از آنجایی که Life is Strange: Double Exposure به‌زودی عرضه خواهد شد، در این مقاله نگاهی داریم به آخرین اخبار و جزئیات این بازی. در واقع، Double Exposure ارزش به‌خصوصی دارد، زیرا استودیوی Deck Nine بازگشت شخصیت اصلی نسخه اول Life is Strange، یعنی مکس کالفیلد (Max Caulfield)، را برایمان رقم زده است.

از آخرین باری که مکس را دیدیم، این شخصیت تغییرات زیادی کرده اما با وجود یک داستان رازآلود جدید و قدرت‌های تازه، صبر برای عرضه این بازی دشوارتر شده است.

تیم Deck Nine با کم‌ترین حاشیه در سال‌های اخیر، برخی از بهترین بازی‌های داستانی ماجراجویی را عرضه کرده است و کارنامه این استودیو در سری Life is Strange درخشان بوده. به همین دلیل، Life is Strange: Double Exposure از زمان معرفی در مراسم ایکس باکس همواره یکی از موردانتظارترین بازی‌ها در سال ۲۰۲۴ است.

تاریخ انتشار Life is Strange: Double Exposure

