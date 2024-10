اولین تصاویر پشت صحنه فیلم The Fantastic Four: First Steps: جوزف کوئین در لباس هیومن تورچ

اولین تصاویر پشت صحنه فیلم The Fantastic Four: First Steps: جوزف کوئین در لباس هیومن تورچ مینو فرجی ۱۵:۱۳ ۱۴۰۳/۰۷/۲۵

جوزف کوئین با لباس Human Torch در مجموعه تصاویر پشت صحنه The Fantastic Four: First Steps دنیای سینمایی مارول دیده شده است. فیلم The Fantastic Four: First Steps در میانه فیلمبرداری اصلی به سر می‌برد و تصاویر جدیدی از کوئین در لباس Human Torch منتشر شده است. درحالیکه کوئین تنها بازیگر دیده شده در این تصاویر است، صحنه‌های مربوط به جانی استورم در کنار ساحل فیلمبرداری می‌شوند.