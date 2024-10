به تازگی کلی مارسل، کارگردان آخرین قسمت از سه‌گانه Venom، ارتباط این اثر با فیلم‌‌های The Amazing Spider-Man را رد کرده است.

با انتشار تریلرهای Venom: The Last Dance، شاهد حضور یکی از بازیگران The Amazing Spider-Man یعنی ریس ایفانز، در این فیلم مورد انتظار بودیم. او در فیلم‌های The Amazing Spider-Man نقش دکتر کرتیس کانرز یا شخصیت لیزارد را برعهده داشته و حتی در Spider-Man: No Way Home نیز حضور پیدا کرد. با این حال، کلی مارسل در مصاحبه با IGN به این شایعه اشاره می‌کند و می‌گوید:

انتخاب یک بازیگر برای نقش‌های متفاوت در آثار ابرقهرمانی مارول، اتفاق غیرعادی و عجیبی نیست. ما قصد داشتیم برای شخصیت‌ها بهترین گزینه را انتخاب کنیم و ریس ایفانز نیز از این قاعده مستثنی نبود. او در این فیلم نقشی متفاوت و سرگرم‌کننده را ایفا می‌کند و هیجان زده هستم تا واکنش طرفداران به نقش او را ببینم.

با رد شدن این شایعه توسط کارگردان Venom: The Last Dance باید منتظر ماند و دید که آیا درنهایت طرفداران آثار ابرقهرمانی مارول شاهد حضور ونوم و مرد عنکبوتی در یک فیلم خواهند بود یا این اتفاق در این اثر نیز رخ نخواهد داد. از بازیگران Venom: The Last Dance می‌توان به تام هاردی، چیویتل اجیوفور، جونو تمپل، ریس ایفانز، پگی لو و آلانا اوباک اشاره کرد.

Venom: The Last Dance برای اکران در تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۴ (۴ آبان ۱۴۰۳) برنامه‌‌ریزی شده است.

منبع: اسکرین‌رنت