زمان پخش فصل دوم سریال The Walking Dead: Dead City با انتشار تیزری مشخص شد

تیزر جدیدی از سریال The Walking Dead: Dead City منتشر شده که به همراه آن مشخص شد که این سریال در چه زمانی پخش خواهد شد. سریال The Walking Dead: Dead City اسپین آفی از سریال محبوب و پرطرفدار The Walking Dead است. این سریال داستان مگی و نیگان را روایت می‌کند که به منهتن […]