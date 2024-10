سونی از تورهای جهانی PlayStation: The Concert رونمایی کرد + برگزاری در ۲۰۰ شهر

سونی در همکاری با RoadCo Entertainment ،GEA Live و RG Live از تورهای جهانی PlayStation: The Concert رونمایی کرد. در این رویداد زنده، موسیقی متن بازی‌های نمادینی چون The Last of Us ،God of War ،Ghost of Tsushima و Horizon اجرا خواهند شد. لازم به ذکر است که تورهای جهانی کنسرت پلی استیشن، برای برگزاری […]