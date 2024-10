بازی آدام درایور در نقش کایلو رن یا همان بن سولو در سه‌گانه جنگ ستارگان؛ یکی از برجسته‌ترین نقش‌های وی بود اما در ۱۰ فیلم دیگر نیز خوش درخشیده است.

بازی‌های درایور واقعا جذاب هستند. وی بعد از وقفه طولانی بازی در درام کمدی Girls، در جنگ ستارگان بکار گرفته شد، برخلاف نقش مهمی که داشت از فرنچایز کناره گیری کرد و در ژانرهای مختلف به ایفای نقش پرداخت. جنگ ستارگان همچنان یکی از بهترین نقش‌های درایور است. گرچه سه‌گانه آن در میان فیلم و سریال‌هایش، بحث برانگیز شد، برخی معتقدند بعضی از سری‌های جنگ ستارگان؛ بدترین آن‌ها بودند. هرچند کایلو رن با استقبال مواجه شد و یکی از بهترین شخصیت‌های استار وارز نام گرفت.

در ادامه به معرفی ۱۰ فیلمی می‌پردازیم که درایور بهترین نقش آفرینی را در آن‌ها داشته است.

۱۰. فیلم ۶۵

فیلم ۶۵ بدون شک فیلمی غیرمعمول بود. بازیگران فیلم عمدتا آدام درایور در نقش میلز و آدریانا گرین‌بلات در نقش کوآ بودند. میلز کاپیتان سفینه فضایی بود که تعدادی از افراد فریز شده را هنگام برخورد با زمین در ۶۵ میلیون سال قبل با خود حمل می‌کرد. او که فکر می‌کرد همه در این حادثه فوت شده‌اند، می‌فهمد دختر جوانی به اسم کوآ که زبان او را بلد نیست، زنده است. این دو باید از زمین عبور کنند و از چند حمله دایناسورها نجات یابند تا به کشتی‌شان برسند. البته با توجه به اینکه داستان ۶۵ میلیون سال پیش را نشان می‌دهد، با انقراض وسیع دایناسورها مواجه می‌شوند. برخلاف عدم استقبال از این فیلم، ۶۵ یکی از بهترین فیلم‌های درایور است و شیمی درایور و گرین‌بلات بعلت نداشتن زبان مشترک در فیلم بسیار جالب و دیدنی است و می‌تواند سرگرم کننده باشد. شاید برایتان جالب باشد که کایلو رن با آسوکا تانو جوان نیز تقابل داشته است.

۹. فیلم The Last Duel

بازی درایور در فیلم The Last Duel یکی از نقش‌های بی‌رحم اوست که به خوبی بازی کرده. در این فیلم، شخصیت جودی کامر، مارگریت دو کاروژ توسط شخصیت درایور، ژاک لو گری، مورد تجاوز قرار گرفته است. این فیلم قرون وسطای فرانسه را نشان می‌دهد. این ماجرا باعث دوئل همسر مارگریت، سر ژان، با ژاک لو گری می‌شود. گرچه فیلم شجاعت و دلاوری را در فیلم به خوبی به تصویر کشیده، اگر ژاک لو گری دوئل را ببرد، دروغ بودن ادعای مارگریت ثابت می‌شود.

درایور نقش مرد وحشتناکی را بازی می‌کند که دیدگاهش درباره خودش و دیگران او را فردی متخاصم نشان می‌دهد. بازی درایور در فیلم آخرین دوئل بسیار دیدنی است و به خوبی این شخصیت را به تصویر کشیده است. جودی کامر بارها درباره سختی کار و شخصیت‌ها در مصاحبه‌هایش گفته و اذعان داشته درایور محیط امنی برای بازی ایجاد کرده بوده است.

۸. فیلم Annette

فیلم Annette دیگر فیلم عجیبی است که درایور در آن بازی کرده و در نقش هنری مک‌هنری ظاهر شده که کمدینی است که به شدت به همسرش، آن دفراسنو، و موفقیت او بعنوان خواننده اوپرا حسادت می‌کند. این حسادت کار را به جاهای باریکی می‌کشاند و پای دخترشان؛ آنت، نیز به قضیه باز می‌شود که در بیشتر فیلم با یک عروسک نشان داده می‌شود در صورتیکه یک بچه واقعی است. چیزی که فیلم را جدای از حضور درایور جذاب می‌کند، موزیکال بودن آن است. درایور به همراه دیگر بازیگران فیلم، در طول فیلم‌ می‌خواند. او به خوبی می‌خواند و نقش همسر و پدر آدمکش و متوهم را به خوبی بازی می‌کند.

۷. فیلم White Noise



فیلم White Noise همکاری مجدد درایور با نوآ بامباک و گرتا گرویک است که اینبار در فیلمی براساس کتابی به همین نام نوشته دان دولیلو در سال ۱۹۸۵ شکل گرفته است. در این فیلم؛ درایور قابل شناخت نیست. او اغلب فیلم‌هایی بازی کرده که او را دوست داشتنی نشان داده‌اند اما در White Noise نقش جک گلدنی را ایفا کرده که پدر میانسال و دارای ۴ فرزند است و استاد مطالعات هیتلر می‌باشد. این فیلم، همانند کتابش، نقد سنگینی بر جامعه مدرن است که حوادث سمی مرموزی را برملا می‌کند و تهدیدی برای آن‌هایی است که در آن نقش دارند. برخلاف اینکه مقبولیت فیلم، درایور و گرویگ در آن می‌درخشند و لحظات جالبی را رقم می‌زنند. دیدن درایور در این نقش نیز جالب است.

۶. فیلم This Is Where I Leave You

همانطور که گفته شد، درایور اغلب نقش‌های عاشقانه جوانی را بازی می‌کند اما این نقش کاملا خلاف اوست. فیلم This Is Where I Leave You درایور را در نقش فیلیپ آلتمن نشان می‌دهد که جوانترین و دردسازترین عضو خانواده آلتمن است. علاوه بر مشاجره با برادران بزرگترش، فیلیپ با تراپیست سابقش، تریسی، که از او بزرگتر است، قرار می‌گذارد و به او خیانت می‌کند.

درایور برادر جوان شجاع و نترس و غیرقابل پیش بینی را از همان ابتدای فیلم به تصویر می‌کشد جایی که از ماشینش بیرون می‌پرد و در قبرستان شروع به داد زدن می‌کند در حالیکه مراسم خاکسپاری پدرش است. شایان ذکر است که خیلی‌ها به درایور برای این پارت انتقاد کردند چون فیلم درباره خانواده یهودی است که بعد از فوت پدرشان عزادار هستند. این تنها نقش درایور بعنوان شخصیت یهودی نیست.

۵. فیلم Paterson

او قبلا در فیلم Paterson نیز شخصیت یهودی را به تصویر کشیده که یکی از جذاب‌ترین فیلم‌های درایور است. در این فیلم درایور نقش اصلی را دارد که راننده اتوبوس است اما در اصل شاعر می‌باشد. این فیلم نیز درایور را متفاوت از دیگر نقش‌هایش نشان می‌دهد. فیلم ریتم آرامی دارد و پترسون را در حال انجام کارهای روزمره و رانندگی نشان می‌دهد که به صحبت‌های مسافرین اتوبوسش یواشکی گوش می‌دهد. پترسون رابطه جالبی با شخصیت گلشیفته فراهانی، لورا، دارد که پارتنر برون گرایی است و این نقطه مقابل شخصیت پترسون است. درایور مثل همیشه در این نقش عالی ظاهر شده هرچند پشت دوربین هم به این نقش علاقمند شده است. او در مصاحبه‌هایش گفته برای ایفای این نقش گواهینامه پایه یک گرفته چون می‌خواسته دقیقا پترسون را درک کند.

۴. فیلم House of Gucci

فیلم House of Gucci بنا بر دلایلی نمرات مختلفی دریافت کرد اما فیلمی سرگرم کننده است. در این فیلم، درایور در قامت مائوریتسیو گوچی نقش مقابل لیدی گاگا؛ پاتریتسیا رجیانی، را بازی می‌کند. برخلاف درام بودن فیلم؛ براساس داستان واقعی زندگی این زوج و خانواده بزرگ گوچی است که به تراژدی ختم می‌شود. این فیلم مدت زمان طولانی ۲ ساعت و ۳۸ دقیقه‌ای داشت که برای یک فیلم بیوگرافی زیاد است و درایور با لهجه ایتالیایی صحبت کرده است. درایور و گاگا تمامشان را برای این فیلم گذاشتند و شیمی خوبی جلوی دوربین خلق کردند. شاید فیلم چیزی که مخاطب برای دیدن مستند جدی از جنایت‌های خانواده گوچی انتظار دارند، نباشد اما بازی بازیگرانش لذت بخش است.

۳. فیلم The Report

فیلم The Report توجه کمتری نسبت به دیگر نقش‌های درایور دریافت کرد اما فیلم یکی از بهترین نقش آفرینی‌های اوست. این یکی از جدی‌ترین تقش‌های درایور براساس داستان واقعی است. در این فیلم، درایور در نقش دنیل جی. جونز، بازپرس سابق سنا ایالت متحده دیده می‌شود و داستان تحقیقات او روی تاکتیک‌های شکنجه پس از حوادث ۱۱ سپتامبر توسط CIA را نشان می‌دهد که برنامه بازداشت و بازجویی نام داشته. این فیلم این تکنیک‌ها را با جزئیات به تصویر کشیده و بازگویی دقیقی از تاریخچه شکنجه در گذشته نه چندان دور آمریکا و سرپوشی آنچه اتفاق افتاده است. علاوه بر تاریخی بودن فیلم، بازی درایور فوق العاده است. او در طول فیلم؛ جدی و مصمم است.

۲. فیلم BlacKkKlansman

دیگر فیلم درایور براساس داستان واقعی، BlacKkKlansman است که بدون شک یکی از بهترین فیلم‌های آدام درایور است. وی در این فیلم در نقش فیلیپ زیمرمن بازی کرده که شخصیت فرعی برای ران استالورث با بازی جان دیوید واشنگتن است. استالورث در این فیلم و زندگی واقعی، افسر پلیس سیاه پوستی بود که موفق شده گروه نژادپرست کو کلاکس کلان را با کمک زیمرمن پاکسازی کند. زیمرمن نماینده استالورث است. استالورث با دیوید دوک و سایرین تلفنی مذاکره می‌کرده و زیمرمن بجای او در جلسات حضور پیدا می‌کرده است تا هویتش فاش نشود. این فیلم فوق العاده است و درایور کارش را به خوبی انجام داده است.

۱. فیلم Marriage Story

بهترین بازی درایور را بدون شک می‌توان به فیلم Marriage Story نسبت داد. این فیلم که ساخته دیگری از نوآ بامباک است داستان طلاق پرحاشیه چارلی و نیکول باربر است که برای سرپرستی بچه‌شان وحشیانه می‌جنگند. فیلم صحنه‌های دعوای وحشتناکی دارد و درایور و اسکارلت جوهانسون در فیلم درخشیده‌اند. این فیلم سال‌ها میم شده‌ بود هرچند فیلم زیبایی است و بهترین بازی درایور حتی بهتر از جنگ ستارگان است. این فیلم حتی بهتر از بازی او در مقایسه با آنت است که آهنگ Being Alive را به زیبایی می‌خواند.



نظر شما چیست؟ کدام فیلم بهترین هنرنمایی آدام درایور است؟

منبع: اسکرین رنت