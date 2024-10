از شخصیت‌های DLC دوم Dragon Ball Sparking Zero رونمایی شد

شرکت بندای نامکو (Bandai Namco) به طور رسمی از فهرست شخصیت‌های DLC دوم بازی Dragon Ball Sparking Zero و همچنین محتوای دیگر رونمایی کرد. به نظر می‌رسد که توسعه‌دهندگان محتوای Daima را برای Dragon Ball Sparking Zero و دیگر عناوین این فرنچایز دو برابر کرده‌اند. دومین DLC بازی Sparking Zero شامل شخصیت‌های Vegeta (mini) و […]