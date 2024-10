فصل پنجم سریال The Boys اسمی آشنا را از سریال Stranger Things، برای ایفای نقش یک ابرانسان جدید، به لیست بازیگران خود اضافه کرده است.

سریال مذکور توسط اریک کریپکی خلق شده بود. این مجموعه امسال برای فصل ۴ به صفحه‌ی نمایش تمامی کاربران پرایم ویدیو بازگشت. شخصیت بیلی بوچر (با بازی کارل اربن) همچنان در حال تلاش برای انتقام گرفتن از کاراکتر هوملندر (با بازی آنتونی استار) و شرکت Vought است. چندی پیش پی بردیم که فصل پنجم The Boys پایان این سریال محبوب خواهد بود. گروهی عظیم از ابرانسان‌های قدیمی و جدید برای اپیزودهای نهایی کنار هم قرار می‌گیرند.

مجله و سایت Variety طی گزارشی جدید به این موضوع اشاره کرد که میسون دای در نقش Bombsight حاضر خواهد شد. هر چند اطلاعات مربوط به این شخصیت هنوز منتشر نشده‌اند. در فصل چهارم این سریال به کاراکتر Bombsight اشاره شده بود. شخصیت مذکور در فیلم دهه‌ی ۱۹۵۰ شرکت Vought به نام The Curse of Fu Manchu ایفای نقش کرده است. برخی از مخاطبین کنجکاو هستند که نام دای را پیش از این کجا شنیده‌اند. دای در فصل چهارم سریال Stranger Things در قامت یکی از آنتاگونیست‌های مکمل ایفای نقش کرده بود. البته عناوین دیگری چون Flowers in the Attic سال ۲۰۱۴ و Truth or Dare سال ۲۰۱۷ هم در کارنامه‌ی کاری او قرار دارند.

سایت و مجله‌ی Variety به موضوع دیگری نیز در گزارش خود اشاره کرده است. ظاهراً شخصیت Bombsight در اسپین آف پریکوئلی The Boys، با نام Vought Rising، نیز حاضر خواهد شد. البته پلتفرم استریمینگ پرایم ویدیو هنوز این خبر را تایید نکرده است. داستان اسپین آف مذکور در دهه‌ی ۱۹۵۰ جریان دارد و جنسن اکلس در نقش Soldier Boy و آیا کش در نقش Stormfront باز می‌گردند.

