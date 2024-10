اولین تیزر از فیلم ترسناک The Strangers: Chapter 2 منتشر شد

به تازگی اولین تیزر از قسمت دوم سه‌گانه The Strangers منتشر شده است.

فرنچایز The Strangers کار خود را در سال ۲۰۰۸ آغاز کرد و تا به امروز فیلم‌های مختلفی از آن منتشر شده است. پس از اکران فیلم The Strangers: Prey at Night در سال ۲۰۱۸، اعلام شد که این مجموعه در قالب یک سه‌گانه بازخواهد گشت تا داستان جدیدی را روایت کند. درنهایت در ابتدای سال ۲۰۲۴ بود که The Strangers: Chapter 1 اکران شد و توانست موفقیت مالی قابل توجهی برای استودیو سازنده رقم بزند. حالا در ادامه می‌توانید اولین تیزر از The Strangers: Chapter 2 را تماشا کنید.

کارگردانی The Strangers: Chapter 2 برعهده رنی هارلین خواهد بود که کارگردانی آثاری مانند Die Hard 2، Cliffhanger و Exorcist: The Beginning را در کارنامه خود دارد. هارلین پیش‌تر اعلام کرده بود که قسمت‌های دوم و سوم، رویکرد متفاوتی را نسبت به The Strangers: Chapter 1 پیش می‌گیرند تا داستان را به روش‌های هیجان انگیزی گسترش دهند. از بازیگران این فیلم نیز می‌توان به مادلین پچ، فروی گوتیرز و جی. آر. اسپوزیتو اشاره کرد.

The Strangers: Chapter 2 در تاریخ نامشخصی از سال ۲۰۲۵ میلادی اکران خواهد شد.

منبع: ComicBook