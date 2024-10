حالا که پروسه‌ی تولید The War Between the Land and the Sea ادامه دارد، رئیس سریال Doctor Who، راسل تی دیویس از تاریخ پایان فیلم‌برداری اسپین‌آف آن رونمایی کرد.

دیویس در مراسم کامیک کان سن دیگو تایید کرد که اسپین‌آفی با تمرکز روی یکی از کاراکترهای منفی کلاسیک سری (Sea Devils) در دست ساخت قرار دارد. نام این پروژه The War Between the Land and the Sea راسل تووی و گوگو امباتا-را در نقش‌های جدید می‌گذارد. شما می‌توانید شخصیت‌های آشنایی را از UNIT در حال مبارزه با موجودات پلید زیر دریا مشاهده کنید. جما ردگریف، الکساندر دورینت و روث مدلی همه در این سریال حضور دارند.

دیویس به تازگی با مجله‌ی Doctor Who، در مورد شرایط کنونی تولید The War Between the Land and the Sea، مصاحبه کرده است. این نویسنده اعلام کرد که در زمان نوشتن این خبر، ۳ هفته از فیلم‌برداری سریال جدید گذشته است. اما درست قبل از کریسمس و در ماه دسامبر، تمام خواهد شد. نویسندگی این سریال میان شخص دیویس و پیت مک‌تای تقسیم شده است.

در ادامه، دیویس ادامه کرد که باید تغییرات در برنامه‌ی این سریال ایجاد شود. این تغییرات جهت امکان و انعطاف فیلم‌برداری بازیگران و صحنه‌ی مختلف صورت گرفته‌اند. به جای اینکه صحنه‌ها به صورت ترتیبی فیلم‌برداری شوند، به صورت غیرمنظم و برای رضایت بازیگران انجام خواهند شد.

منبع: Screenrant