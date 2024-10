کلینت ایستوود تصمیم اول سرجیو لئونه نبود

۶۰ سال پیش در یک ماه سپتامبر مرد بدون نام کلینت ایستوود برای اولین بار در فیلم A Fistful of Dollars سرجیو لئونه حضور پیدا کرد.

چند سال طول کشید تا فیلم وسترن بودجه پایین این عنوان وسترن اسپاگتی منتشر شود. اما قدرت و استعداد خارق‌العاده‌ی کارگردان و بازیگر نقش اصلی اثر مذکور موفقیتی باورنکردنی را به همراه داشت. حتی منتقدین هم دست به تحسین آن برداشتند. با منتشر شدن دو فیلم سرجیو لئونه‌ی دیگر با بازی ایستوود، سه‌گانه‌ی Dollars به پایان رسید. چشم‌های تنگ شده و رفتار آهنین و ظاهر افسانه‌ای به تصویر حقیقی کابوی تبدیل شد.

سه‌گانه‌ی Dollars که با For a Few Dollars More ادامه پیدا کرد و در سال ۱۹۶۶ با The Good, the Bad, and the Ugly به پایان رسید. این سری به یکی از حماسه‌های وسترن افسانه‌ای تاریخ سینما بدل شد. این ژانر به زودی پس از لئونه به خواب زمستانی فرو رفت. با این وجود نگاه سینماتیک لئونه و ظاهر ضدقهرمان ایستوود تا ابد ماندگار شدند. جالب اینجاست که تاریخ سینما می‌توانست متفاوت باشد. بر اساس گفته‌های شبکه‌ی BBC، لئونه ابتدا قصد داشت فردی غیر از ایستوود را برای نقش اصلی سه‌گانه انتخاب کند.

جیمز کوبورن که بود و چرا کلینت ایستوود جایگزین او شد؟

