن: gamefa