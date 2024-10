آنتونی هاپکینز به فیلم Maserati: The Brothers پیوست

آنتونی هاپکینز به تیم بازیگری فیلم بیوگرافی Maserati: The Brothers پیوست.

فیلم Maserati: The Brothers درباره‌ی خاستگاه شرکت ماشین‌های لوکس مازراتی و بنیان‌گذاران آن است. فیلمبرداری این فیلم قرار است تا در شهر بولونیای ایتالیا آغاز شود؛ شهر بولونیا مکانی است که خودروهای مازراتی متولد شدند، مکانی که این دو برادر کار خود را در سال ۱۹۱۴ شروع کردند.

در گزارش‌ها اعلام شده که آنتونی هاپکینز در این فیلم حضور خواهد داشت؛ در این گزارش آمده که آنتونی هاپکینز نقش یک سرمایه‌دار ایتالیایی تبار را دارد که به برادران بنیان‌گذار مازراتی کمک مالی می‌کند.

فیلم Maserati: The Brothers توسط بابی مورسکو کارگردانی می‌شود و آندریا ایروولینو تهیه‌کننده‌ی این فیلم خواهد بود. این دومین همکاری آن‌ها برای ساخت یک اثر بیوگرافی براساس شرکت خودروسازی است، پیشتر فیلم Lamborghini: The Man Behind the Legend توسط آن‌ها ساخته شده بود.

منبع: Comingsoon