جیمز وان تصویری از پشت صحنه فیلم The Conjuring 4 منتشر کرد

جیمز وان با انتشار تصویری از پشت صحنه فیلم The Conjuring 4 خبر از شروع فیلم‌برداری آن داده است. چهارمین و آخرین فیلم از مجموعه فیلم‌های «احضار» با عنوان The Conjuring: Last Rites است که به تازگی فیلم‌برداری آن شروع شده و این موضوع نیز با انتشار تصویری توسط خالق این مجموعه یعنی جیمز وان […]

جیمز وان تصویری از پشت صحنه فیلم The Conjuring 4 منتشر کرد علی محمدپناه ۰۹:۳۰ ۱۴۰۳/۰۷/۲۴