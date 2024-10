گزارش جدید منتشر شده توسط رسانه بلومبرگ نشان می‌دهد که شرکت Bandai Namco کاهش تعداد کارمندان خود را آغاز کرده و برخی از پروژه‌های خود را متوقف یا لغو کرده است.

این گزارش بیان می‌کند که شرکت مذکور از آوریل ۲۰۲۴ شاهد جابجایی و کاهش کارمندان خود بوده است. به گفته بلومبرگ، این امر به دنبال لغو و توقف برخی از پروژه‌های Bandai Namco به دلیل تقاضای ضعیف و نامطلوب بوده است.

در ادامه این گزارش آمده است که بندای نامکو برخی از کارمندان خود را به بخش‌هایی منتقل کرده است تا آن‌ها را وادار به ترک داوطلبانه شرکت کند. به گفته منابع بلومبرگ، این اقدام تاکنون منجر به استعفای نزدیک به ۱۰۰ نفر از ماه آوریل شده است و انتظار می‌رود ۱۰۰ نفر دیگر نیز در ماه‌های آینده استعفا دهند.

شرکت‌های ژاپنی معمولاً از اتاق‌های اخراج استفاده می‌کنند که در ژاپنی «oi dashi beya» نامیده می‌شود تا کارکنان را به دلیل قوانین سخت‌گیرانه حفاظت از کار در کشور ترک کنند. بندای نامکو در بیانیه‌ای به بلومبرگ گفت:

تصمیمات ما برای توقف و لغو برخی از بازی‌ها بر اساس ارزیابی‌های جامع از وضعیت کلی است. برخی از کارمندان ممکن است نیاز داشته باشند که مدت زمان مشخصی را قبل از تعیین پروژه بعدی خود منتظر بمانند، اما با ظهور پروژه‌های جدید، ما با انجام کارهایمان به جلو پیش می‌رویم. هیچ سازمانی در بندای نامکو وجود ندارد که به منظور تحت فشار قرار دادن افراد برای ترک داوطلبانه طراحی شده باشد.

به گفته منابع بلومبرگ، بندای نامکو بازی موبایلی Tales of the Rays را لغو کرده است. همچنین گفته شده است بازی آنلاین پرهزینه Blue Protocol در ژانویه حذف خواهد شد. بلومبرگ می‌گوید این شرکت تصمیم گرفته است توسعه چند بازی را لغو کند که از جمله آن‌ها بازی‌های دارای شخصیت‌هایی از انیمیشن‌های Naruto و One Piece هستند و همچنین یک پروژه لغو شده دیگر مربوط به اثری با همکاری نینتندو بوده است.