انیمیشن Up یکی از بهترین انیمیشن‌های پیکسار است که با داستانی زیبا و تاثیرگذار، توانست راه خودش را به دل طرفداران باز کند و همچنان جزو یکی از آثار برتر انیمیشنی به شمار رود. این انیمیشن داستان مرد مسنی به اسم کارل را روایت می‌کند که پس از مرگ همسرش الی، تصمیم می‌گیرد تا هزاران بادکنک را به خانه‌اش وصل کند و به سمت آبشار بهشت رهسپار شود تا قولی را که به الی داده بود را عملی کند. در این راه او ناخواسته با پسر پیشاهنگی به اسم راسل همراه می‌شود که به او در این راه کمک می‌کند.

انیمیشن Up فیلمنامه‌ی غنی‌ دارد که با دیالوگ‌هایش هم می‌تواند بخنداند و هم ناراحتمان کند؛ داستان این انیمیشن احساسی عمیق را در دلمان ایجاد می‌کند که شاید کمتر انیمیشن یا فیلمی توانایی این را داشته باشد این احساس را منتقل کند، برای مثال ده دقیقه‌ی ابتدایی این انیمیشن را حتما به یاد دارید؛ ده دقیقه‌ای که تنها با تصویر و موسیقی، داستان دلگرم‌کننده‌ای از شادی و غم را روایت می‌کند. این انیمیشن همچنین برنده‌ی جایزه‌ی بهترین انیمیشن و بهترین موسیقی در جشنواره‌ی اسکار شد و به دومین انیمیشنی تبدیل شد که پس از انیمیشن Beauty and the Beast، نامزد جایزه‌ی بهترین فیلم در این جشنواره می‌شود. در ادامه با بهترین دیالوگ‌های این انیمیشن آشنا می‌شویم.

۱۰- «نگران نباش الی. خونمون رو به اونجا می‌بریم.» – کارل