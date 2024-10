سریال انیمیشنی Rick and Morty تا فصل دوازدهم تمدید شد

شبکه Adult Swim، سریال انیمیشنی محبوب Rick and Morty را برای دو فصل دیگر تمدید کرده است.

درحالی که فصل هشتم Rick and Morty برای پخش در سال آینده میلادی آماده می‌شود، شبکه Adult Swin در سال ۲۰۲۳ این انیمیشن را تا فصل دهم تمدید کرد. حالا با تایید ساخت ۱۲ فصل از این سریال انیمیشنی، Rick and Morty حداقل تا سال ۲۰۲۹ میلادی ادامه پیدا می‌کند. مایکل اوویلن، رئیس شبکه Adult Swin، در رابطه با انیمیشن Rick and Morty گفت:

Rick and Morty با فصل اول استانداردهای جدیدی را برای انیمیشن‌های بزرگسالانه تعیین کرد. دن، اسکات و دیگر اعضای تیم، دائم ایده‌های جذابی را مطرح می‌کنند، به همین دلیل من را هم می‌توانید به مشتاقان ماجراجویی‌های Rick and Morty اضافه کنید.

دن هارمون، تهیه کننده این انیمیشن سریالی، در تکمیل صحبت‌های مایکل اوولین گفت:

هیچ‌کس جهانی بدون Rick and Morty را نمی‌خواهد.

فصل هشتم انیمیشن سریالی Rick and Morty در تاریخ نامشخصی از سال ۲۰۲۵ میلادی پخش خواهد شد.

منبع: ورایتی