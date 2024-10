آخرین باری که مخاطبین و طرفداران شخصیت تونی استارک/مرد آهنی (با بازی رابرت داونی جونیور) را مشاهده کردند، در پایان فیلم Avengers Endgame سال ۲۰۱۹ با کارگردانی آنتونی و جو روسو بود.

این خبر اسپویل‌هایی برای عنوان مذکور خواهد داشت. تونی از قدرت سنگ‌‌های بی‌نهایت استفاده می‌کند تا یک ارتش چند هزار نفره را نابود کند. سنگ‌ها تا حدی به بدن وی آسیب وارد کردند که باعث مرگ او شدند. این بزرگ‌ترین آسیب نبرد Infinity War بود. از آن فیلم تاکنون در بسیاری از عناوین جهان سینمایی مارول به کاراکتر Iron Man اشاره شده است. مهم‌ترین اشارات در فیلم Spider-Man Far From Home رخ داد؛ در همین اثر بود که پیتر پارکر با مرگ استاد خود کنار می‌آید.

حقیقتاً مرگ تونی تا حدی باورنکردنی دراماتیک بود. رؤسای استودیوی جهان سینمایی مارول آنقدر عاقل بودند که تغییری در سرنوشت این شخصیت ایجاد نکرده‌اند. البته این موضوع را باید در نظر داشته باشیم که مرگ در جهان کمیک بوک‌ها موقت هستند. حقیقت این است که همین رؤسا قصد دارند با قرار دادن داونی جونیور در قامت دکتر دوم این بازیگر محبوب را به جهان مارول بازگردانند. به نظر می‌رسد که شخصیت Iron Man به دنیای سریال‌ها بازمی‌گردد.

براساس گزارش‌های مجله و سایت Variety، پلتفرم استریمینگ دیزنی پلاس به زودی سریالی انیمیشنی با نام Marvel’s Iron Man and His Awesome Friends را منتشر خواهد کرد. این مجموعه‌ی کودکانه، نسخه‌ای لطیف‌تر از ابرقهرمان محبوب مارول را نشان می‌دهد. عنوان این سریال احتمالاً ادای احترامی‌ست به سریال Spider-Man and His Amazing Friends. در این سریال پیتر با دوستان خود، Ice Man و Firestar، همکاری می‌کند. اینک سریال Awesome Friends نسخه‌ای کودکانه از تونی استارک را کنار بهترین دوستان خود Ironheart و Iron Hulk قرار می‌دهد.

براساس توضیحات، سریال مذکور یک فانتزی کودکانه خواهد بود و در خط داستانی Canon جهان سینمایی مارول قرار نمی‌گیرد.

منبع: Slash Film