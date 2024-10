تصاویری از لباس دردویل در سریال Daredevil: Born Again منتشر شدند

تصاویر جدید سریال Daredevil: Born Again، لباس برخی از شخصیت‌ها را نشان می‌دهند.

در مقایسه با سریال Daredevil محصول سرویس نتفلیکس، لباس چارلی کاکس در Daredevil: Born Again شامل رنگ‌های قرمز و مشکی سنتی‌تری می‌شوند. همچنین به نظر می‌رسد لباس قرمز و زردی که این شخصیت در سریال She-Hulk: Attorney at Law بر تن داشت، برای Daredevil: Born Again استفاده نخواهد شد. در ادامه می‌توانید تصاویری که از این سریال مورد انتظار منتشر شده‌اند را مشاهده کنید.