دموی بازی ایرانی Blood of Mehran هم‌اکنون روی پلتفرم استیم در دسترس قرار دارد. گیم‌پلی این اثر بیش از هر چیز یادآور عناوین جدید God of War و به خصوص Assassin’s Creed است و البته توانسته نظر بسیاری از مخاطبین را به خود جلب کند. در ادامه، ویدیویی از دموی بازی مشاهده می‌کنید: دانلود ۷۲۰ دانلود ۱۰۸۰ در ادامه، تصاویری از بازی Blood of Mehran مشاهده می‌کنید: PC ، PlayStation 5 ، Xbox Series X/S ، اخبار بازی ، بازی ویدیویی ، تریلر بازی ، تریلر، ویدیو و موسیقی

blood of mehran, Blowfish Studios, God of War, Permanent Way Game Co

منبع متن: gamefa