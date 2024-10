Certain Affinity توسط Keywords Studios خریداری شد

شرکت Keywords Studios، رسماً اعلام کرد که استودیوی Certain Affinity را خریداری کرده است. مبلغ خرید فاش نشده است اما شامل پرداخت نقدی اولیه و پاداشی بر اساس عملکرد Certain Affinity ارائه خواهد شد. بعد از استودیوی Wushu Studios در ماه آگوست، این دومین خرید Keywords در سال جاری است. Certain Affinity در سال ۲۰۰۶ […]