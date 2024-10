با نزدیک شدن به تاریخ اکران فیلم مورد انتظار Gladiator 2، اولین واکنش‌‌ها به این فیلم از خشونت بیشتری نسبت به قسمت اول، با نقش آفرینی راسل کرو، خبر می‌‌دهند.

ریدلی اسکات با اکران فیلم Gladiator در سال ۲۰۰۰ میلادی، موفقیت‌های بسیاری از جمله جایزه بهترین فیلم در هفتاد و سومین دوره مراسم اسکار را کسب کرد و موفق شد با بودجه‌ ۱۰۳ میلیون دلاری، فروشی حدود ۵۰۰ میلیون دلار در باکس آفیس داشته باشد. حالا پس از گذشت دو دهه از اکران قسمت اول، اسکات با Gladiator 2 قصد دارد داستان این فرنچایز را ادامه دهد. به تازگی یکی از اعضای مجله GQ موفق شده این فیلم تماشا کند و نظر خود را اینگونه بیان کرده است:

Gladiator 2 اثری بزرگ‌تر، خام‌تر و خشن‌تر از نسخه اصلی است. از نبردهای عظیم و پرتعداد گرفته تا مبارزات تن به تن، شما زمان زیادی را در میدان‌های مبارزه سپری خواهید کرد.

درحالی که قسمت اول نیز با خشونت و نبردهای خونین غریبه نبود، ریدلی اسکات در Gladiator 2 وعده نبردهایی عظیم و تماشایی را داده است. بااینکه این نبردها می‌توانند برای طرفداران هیجان‌انگیز باشند، باید تا زمان اکران فیلم صبر کرد و دید که آیا این سکانس‌های اکشن آسیبی به نوع روایت داستان وارد خواهند کرد یا داستان به بهترین نحو ممکن روایت می‌شود. اسکات فیلمنامه Gladiator 2 را همراه با دیوید اسپارکا قلم زده است، او پیش‌تر با این نویسنده آمریکایی در فیلم‌های Napoleon و All the Money in the World همکاری داشته است. از بازیگران فیلم نیز می‌توان به پدرو پاسکال، پل مسکال و دنزل واشنگتن اشاره کرد.

Gladiator 2 برای اکران در تاریخ ۲۲ نوامبر ۲۰۲۴ (۲ آذر ۱۴۰۳) برنامه‌ریزی شده است.

منبع: اسکرین‌رنت