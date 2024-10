نیل دراکمن (Neil Druckmann)، که آثار درخشانی مانند The Last of Us و Uncharted را در کارنامه خود دارد، اعتقاد دارد که عناوینی مانند BloodBorne و Dark Souls، تمرکز زیادی روی عناصر داستانی ندارند.

Bloodborne یکی از محبوب‌ترین عناوین انحصاری پلی استیشن بوده و میزان تقاضا برای عرضه این عنوان با پچ ۶۰ فریم بر ثانیه برای PS5 و PC باورنکردنی است. با این حال، سونی همواره تقاضا برای Bloodborne را نادیده گرفته و باعث شده برخی از طرفداران خودشان برای توسعه پورت غیر رسمی PC این عنوان، دست به کار شوند.

جدا از حواشی پیرامون تصمیمات سونی، این محبوبیت، بدون شک حاصل کیفیت Bloodborne به عنوان یک بازی اتمسفریک و چالشی است. با این حال، خالق سری The Last of Us بر این باور است که این گونه بازی‌ها با وجود تلاش زیادی که سازندگان برای داستان‌هایشان انجام داده‌اند، از لحاظ داستانی درخشش خاصی ندارند.

در یک مصاحبه قدیمی که اخیراً با توجه به تمرکز زیاد عموم گیمرها روی Bloodborne، دوباره سر از فضای مجازی در آورده است، نیل دراکمن نظر خود را درباره این عنوان می‌گوید:

Bloodborne بازی موردعلاقه من از عناوین FromSoftware است، شاید به این خاطر که با عناوینی که ما می‌سازیم، تفاوت زیادی دارد. برای من، این سبک از بازی‌ها زیاد حول محور داستان نمی‌چرخند و تمرکز بیشتری روی حس و حال جهانشان، در‌ کنار چالش‌های متداوم و گوناگون ارائه شده دارند.

از دید بسیاری از طرفداران، این نظر درباره بازی‌های FromSoftware، چندان منطقی و قابل‌درک نیست. عناوینی مانند Bloodborne، از داستانی غنی برخوردارند، خصوصاً برای اشخاصی که در فهم آنها تلاش کنند. در این دست از بازی‌ها، داستان با کات‌سین یا دیالوگ ساده روایت نمی‌شود، بلکه بازیکن باید مانند قطعات پازل، سعی در تکمیل، درک و تحلیل آنها داشته باشد؛ بنابراین ممکن است این شیوه روایتی، برای کسی که در کشف عناصر داستان تلاش خاصی نکرده باشد، سطحی به نظر برسد.