هیو جکمن در فیلم song sung blue حضور دارد

به گفته‌ی سایت و مجله‌ی Variety، هیو جکمن و کیت هادسون پروژه‌ی بعدی خود را پیدا کرده و در فیلم Song Sung Blue ایفای نقش خواهند کرد.

داستان این فیلم روی ازدواجی تمرکز دارد که در نهایت به شکل گرفتن یک بند Neil Diamond Tribute ختم می‌شود. این تصمیم که از یک ریسک آغاز می‌شود، در نهایت، مایک و کلیر ساردینا را به مکان‌هایی می‌برد که تنها رویای آنها را داشتند. هیچ چیزی جز رویا، استعداد و کمی خوش‌شانسی ندارند. این زوج میراث نیل دایموند را گرفته و به بخشی از ماجراجویی خود تبدیل می‌کنند. استودیوی Focus Features مسئولیت پخش و توزیع این اثر را در ایالات متحده به عهده خواهند داشت.

کریس بروئر نیز برای نویسندگی و کارگردانی Song Sung Blue انتخاب شده است. عنوان فیلم موردانتظار، نام یکی از آثار بسیار معروف دایموند نیز می‌باشد. قبل از ورود به جهان واقعی داستان مایک و کلیر ساردینا و ساخت تجربه‌ی آنها به سوی موفقیت، کریس بروئر روی فیلم Dolemite is My Name کار کرده بود. لیست بازیگران اثر Song Sung Blue پر است از ستاره‌های شناخته شده. عکاسی اصلی پروژه این هفته آغاز می‌شود. مایکل ایمپریولی، فیشر استیونز و جیم بلوشی در این فیلم حاضر خواهند بود. ایمپریولی به تازگی در نقش دامینیک دی گراسو و در فصل دوم سریال The White Lotus ظاهر شد.

