تاریخ پخش سریال Daredaveil: Born Again اعلام شد

تاریخ پخش سریال Daredaveil: Born Again سال ۲۰۲۵ اعلام شده درحالیکه دنیای سینمایی مارول در حال آماده شدن برای سریال مستقل بعدی مت مورداک است. یکی از مورد انتظارترین پروژه‌های خط زمانی مارول بازگشت Devil of Hell’s Kitchen با سریال Daredaveil: Born Again است. این سریال ادامه‌ی فصل ۴ سریال شبکه نتفلیکس نیست، بلکه بازگشت […]