استودیوی سازنده It Takes Two به رونمایی از یک IP جدید اشاره دارد

استودیوی Hazelight، سازنده عناوینی چون It Takes Two و A Way Out، ظاهرا در حال آماده شدن برای رونمایی از یک عنوان جدید است. مانند دیگر عناوین این استودیو، بازی جدید آن‌ها نیز توسط EA Originals منتشر خواهد شد. در یکی از برگه یادداشت‌ها عبارت‌ «Final_final_3_Mdown_13» نوشته شده که احتمالا به روند تدوین اولین تریلر این اثر جدید اشاره دارد.

آقای جوزف فارس (Josef Fares)، بنیان‌گذار استودیو، در X گفت:

سوالات زیادی در مورد این بازی می‌پرسید (به شوخی) این بازی یک IP کاملا جدید به نام S*** ******N است و نمی‌توانم تا رونمایی از آن صر کنم.

منبع متن: gamefa