مجموعه‌ جزئیات Star Wars Episode IV A New Hope: بخش اول

سری Star Wars بدون شک یکی از پرجزئیات‌ترین و جذاب‌ترین فرنچایزهای تاریخ سینماست؛ به همین دلیل است که قصد دارم اولین قسمت از مجموعه‌ی جزئیات و ایستراگ‌های خودم را با A New Hope شروع کنم.

در سال ۱۹۷۷ و با انتشار فیلم Star Wars (عنوان A New Hope در سال ۱۹۸۱ و با انتشار مجدد این فیلم اضافه شد) همه چیز تغییر کرد. عنوان بلاک باستر تا پیش از عرضه‌ی Star Wars تقریباً وجود خارجی نداشت. A New Hope فیلمی بود که با بودجه‌ی ۱۱ میلیون دلار توانست به فروش ۷۷۵ میلیون دلار دست پیدا کند. در شاهکار بودن اثر مذکور هیچ شکی وجود ندارد. تمامی سینماگران حقیقی، عنوان Star Wars اوریجینال را تحسین می‌کنند. این اثر توانست ۶ جایزه‌ی اسکار برای بهترین موسیقی، بهترین کارگردانی هنری، بهترین طراحی لباس، بهترین ادیت، بهترین صدابرداری و بهترین جلوه‌های بصری را دریافت کند. پس از گذشت ۴۷ سال، هنوز میان Empire Strikes Back و A New Hope برای جایگاه بهترین فیلم Star Wars رقابت وجود دارد. در لحظه‌ی انتشار A New Hope خبری از جهان گسترده‌ی EU یا حتی خط داستانی Canon و رسمی نبود.

حالا نوبت به آن رسیده که A New Hope را در جهان Canon قرار دهیم. نگاهی به جزئیات، اطلاعات پنهان، پلات هول و ایستراگ‌هایی بیاندازیم که در خط داستانی Canon مفهومی تازه پیدا کرده‌اند. لذت بررسی عنوان اول از یک مجموعه، تغییر مفاهیم و وقایع حاضر در آن با گذر زمان است. البته گذر زمان ممکن است باعث پدید آمدن پلات هول شود. پلات هول به جزئیات داستانی می‌گویند که با گویش کلی داستان هم‌خوانی ندارند. با من همراه شوید تا نگاهی دقیق‌تر و عمیق‌تر به جزئیات نهان در فیلم Star Wars Episode IV A New Hope بیاندازیم. در نظر داشته باشید که تمرکز اصلی این مجموعه روی وقایع و اشارات Canon در هر فرنچایز قرار دارد. برخی از جزئیات موجود در جهان Star Wars مربوط به جهان غیرمعتبر آن با نام رسمی Legends خواهد بود. این جزئیات ممکن است در عناوین و آثار آینده به Canon اضافه شوند.

جزئیات نهفته در پروسه‌ی ساخت Star Wars سال ۱۹۷۷

