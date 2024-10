تریلر جدیدی از Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii منتشر شد

شرکت سگا طی مراسم Xbox Partner Preview تریلر جدیدی از Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii منتشر کرد. در جدیدترین تریلر بازی مذکور، برای اولین بار شاهد گیم‌پلی دریایی آن هستیم. در ادامه تریلر جدید Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii را مشاهده می‌کنید: اسپین آف Like A Dragon در تاریخ ۲۱ فوریه […]