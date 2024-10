در اکتبر سال ۲۰۲۲، اعلام شد که کونامی مسئولیت ساخت ریمیک Silent Hill 2 را به استودیوی Bloober Team سپرده و از همان ابتدا، نگرانی‌هایی بابت نحوه واکنش طرفداران شکل گرفت. بسیاری معتقد بودند که Bloober Team انتخاب مناسبی نیست، موضوعی که البته تا پایان پروسه ساخت نظر کونامی را تغییر نداد. با وجود این که کمتر کسی به موفقیت تیم Bloober باور داشت، توسعه‌دهنده مذکور محصولی را منتشر کرد که مورد تحسین منتقدان و طرفداران قدیمی مجموعه واقع شد.

باید پذیرفت که دلیلی وجود نداشت تا طرفداران و منتقدان به موفقیت استودیوی Bloober Team باور داشته باشند. به غیر از سری Layers of Fear، که به عنوان بهترین بازی ترسناک آن‌ها شناخته می‌‎شود، دیگر تلاش‌های توسعه‌دهندۀ مذکور در ساخت عناوین وحشت به جایی نرسید.

بازی‌هایی چون The Medium و پروژۀ The Blair Witch هر کدام المان‌هایی جذابی داشتند، ولی هیچ‌ یک طرفداران را تحت‌تاثیر قرار ندادند. از طرفی، سری Layers of Fear عناوین بی نقصی به شمار نمی‌رفتند.

وویچ پیجکو (Wojciech Piejko)، کارگردان بازی بعدی استودیو با نام Cronos: The New Dawn، طی مصاحبه اخیر با GameSpot اظهار داشت که موفقیت Silent Hill 2 توانمندی Bloober Team را برای تبدیل شدن به یکی از توسعه‌دهندگان درجه یک عناوین ترسناک نشان می‌دهد.

وویچ پیجکو همچنین از سختی‌هایی که تیم Silent Hill به دوش می‌کشید صحبت کرد و تلاش آن‌ها را برای برطرف کردن شک و نارضایتی طرفداران و عرضه محصولی فوقالعاده ستود.

هیچکس به توانایی ما باور نداشت، ولی این کار را انجام دادیم. همکاری Bloober و کونامی باعث اقتخار بود. به عنوان خالقان پرشور ژانر ترس و از طرفداران Silent Hill، باید گفت که دو سال باقی مانده به عرضۀ Silent Hill 2 دوران به شدت چالش‌برانگیزی بود. تیم Silent Hill به همراه ما، تیم Bloober، از پس ساخت آن برآمدیم. حالا استودیو پر از انرژی مثبت است. قصد داریم نشان دهیم که به تنهایی چه کاری می‌توانیم انجام دهیم، و این که چطور ایده‌های خود را به تکامل می‌رسانیم. آن‌ها یک بازی افسانه‌ای را بازسازی کردند. آن‌ها غیرممکن‌ها را ممکن کردند، و این جاده‌ای پر از دست‌انداز بود، چرا که آن همه نفرت در اینترنت وجود داشت. فشار زیادی روی تیم بود و آن‌ها این کار را انجام دادند. چنین لحظاتی واقعا برای شرکت شگفت‌انگیز است.

یاچک زیه‌با (Jacek Zieba)، تهیه‎‌کننده و دستیار کارگردان Cronos: The New Dawn، اضافه کرد:

ما می‌خواهیم به یکی از سازندگان عناوین وحشت تبدیل شویم و جایگاه خود را پیدا کنیم. البته، فکر می‌کنم جایگاه خود را پیدا کرده باشیم، بنابراین، فقط باید آن را تکامل ببخشیم. این که چطور این اتفاق میفتد پیچیده است، اما طبیعتاً رخ خواهد داد. مثل Layers of Fear، افراد تیم می‌گفتند خب قبلاً بازی‌های بدی ساختیم ولی می‌توانیم تکامل یابیم.

وویچ پیجکو اضافه کرد که موفقیت ریمیک Silent Hill 2 به استقبال از Cronos: The New Dawn کمک کرده است:

همه ما احساس آرامش کردیم. همه کامنت‌ها اینگونه بودند: “آره، عالی به نظر می‌رسد. من عاشق طراحی شخصیت هستم.”

امیدواریم استودیوی Bloober Team بتواند در این مسیر صعودی به تکامل خود ادامه دهد.