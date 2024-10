هایمیچ جوان شخصیت اصلی کتاب The Hunger Games: Sunrise on the Reaping خواهد بود

هایمیچ جوان شخصیت اصلی کتاب The Hunger Games: Sunrise on the Reaping خواهد بود امیررضا نوذرپور ۲۳:۰۰ ۱۴۰۳/۰۷/۲۵

مشخص شد که شخصیت اصلی کتاب The Hunger Games: Sunrise on the Reaping هایمیچ خواهد بود. مجموعه رمان‌های The Hunger Games به نویسندگی سوزان کالینز، مجموعه‌ی محبوبی می‌باشد که فیلم‌های خوبی نیز از آن اقتباس شده است. رمان پیش‌درآمدی دیگری از این مجموعه با عنوان The Hunger Games: Sunrise on the Reaping در راه است و شخصیت اصلی آن قرار است هایمیچ جوان باشد. رمان The Hunger Games: Sunrise on the Reaping بیست و چهار سال قبل از اتفاقات سه گانه‌ی اصلی The Hunger Games روایت می‌شود و زمان ۵۰‌امین مسابقات Hunger Games است. جلد این رمان را در ادامه مشاهده کنید. با معرفی این رمان تایید شد که اقتباس سینمایی آن نیز ساخته خواهد شد اما هنوز مشخص نیست که چه کسی در نقش هایمیچ جوان بازی خواهد کرد؛ البته طرفداران خواهان حضور تام گلین-کارنی در این نقش هستند. فرانسیس لارنس نیز کارگردانی را برعهده خواهد داشت. اقتباس سینمایی رمان The Hunger Games: Sunrise on the Reaping توسط Lionsgate برای اکران در تاریخ ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۹ آبان ۱۴۰۵) برنامه‌ریزی شده است. منبع: Screenrant

The Hunger Games, The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, فیلم The Hunger Games

منبع متن: gamefa