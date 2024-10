زمان فیلمبرداری فیلم The Boondock Saints 3 مشخص شد

زمان فیلمبرداری فیلم The Boondock Saints 3 مشخص شد امیررضا نوذرپور ۱۸:۳۰ ۱۴۰۳/۰۷/۲۴

زمان فیلمبرداری فیلم The Boondock Saints 3 توسط ستاره‌ی این فیلم اعلام شد. فیلم The Boondock Saints درباره‌ی دو برادر دوقلو ایرلندی است که در ماموریتی باید با تبهکاران مبارزه کنند. دنباله‌ی این فیلم بعدها ساخته شد و در سال ۲۰۲۱ نیز سری سوم این مجموعه با عنوان The Boondock Saints 3 معرفی شد. در سری سوم این مجموعه، شان پاتریک فلانری و نورمن ریداس بار دیگر به عنوان شخصیت‌های اصلی حضور خواهند داشت. از زمان معرفی این فیلم روند ساخت کند بوده و به تازگی شان پاتریک فلانری اعلام کرد که فیلمبرداری این فیلم در بهار آینده شروع خواهد شد. در مصاحبه‌ای از او درباره‌ی این فیلم سوال شد و او گفت که بین ماه مارس تا اوت فیلمبرداری را شروع خواهند کرد. فیلم The Boondock Saints 3 راه طولانی‌ای را برای تولید طی کرده و با تایید زمان فیلمبرداری آن، انتظار می‌رود که این فیلم در سال ۲۰۲۶ پخش شود. منبع: Screenrant

