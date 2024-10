نینتندو از ساعت رومیزی جذاب خود رونمایی کرد

این ساعت دارای فناوری حسگر حرکتی است که به حرکات شما پاسخ می‌دهد و به شما این امکان را می‌دهد که زنگ ساعت خود را تنها با حرکت دست به تعویق بیندازید و با بلند شدن از رختخواب آن را متوقف کنید. با انتخاب از بین ۳۵ واچ فیس الهام گرفته از پنج بازی نینتندو شامل Super Mario Odyssey ،The Legend of Zelda: Breath of the Wild ،Splatoon 3 ،Pikmin 4 و بازی Ring Fit Adventure می‌توانید به ساعت خود تنوع ببخشید.

جالب است بدانید که در صبح هنگام، صدا‌ها و موسیقی جذابی را از واچ فیسی که انتخاب کرده‌اید، خواهید شنید. البته این ساعت فقط ظاهری نیست و شما می‌توانید تاریخچه آن را بررسی کنید تا ببینید چقدر در خواب حرکت می‌کنید و نوع آلارم‌ها را تغییر دهید. در حالت ثابت، هر چه مدت بیشتری در رختخواب بمانید، زنگ هشدار به تدریج شدیدتر می‌شود، در حالی که حالت ملایم، شدت ثابتی از صدا را ارائه می‌دهد.

اگر حساب نینتندوی خود را به ساعت متصل کنید، می‌توانید صحنه‌هایی را از بازی‌های ماریو کارت ۸ و Animal Crossing: New Horizons از طریق به‌روزرسانی‌های رایگان، زمانی که در دسترس قرار گرفتند، دانلود کنید. این ساعت در حالی معرفی شده که دنیای بازی در انتظار معرفی جانشین سوییچ است؛ کنسولی که در مقطعی قبل از پایان سال مالی جاری در مارس ۲۰۲۵ به نمایش در خواهد آمد و برخی گزارش‌ها هنوز ادعا می‌کنند که رونمایی نینتندو ممکن است اواخر امسال اتفاق بیفتد.

به طور کلی محصول جدید نینتندو ظاهرا برای طرفداران دو آتیشه‌ نینتندو ساخته شده است و با توجه به قیمت بالای آن به خصوص برای ما ایرانی‌ها، بعید است که بازیکنان معمولی به سراغ آن بروند. برای توضیحات بیشتر می‌توانید ویدیوی زیر را مشاهده کنید.

